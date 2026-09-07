Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri Yaz Etkinlikleri Ödül Töreni, 28 Ağustos Cuma günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Çocukların, ailelerin ve eğitimcilerin katıldığı törende yaz boyunca düzenlenen faaliyetlerden görüntüler izlenirken, başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Dokuz hafta süren yaz programı kapsamında Zeytinburnu’ndaki dokuz Bilgi Evi’nde çocuklara yönelik 17 farklı kursun yanı sıra atölyeler, geziler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlendi. Çocuklar, satrançtan mangalaya uzanan etkinliklere katılırken İstanbul’un önemli tarihî ve kültürel mekânlarını ve müzelerini de ziyaret etti.

ARISOY: “HER BİR ÇOCUK ASLINDA BİR DÜNYA DEMEK”

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaz döneminde yaklaşık 6 bin 500 çocuğa ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Dokuz Bilgi Evimizde çocuklarımız atölyelere ve kurslara katıldı; öğretmenlerimizin rehberliğinde İstanbul’un güzel mekânlarını ve müzelerini ziyaret etti. Satrançtan mangalaya kadar birçok etkinliği birlikte gerçekleştirdiler. Dolu dolu bir yaz geçirdiklerini düşünüyoruz. Bu yaz döneminde Bilgi Evlerimizden yaklaşık 6 bin 500 çocuğumuz yararlandı. Bu rakamlar istatistik olarak görünüyor olabilir ama her bir çocuk aslında bir dünya demek.”

Çocukların katıldıkları bir etkinlik veya gerçekleştirdikleri bir ziyaret sayesinde yeni bir ilgi alanı keşfedebileceğine dikkat çeken Başkan Arısoy, Bilgi Evlerinde yürütülen çalışmaların her çocuğun yeteneğine ulaşmasına ve kendisini geliştirmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti.

"BİLGİ EVLERİ TÜRKİYE’YE MODEL OLDU”

Bilgi Evlerinin 2005 yılında başlayan çalışmalarının bugün Türkiye’ye örnek bir yapıya dönüştüğünü dile getiren Arısoy, “Bu işe gönlünü veren ve büyük bir özveriyle çalışan bütün mesai arkadaşlarımız sayesinde Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri Türkiye’ye model oldu. Dokunduğumuz her bir yavrumuzdan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızın kendilerine daha huzurlu ve mutlu bir dünya kurmalarına destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÇOCUKLARA YENİ DÖNEM ÇAĞRISI

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla Bilgi Evlerinde de yeni bir çalışma dönemine geçileceğini hatırlatan Başkan Arısoy, çocuklardan okul döneminde de Bilgi Evleriyle bağlarını sürdürmelerini istedi. Arısoy, “Her bir çocuğumuzu ayrı bir dünya kabul ederek kendi yeteneğini keşfetmesi ve geliştirmesi için emek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Arısoy konuşmasının sonunda çocuklarını Bilgi Evlerine emanet eden ailelere; Bilgi Evleri koordinatörlerine, öğretmenlere, kurs eğitmenlerine ve programda emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Yaz boyunca düzenlenen etkinliklerde gösterdikleri başarılarla öne çıkan çocuklara ödüllerinin verilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)