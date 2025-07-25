Merkezefendi Mahallesi Gasilhane karsında yer alan sorunlu bir bölgede kentsel dönüşüm başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Zeytinburnu Belediyesi tarafından ortak yürütülen çalışmalar neticesinde 482 konut ve 44 ticari birim olmak üzere toplam 526 bağımsız birimin yeniden yapılandığı kentsel dönüşüm hızla ilerliyor. 20 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen mahalle sakinleri yıkımlar başlamadan önce düzenledikleri veda kahvaltısında depreme dayanıksız evlerini davul zurnalar eşliğinde teslim etmişti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İnşaat sahasını gezerek değerlendirmede bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Harika mimarisiyle kat yüksekliğiyle çok içimize sinen, her yönüyle örnek olan muhteşem bir proje oldu.

Darısı diğer projelerin başına. Allah huzur içinde tamamlamayı nasip etsin. Artık sonuna geldik. Her geldiğimde mutlu oluyorum. Burada davul zurnayla yıkım yaptık biz. Türkiye’de bir ilk. Şimdi davul, zurnayla teslimlerini yapacağız inşallah” dedi.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)