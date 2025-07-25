Almanya Federal Hükümeti’nin 23 Temmuz 2025’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Türkiye’ye Eurofighter satışı konusundaki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Toplantıda bir gazetecinin, “Önceki federal hükümet, yani SPD ve Yeşiller’den oluşan geçici hükümet, özellikle Sayın İmamoğlu’nun Türkiye’de tutuklanmasının ardından Eurofighter uçaklarına ilişkin bir kararı ertelemişti. Sizce, Türkiye’deki insan hakları durumu ya da İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili olarak ne değişti de şimdi, sizin de dediğiniz gibi, bir ön karar alındı veya bu satış için yol açıldı?” sorusuna Kornelius şu yanıtı verdi:

“Ayrıntılara girmeden şunu belirtmek isterim ki, Sayın İmamoğlu bizzat cezaevinden bu uçakların satışı lehine görüş bildirmiştir.”

Bir önceki hükümet döneminde dondurulan Eurofighter satışı, böylece yeniden gündeme gelirken, İmamoğlu’nun bu yöndeki tutumunun Almanya üzerindeki etkisi dikkat çekti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)