MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL İL BALKANI REŞAT SAHİN ÖZTÜRK :VALİMİZİN YÜKÜ AĞIR BİZDE İSTANBUL İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ DEDİ

Memleket Partisi İstanbul il başkanı Reşat Şahin Öztürk, il yönetimi ve bazı ilçe yöneticileri ile beraber İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek İstanbuıl ile alakalı ValiGül'den bilgi aldılar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ziyaret sonrası gazetemize kısa bir açıklama yapan İl Balkanı Reşat Şahin Öztürk şunları söyledi "İstanbul gibi devasa bir metropol'ün valisi olan sayın Davut Gül yoğun gündemine rağmen bizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederim. İl Yönetim Kurulu üyesi ve bazı ilçe yöneticilerimiz ile valimizi makamında ziyaret ettik. Valimiz İstanbul'un sorunlarına hakim ve 24 saat esasına göre İstanbul halkına hizmet sunuyor.Ben ve arkadaşlarım da daha güzel ve daha rahat bir İstanbul'da yaşamak adına bu şehir yapacağımız ne var ise yapacağız dedi.

Milli içeceğimiz olan çaylar ilçildikten sonra ziyaret hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)