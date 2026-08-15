Mühendislik Güçleri Birleşiyor

Türkiye'nin artık yalnızca teknoloji kullanan değil, teknoloji tasarlayan ve yöneten bir ülke olmak zorunda olduğunu vurgulayan GÖRMEZ, güvenlik, kritik altyapı, biyometrik doğrulama ve karar destek sistemleri gibi alanlarda yerli kabiliyet geliştirmenin yalnızca ticari değil kurumsal bağımsızlık açısından da stratejik bir gereklilik olduğunu söylüyor. "Türkiye'nin dijital çelik yeleğini örmek istiyoruz" diyen GÖRMEZ, farklı mühendislik disiplinlerinin ortak bir çatı altında güç birliği yapmasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

"Biz iki şirketi değil, iki farklı mühendislik kuvvetini birleştiriyoruz" sözleriyle, fiziksel güvenlik mühendisliği ile yazılım ve yapay zekâ mühendisliğinin aynı çatı altında bütünleşmesine dikkat çekiyor.

Bu bütünleşmenin tesadüfen değil, bilinçli bir kurumsal tercihle şekillendiğini söyleyen GÖRMEZ, farklı disiplinlerden gelen mühendislik ekiplerinin ortak bir vizyon etrafında çalışmasının, kritik projelerde ölçek ve hız kazandırdığını belirtiyor. Yapay zekâ destekli sistemler, biyometrik tanıma, kritik tesis yönetimi ve robotik teknolojiler gibi alanların birbirini beslediğini, bu nedenle ayrı ayrı değil bütünleşik bir yapı içinde ele alınması gerektiğini vurguluyor. Farklı mühendislik disiplinlerinin bir araya gelmesinin yalnızca organizasyonel bir değişiklik değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm gerektirdiğini belirten GÖRMEZ, bu sürecin sabır ve ortak dil oluşturmayı gerektirdiğini söylüyor. Uzun vadede bu bütünleşmenin, Türkiye'nin teknoloji ihracat kapasitesine de katkı sağlayacağını düşünüyor.

Bağımsızlık Sorusu Değişiyor

Savunma sanayiinde kat edilen dönüşümün artık dijital dünyanın tamamına yayılması gerektiğini söyleyen GÖRMEZ, "Savunma sanayiinde başardığımız dönüşümü şimdi dijital dünyanın tamamına yaymalıyız" diyor. Geleceğin bağımsızlık sorusunun yalnızca "ne üretiyoruz" değil "algoritmayı kim yazıyor" sorusuna dönüşeceğini belirten GÖRMEZ, "Türkiye dijital devrimin tüketicisi değil, mimar ülkelerinden biri olmak zorunda" ifadesini kullanıyor.

"Bugün birleşmeyi konuşuyoruz; yakında birleşmenin ürettiği büyük projeleri konuşacağız" diyen GÖRMEZ, yapay zekâ destekli sistemler, biyometrik tanıma ve kritik tesis yönetimi alanlarındaki birikimin bu vizyonun sahaya yansımış hali olduğunu söylüyor. Yerli teknolojinin yalnızca burada üretilen değil, bu ülkenin önceliklerine göre çalışan teknoloji anlamına geldiğini vurgulayan GÖRMEZ, bu anlayışın önümüzdeki dönemde şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yer alacağını belirtiyor. Kritik verinin kimin tarafından yönetildiğinin, doğrudan egemenlik alanına giren bir başlık olduğunu yineleyen GÖRMEZ, bu bilinçle hareket eden kurumların önümüzdeki dönemde öne çıkacağını söyleyerek sözlerini tamamlıyor. Dijital bağımsızlık meselesinin yalnızca büyük şirketlerin değil, tüm teknoloji ekosisteminin gündeminde olması gerektiğini belirten GÖRMEZ, bu dönüşümün ancak farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla mümkün olabileceğini vurguluyor. Mühendislik güçlerinin birleşmesinin, önümüzdeki dönemde daha büyük ve daha etkili projelerin önünü açacağını söyleyerek sözlerini tamamlıyor. Yerli mühendislik kapasitesinin artmasının, yalnızca teknolojik değil ekonomik bir bağımsızlık da sağladığını belirten GÖRMEZ, dışa bağımlı sistemlerin kriz anlarında ülkeler için ciddi bir risk oluşturduğunu söylüyor. Bu nedenle yerli ve milli teknoloji yatırımlarının, sektördeki tüm oyuncular için stratejik bir öncelik olması gerektiğini vurguluyor. Bu dönüşüm sürecinde eğitim kurumlarıyla kurulan iş birliklerinin de önemli bir rol oynadığını belirten GÖRMEZ, yeni nesil mühendislerin daha başlangıçtan itibaren çok disiplinli çalışma kültürüyle tanışmasının, uzun vadede sektörün geneline fayda sağlayacağını söylüyor. Bu vizyonun hayata geçirilmesinde kurumsal sabrın da önemli olduğunu belirten GÖRMEZ, büyük dönüşümlerin bir gecede değil, istikrarlı ve planlı adımlarla gerçekleştiğini söylüyor. Mühendislik güçlerinin birleşmesinin, yalnızca bugünün değil önümüzdeki on yılın teknoloji gündemini şekillendireceğini düşünüyor.