Henüz 35 yaşındayken büyük bir teveccühle mahalle muhtarı seçilen Şehit Muhtar Ali Anar, kısa sürede mahallesi için birçok proje hazırlamış, halkının sevgisini ve güvenini kazanmış örnek bir kamu görevlisiydi. En büyük hayali, görev yaptığı mahalleye daha fazla hizmet etmek ve hemşehrilerinin hayatına dokunmaktı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

15 Temmuz 2016 gecesi, millet iradesine ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla Akıncı 4. Ana Jet Üssü önüne giden vatandaşlar arasında yer alan Ali Anar, darbecilerin açtığı ateş sonucu alnından vurularak şehit düştü.

Geride eşi ve altı evladını bırakan Şehit Muhtar Ali Anar’ın yarım kalan hayalleri, bugün bizlerin sorumluluğudur. Onun vatan sevgisi, cesareti, fedakârlığı ve görev bilinci, tüm muhtar camiasına örnek olmaya devam edecektir.

TÜM MUHTARLAR SENDİKASI GENEL BAŞKANI SELAMİ AYKUT ŞEHİT MUHTARI UNUTMADI

Muhtar başkan Selami Aykut gazetemize şunları söyledi ”Tüm Muhtarlar Sendikası ve Yönetim Kurulu olarak, Şehit Muhtar Ali Anar’ın kıymetli ailesini evlerinde ziyaret ederek acılarını paylaştık, kendileriyle uzun süre sohbet ettik. Ailesine, Türkiye’de muhtarlık kurumunu temsilen “Her daim yanınızdayız.” mesajımızı ilettik.

Aile ziyaretimizin ardından Şehit Muhtar Ali Anar’ın kabrini ziyaret ederek dualarla andık.

Bizler, İstanbul Acıbadem Mahallesi Muhtarı Şehit Mete Sertbaş’ı nasıl unutmadıysak, Ankara Kahramankazan Ahi Mahallesi Muhtarı Şehit Ali Anar’ı da asla unutmayacağız.

15 Temmuz hain darbe girişiminde görevleri ve vatanı uğruna şehadet mertebesine ulaşan iki kahraman muhtarımız bulunmaktadır: Şehit Ali Anar ve Şehit Mete Sertbaş.

Onlar yalnızca görev yaptıkları mahallelerin değil, tüm muhtar camiasının ortak gururu ve ortak değeridir.

Aziz hatıralarını yaşatmak, fedakârlıklarını gelecek nesillere aktarmak; emanetlerine ve kıymetli ailelerine sahip çıkmak, bizlerin tarihi ve vicdani sorumluluğudur.

Tüm Muhtarlar Sendikası olarak; Şehit Muhtar Ali Anar ve Şehit Muhtar Mete Sertbaş başta olmak üzere, görevleri uğruna hayatlarını feda eden tüm muhtarlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya ve ailelerinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Aziz hatıraları daima yaşayacaktır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)