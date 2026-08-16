ASLAN’DAN BİRLİK MESAJLARI "HÜNKAR’IN İRFANI YOLUMUZU AYDINLATIYOR"

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Hacıbektaş; 'İncinsen de incitme', 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya ektiği barış ve insanlık tohumlarının yeşerdiği ulu bir dergahtır. Hünkâr’ın ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan büyük irfanı hala yolumuzu aydınlatmaktadır" ifadelerini kullandı. "Bugün tüm dünyada ve coğrafyamızda barışa, adalete, birliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” diyen Aslan, “Birbirimizi anlamaya, omuz omuza durmaya ve 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' öğretisini yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz" dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hacıbaktaş- Nevşehir

“İSTANBULLULARIN GELDİĞİ YERİ DÜZENLEMEK İBB’NİN GÖREVİ”

Aslan’ın Hacıbektaş programında İBB Yatırımları Sergisi de yer aldı. 2019’dan bugüne faklı alanlarda ilçeye verilen desteklerle ilgili bilgilendirilen Aslan, “Hacıbektaş bir inanç merkezi… İstanbul'da yaşayan binlerce, on binlerce, milyonlarca yurttaşımız İstanbul'a vergi veriyor, çalışıyor ama inanç olarak buraya geliyorlar. Dolayısıyla onların geldiği yeri düzenlemek İBB’nin göreviydi. Ekrem Bey döneminde de bu yerine getirilmiş. Allah Ekrem Bey'den razı olsun” diye konuştu.

ASLAN, İBB YATIRIMLARI SERGİSİ’Nİ ZİYARET ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan, 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri’ne katılmak için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak töreni resmen başlatan Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Aslan’a ve vatandaşlara hoş geldiniz diyerek etkinliklerle ilgili iyi dileklerini paylaştı.

"BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM"

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da Kaim’in ardından Hacıbektaş Meydanı’nda törenler için bulunanlara hitaben konuşma gerçekleştirdi.

ASLAN: “SEVGİNİN, HOŞGÖRÜNÜN, KARDEŞLİĞİN VE BARIŞIN KADİM BAŞKENTİ HACIBEKTAŞ”

Hacıbektaş'ta 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin başlangıcında Atatürk’ün huzurunda bir arada olmaktan duyduğu onuru ve İstanbulluların selamlarını ilettiğini belirten Aslan, "Sevginin, hoşgörünün, kardeşliğin ve barışın kadim başkenti Hacıbektaş’ta; 63. Ulusal ve 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli’yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinin başlangıcında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda bir arada olmaktan onur duyuyorum. Sizlere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ve 16 milyon İstanbullunun selamlarını ve sevgilerini getirdim" ifadelerini kullandı.

“GÖNÜL KÖPRÜLERİMİZDEN GEÇİP GELDİM”

Hacıbektaş'a gönül köprülerinden geçerek geldiğini, Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin ayrıştıran değil birleştiren irfanının yol gösterdiğini ve Atatürk'ün manevi huzurunda bulunduklarını belirten Aslan, "Ben buraya gönül köprülerimizden geçip geldim. Çünkü Hacıbektaş; 'İncinsen de incitme', 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya ektiği barış ve insanlık tohumlarının yeşerdiği ulu bir dergahtır. Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan büyük irfanı hala yolumuzu aydınlatmaktadır. Ve ne mutlu bize ki; Milli Mücadele’nin en zorlu günlerinde bu kadim topraklara uğrayan, Hünkâr’ın dergâhında bağımsızlık ve cumhuriyet inancını pekiştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurundayız" diye konuştu.

“BARIŞA, ADALETE, BİRLİĞE VE KARDEŞLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

Dünyada ve coğrafyada barışa, adalete, birliğe ve kardeşliğe her zamankinden çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak törenlerin birliğe ve beraberliğe vesile olmasını dileyen Aslan, "Bugün tüm dünyada ve coğrafyamızda barışa, adalete, birliğe ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya, omuz omuza durmaya ve 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' öğretisini yaşamaya ve yaşatmaya mecburuz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan tüm kahramanlarımızı, sevgi ve hoşgörünün piri Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi ve ebediyete intikal eden tüm canlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenlerimizin birliğimize, beraberliğimize ve barışa vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“2019'DAN SONRA HACIBEKTAŞ ETKİNLİKLERİ DE FARKLI BİR BOYUTA EVRİLDİ”

Çelenk sunma töreninin ve açılış konuşmalarının ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan, ilçe genelindeki ziyaret programına devam etti. Bu kapsamda Aslan beraberlerindeki heyetle birlikte Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nı dualar eşliğinde ziyaret etti. Dergah ziyareti sonrası Aslan’ın bir başka durağı Garip Dede Cemevi oldu. Bu ziyaret sonrası Aslan, Nilgün ve Sırrı Bektaş Müzesi’ne hareket ederek buradaki İBB Yatırımları Sergisi’ni ziyaret etti. 2019’dan bu yana meydan düzenlemesinden parka, kültürel etkinliklerden diğer yatırımlara kadar ilçeye sunulan destekler hakkında bilgi alan Aslan, ziyaretinde şunları söyledi:

“Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmasıyla beraber 2019'dan sonra Hacıbektaş etkinlikleri de farklı bir boyuta evrildi. Hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekten Hacıbektaş'a eli dokundu. Ekrem Başkan çok inançlı bir insandır. Dolayısıyla Hacıbektaş da onun için kıymetli bir yerdir. O felsefeye inanır ve yaşar. Dolayısıyla onun karşılığı olarak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla Hacı Bektaş'ta çok güzel işler yapılmış.”

“ALLAH EKREM BEY'DEN RAZI OLSUN”

“Aslında burası şöyle bir şey: İstanbul Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla yapılmış, doğru. Ama Hacıbektaş bir inanç merkezi. Dolayısıyla Bektaşi geleneği var burada. Bu da şu demek; İstanbul'da yaşayan binlerce, on binlerce, milyonlarca yurttaşımız İstanbul'a vergi veriyor, çalışıyor ama inanç olarak buraya geliyorlar. Dolayısıyla onların geldiği yeri düzenlemek İBB'nin göreviydi. Ekrem Bey döneminde de bu yerine getirilmiş. Allah Ekrem Bey'den razı olsun.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)