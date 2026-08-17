“HACI BEKTAŞ VELİ, EN ZOR ZAMANLARDA DAHİ ADALETTEN, İYİLİKTEN VE DOĞRUDAN AYRILMAMAYI ÖĞRETİYOR”

“Aramızdaki mesafelerin gönül bağımızı, hakikate ve adalete olan inancımızı eksiltemeyeceğini biliyorum” diyen İmamoğlu, “Hacı Bektaş Veli’nin yüzyılları aşarak bugüne ulaşan sevgi, barış, kardeşlik, eşitlik ve hakikat öğretisi, yalnızca Anadolu’nun değil bütün insanlığın ortak mirasıdır. Onun yolu bize, en zor zamanlarda dahi adaletten, iyilikten ve doğrudan ayrılmamayı; haksızlık karşısında umudu ve dayanışmayı büyütmeyi öğretiyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ASLAN: “BİZLER ZULMEDENLERDEN OLAMAYIZ AMA ZULME DE BOYUN EĞMEYİZ”

Şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmayacağının altını çizen İmamoğlu, “Adaletten ve halkımıza hizmet etme iradesinden vazgeçmeyeceğimi bu duvarlar ardından bir kez daha ifade ediyorum” diye konuştu.

“ADALETTEN VE HALKIMIZA HİZMET ETME İRADESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİM”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da yaptığı konuşmada, "Bu yol; kibri değil tevazuyu, ayrılığı değil kardeşliği, öfkeyi değil sevgiyi seçenlerin yoludur" ifadelerini kullandı. Aslan, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin irfan ocağında buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, insanı merkeze alan ve Hakk'a hizmet bilen bir anlayışla yola devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında, Silivri’de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileten Aslan, "Bizler zulmedenlerden olamayız ama zulme de boyun eğmeyiz; Kerbela’dan bu yana Ehli Beyt katarındayız, bizim emsalimiz Yezid’e boyun eğmeyen Hz. Zeynep’tir” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi. Özel’den önce ilçeye ulaşan Aslan, gün boyu süren ziyaretlerine, ilçeye gelen Özel ile devam etti.

Aslan, öğleden önce gerçekleştirdiği Hacıbektaş Veli Hünkar Türbesi ziyaretini Özel ile birlikte tekrar gerçekleştirdi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve siyasilerden oluşan heyet bu ziyaretin ardından Hacıbektaş Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Hacıbektaş Veli Anma Törenine hareket etti. Törende, sırasıyla; Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları ve YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaptı.

ASLAN: “HACIBEKTAŞ; ANADOLU'NUN VİCDANIDIR”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilen anma törenlerinde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Hacıbektaş; Anadolu'nun vicdanıdır. Muradı; aşktır, sevgidir, birliktir. Mirası müride değil, insanlığadır. Öğüdü aydınlanmadır. Öğretisi meşakkatle yürüdüğü yoldur. Bu yolda yürümek zordur. Çünkü bu yol; kibri değil tevazuyu, ayrılığı değil kardeşliği, öfkeyi değil sevgiyi seçenlerin yoludur. Bu yol; insana hizmeti Hakk'a hizmet bilenlerin yoludur. Bizler, Hünkar'ın emanet ettiği bu yolda yürümeye; adaleti, eşitliği ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”

“BİZİM İNANCIMIZDA DUVARLAR SADECE CEZAEVİNDE DEĞİLDİR…”

“Sizlere bugün burada olmayı çok isteyen Ancak 12 metrekarelik hücresinde de kardeşlik, adalet ve eşitlik yolunu yürüyen İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdim. Ekrem Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve yol arkadaşlarımız uzun süredir tutuklu… Ancak bizim inancımızda duvarlar sadece cezaevinde değildir; insanın kalbi karanlık, aklı puslu ve niyeti halis değilse işte orasıdır asıl esaret. Yani bizler özgürüz. Bizim tüm dostlarımız özgür. Çok yakında yeniden buluşacağımıza olan inancımız da tam.”

“BİZİM KABEMİZ İNSANDIR”

“Bizler, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın ‘Ameller niyetlere göre değer kazanır’ sözüyle yaşıyor ve çalışıyoruz. Mücadelemizi ‘Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma’ diyen Hz. Ali’nin öğretisiyle veriyoruz. Bizler zulmedenlerden olamayız ama zulme de boyun eğmeyiz. Kerbela’dan bu yana Ehli Beyt katarındayız, bizim emsalimiz Yezid’e boyun eğmeyen, Hz. Zeynep’tir. Bizim kabemiz insandır.”

“EKREM BAŞKAN’IMIZ HER BİR BİREYE AYNI ORANDA HİZMET VEREBİLMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK EMEK SARF ETTİ”

“Bugün hukuksuzca Silivri’de tutulan Ekrem Başkan’ımız 2019’da göreve geldiği andan itibaren 72 millete bir nazardan bakmak ilkesini benimsemiş, toplumumuzun her kesimine, her bir bireye aynı oranda hizmet verebilmek için çok büyük emek sarf etmiştir. Alevi-Bektaşi toplumunun ibadethaneleri olan cemevlerimiz de hizmet alanlarımız arasında önemli bir yer tutmuştur. 2019’dan bu yana ağırlıklı olarak bakım-onarım, inşaat, temizlik, salon ve etkinlik desteği, otobüs temini ve muharrem lokması gibi ihtiyaçlar için toplamda 110 cemevimizle dayanışma içinde olduk. Olmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda personel desteği, Alevi inancına uygun cenaze hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için Mezarlıklar Müdürlüğümüzde istihdam ettiğimiz din görevlileri, cemevlerinin bakım onarım ve tadilat ihtiyaçlarının giderilmesi gibi konularda imkanlarımız dahilinde destek sağladık.”

“KİMSEYİ AYRIŞTIRMADIK, ÖTEKİLEŞTİRMEDİK”

“2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizde oy çokluğu ile aldığımız bir kararla Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü Yönetmeliği’ne cami, mescit, kilise, sinagog gibi ibadethanelerimizin yanına cemevlerini de ekleyerek bir ilke imza attık. Kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Aksine birbirimize daha sıkı sarıldık. Bundan sonra da müdürlüğümüz aracılığıyla tüm dini kurum ve topluluklara eşitlik ve tarafsızlık ilkesiyle daha etkin bir biçimde destek olacağız.”

“HACIBEKTAŞ’TAN TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA UZANAN KARDEŞLİK KÖPRÜLERİNİ BİRLİKTE KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kent Meydanı, Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesi’nde altyapı, zemin yenilemesi, doğal taş döşenmesi, peyzaj düzenlemesi, aydınlatma gibi ihtiyaçları giderdik. Aşık Mahsuni Şerif Parkı ile Kent Meydanı entegrasyonunu sağladık. Çilehane'de Kültür merkezi cephe tadilatı ile girişinin düzenlenmesi, iç mekân tadilatı, ışık ve ses akustiği, Çilehane peyzaj bakımı ve temizliği, yine Beştaşlar’da peyzaj ve yol düzenlemesini gerçekleştirdik. Atatürk Bulvarı, Hacı Bektaş Veli Bulvarı, Kayseri Caddesi, Çilehane Yolu, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi, Balım Sultan Sokak, Kadıncık Ana Sokak ve ara yollarda asfalt ve kaldırım imalatları ile Geri Dönüşüm Parkı park imalatı, Serçeşme Parkı peyzaj düzenlemesini tamamladık… Hiç kuşkunuz olmasın ki sizlerin desteğiyle İstanbul’dan Hacıbektaş’a, Hacıbektaş’tan Türkiye’nin dört bir yanına uzanan gönül köprülerini, kardeşlik köprülerini birlikte kurmaya devam edeceğiz.”

Aslan konuşmasının sonunda Hacıbektaş’taki on binlere, Türkiye’deki milyonlara seslenen seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mektubunu paylaştı. İmamoğlu, Aslan tarafından aktarılan ve vatandaşlardan uzun alkış alan mektubunda şunları söyledi:

“ARAMIZDAKİ MESAFELERİN GÖNÜL BAĞIMIZI, HAKİKATE VE ADALETE OLAN İNANCIMIZI EKSİLTEMEYECEĞİNİ BİLİYORUM”

“Sevgili canlar, ne yazık ki iki yıldır Hacı Bektaş Veli’nin huzurunda, 800 yıllık karadutun gölgesinde sizlerle yan yana olamamanın hüznünü yaşıyorum; ancak aramızdaki mesafelerin gönül bağımızı, hakikate ve adalete olan inancımızı eksiltemeyeceğini biliyorum. Hacı Bektaş Veli’nin yüzyılları aşarak bugüne ulaşan sevgi, barış, kardeşlik, eşitlik ve hakikat öğretisi, yalnızca Anadolu’nun değil bütün insanlığın ortak mirasıdır. Onun yolu bize, en zor zamanlarda dahi adaletten, iyilikten ve doğrudan ayrılmamayı; haksızlık karşısında umudu ve dayanışmayı büyütmeyi öğretiyor.”

“HAKİKATİN HİÇBİR DUVARIN ARDINDA KALMAYACAĞINA OLAN İNANCIMLA…”

Bugün fiziken aranızda bulunamasam da, adaletin er ya da geç yerini bulacağına, hakikatin hiçbir duvarın ardında kalmayacağına olan inancımla gönlüm Hacıbektaş’ta, sizlerin arasındadır. Altmış yılı aşkın süredir Alevi toplumunun hafızasının, dayanışmasının ve var olma iradesinin güçlü bir ifadesi olan Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nin her yıl daha da büyüyerek gelecek kuşaklara taşınacağına yürekten inanıyorum.

“ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN DOĞRU YOLDAN AYRILMAYACAĞIM”

“Bu yıl Hacı Bektaş Veli Ödülleri’ne layık görülen kıymetli canlarımızı kutluyor; bu yolu emekleriyle bugüne taşıyan Alevi-Bektaşi kurumlarına, belediye başkanlarına, kamu görevlilerine ve dünyanın dört bir yanından Hacıbektaş’a gönül veren bütün canlara teşekkür ediyorum. Ve şartlar ne olursa olsun doğru yoldan ayrılmayacağımı, adaletten ve halkımıza hizmet etme iradesinden vazgeçmeyeceğimi bu duvarlar ardından bir kez daha ifade ediyorum. Siz sevgili canları sevgiyle, saygıyla ve hasretle selamlıyorum.”

Aslan’ın konuşmasının ardından protokol konuşmalarıyla devam eden 63. Ulusal, 37. Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’nde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Meydanının dolduran on binlere hitap etti.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)