OLAYI YAŞAYAN Y.S.Ç. YAŞADIKLARINI ANLATIRKEN ULUSLARARASI DEV BİR FİRMAYA GÜVENMEKLE HATA ETMİŞİZ DEDİ …

Müşteri Olarak Media Markt’ı seçerken markasına olan güvenimden dolayı alışverişimi yapmıştım.

2 Ağustos 2025’de arızalanan cihazımı teslim ettim. Şubedeki görevli ürünü teslim alıyor, kırık yoktur diyor.

Peki sonra ne oluyor? 17 gün boyunca cihaz ortada yok! Ne servise gönderiliyor, ne işlem yapılıyor. Ama müşteriye verilen bilgi ne? “Cihaz serviste.” Yani düpedüz yanıltma.

Sonra 19 Ağustos’ta zahmet edip servise gönderiyorlar. Yetmiyor, müşteriye “26’sında yasal süre biten cihaz için 27’sinde cihazınızı alabilirsiniz” diyorlar.

27’sinde gidiliyor, cihaz onarıldı deniyor ama sonuç? Cihaz eskisinden beter durumda! Fotoğraflar, videolar var. Yani ortada hem oyalama var, hem yanıltıcı bilgi var, hem de daha kötü bir cihaz.

Düşünün: Müşteri, piyasa fiyatının %20-30 üstünü veriyor. Neden? Çünkü “MediaMarkt büyük marka, güvenilir” diye düşünüyor. İnsan güvendiği yere yönelir. Ama işte tam da burada tokadı yiyor. Satarken güler yüz, satarken ilgi, satarken güven… Ama iş garantiye, iade sürecine, hakka-hukuka gelince? Sıfır!

Üstelik destek hattı üzerinden alınan bilgi, MediaMarkt’ın çelişkisini büsbütün ortaya çıkarıyor. Servis kaydında “kırık yoktur” yazıyor. Yani MediaMarkt’ın “cihaz böyle geldi” imaları da çöp oldu.

İşte bu yüzden müşteri artık mağazaya güvenmedi, çareyi Başakşehir Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmakta buldu. 2025/0616.4514 numaralı dosya açıldı.

Soruyorum size: Bir cihazı 17 gün şubede bekletmek, müşteriyi yanlış bilgilendirmek, onarıldı diye teslim edip daha kötü hale getirmek hangi kurumsal anlayışa sığar?

Media Markt’a açık açık soruyorum:

*Tüketiciyi oyalamak mıdır sizin “müşteri deneyiminiz”?

•Satarken kral, iş garantiye gelince yok hükmünde olmak mıdır sizin ticaret anlayışınız?

*Piyasanın en yüksek fiyatıyla ürün satıp, müşteriyi bu hale düşürmek nasıl bir marka stratejisidir?

Tüketici artık eskisi gibi değil. İnsanlar belgelerle konuşuyor, videoyla kanıtlıyor, hukuki sürece gidiyor. Güveni bir kez kaybettiniz mi, bir daha kolay kolay toparlayamazsınız.

Media Mark Mall Of İstanbul şubesinde çalışan Deniz ve Recep adındaki iki çalışan'ın saygısızlığını da ayrına ifade etmek isterim diyen müşteri Y.S.Ç. yazıklar olsun size dedi.

MediaMarkt,T033-55023-R-C KAYIT İLE ALINAN ÜRÜN İADE ALINMADI VE SAĞLIKLI BİR ONARIM YAPILMADI.

Melese bir cihaz meselesi değil; mesele güven.

Ve güven, sizde artık yok.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)