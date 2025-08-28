AVRUPA BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU’NA ‘ÖZEL DEMOKRASİ ÖDÜLÜ’

Bu ödül, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük için direnen, otoriter baskılara boyun eğmeyen tüm yurttaşlara aittir. Çocukların savaşlarda hayatını kaybettiği, masum sivillerin katliamlara kurban gittiği, basının susturulduğu, muhalif seslerin hedef alındığı, yargının bir silaha dönüştürüldüğü bir çağda yaşıyoruz. İşte biz, tüm bu tabloya karşı, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu hatırlatıyoruz,” mesajını paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

AVRUPALI MESLEKTAŞLARINDAN İMAMOĞLU’NA DAYANIŞMA MESAJI: SAYIN EKREM İMAMOĞLU, TÜM AVRUPA’DAKİ EN SAYGIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİDİR

“Beş aydan uzun süredir cezaevindeyim,” diyen İmamoğlu, “Ancak bilin ki kararlılığım azalmadı. Tam tersine daha da güçlendi. Okuyor, yazıyor, dünyada olup bitenler üzerine düşünüyor, notlar alıyor, çözümler geliştiriyorum. Demir parmaklıklar aramızda olsa da yurttaşlarımızla omuz omuza, barış ve demokrasi için mücadele etmeyi sürdürüyorum. Ben, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve partimin seçilmiş cumhurbaşkanı adayı olarak, bu ödülü başta kendi şehrim, kadim ve dirençli İstanbul olmak üzere direnen ve daha iyi bir gelecek için mücadele eden tüm şehirlerin ve demokrat yurttaşların ortak iradesi adına kabul ediyorum,” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN AVRUPALI MESLEKTAŞLARINA ‘ÖDÜL’ TEŞEKKÜRÜ: BU ÖDÜLÜ, DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN MÜCADELE EDEN TÜM ŞEHİRLERİN VE DEMOKRAT YURTTAŞLARIN ORTAK İRADESİ ADINA KABUL EDİYORUM

İmamoğlu’nu ödüle layık gören belediye başkanları da duygularını dile getirdi. Ortak basın açıklamasına, Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç’in, “Şahsi inancım, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun masum olduğu yönündedir. Bu inancımın sebebi de kendisiyle pek çok kez görüşmüş olmam, kendisini tanıyor olmam ve kendisinin verdiği tepkileri görmüş olmamdı.

DESTEK VE DAYANIŞMA İÇİN SAYIN EKREM İMAMOĞLU’NUN YANINDAYIZ…

Söyleyebileceğim tek şey; oldukça dürüst, oldukça karakterli ve cesur bir insan olduğudur. Her zaman kamu yararını kendi şahsi çıkarlarının önünde tutan bir insan olduğu yönündedir görüşüm. Burada sadece birkaç Avrupa şehrinin başkanı olabilir. Ancak pek çok Avrupa şehrinin belediye başkanının imzalamış olduğu bildirimizde de görüleceği üzere, Sayın Ekrem İmamoğlu, tüm Avrupa’daki en saygın belediye başkanlarından biridir. Destek ve dayanışma için Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız,” sözleri damga vurdu.

Avrupa'nın önde gelen kentlerini temsil eden Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) ve Balkan Şehirleri Ağı (B40) üyesi şehirlerin belediye başkanları, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na “Özel Demokrasi Ödülü” vermek için İstanbul'a geldi. İspanya’dan Barselona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Jaume Collboni, Bulgaristan’dan Sofya Belediye Başkanı ve B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Vasil Terziev, Hırvatistan’dan Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomaseviç, Yunanistan’dan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, Romanya’dan Timișoara Belediye Başkanı Dominic Fritz, Hollanda’dan Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma, Macaristan’dan Budapeşte Belediye Başkanı Gergely Szilveszter Karacsony, Fransa’dan Paris Belediye Başkan Yardımcısı Arnaud Ngatcha, İspanya’dan Madrid Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Jose Francisco Herrera Antonaya ve Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak, İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde ağırlandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, İlhan Uzgel ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Avrupalı heyete eşlik etti. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu da İBB Başkanı eşi İmamoğlu’na verilecek ödül öncesinde bir araya gelen heyetle bir araya geldi.

ASLAN: “AVRUPALI MESLEKTAŞLARIMIZA, DEMOKRASİ MÜCADELEMİZE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR ETMEK İSTERİM”

Ağırlamanın ardından ortak basın toplantısına geçildi. “Bugün İstanbul’da, Eurocities ile İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı ortak heyetini, Saraçhane’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz,” diyen Aslan, şunları söyledi:

“Konuk heyetle, az önce sona eren etraflı bir görüşme yaptık. Kendilerine, 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun haksız yere hapse atılmasıyla doruk noktasına ulaşan, ülkemiz ve demokrasimiz adına talihsiz gelişmeleri ele aldık. Eurocities ve B40 üyesi şehirlerin Belediye Başkanları, ilk günlerden itibaren yanımızda oldular. Avrupalı meslektaşlarımıza, demokrasi mücadelemize verdikleri destek için teşekkür etmek isterim.

Bu ziyaret, aramızdaki dayanışmanın en somut göstergesidir. Konuk heyetin Ekrem Başkan’la cezaevinde görüşme talebi, Adalet Bakanlığı tarafından maalesef geri çevrilmiştir. Buna rağmen, birazdan birlikte Silivri’ye giderek, Başkanımıza desteğimizi oradan bir kez daha ortaya koyacağız. Çünkü, Başkanımızı beş aydan fazla süredir parmaklıklar ardında tutan, normal bir yargı süreci değil, tüm dünyanın gözü önünde yürütülen siyasi bir operasyondur.”

“SAYIN İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLENBU HAKSIZ VE HUKUKSUZ DAVALAR, TÜRK HALKININ VİCDANINDA ÇOKTAN MAHKUM EDİLMİŞTİR”

“Unutulmamalıdır ki; Sayın İmamoğlu’na yöneltilen bu haksız ve hukuksuz davalar, Türk halkının vicdanında çoktan mahkûm edilmiştir. Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca yurttaşımız, özgürlük ve demokrasi talebiyle ayağa kalkmış, iradesine sahip çıkmıştır. 2019’dan bu yana, Sayın İmamoğlu hakkında 90’dan fazla soruşturma açılmış, ‘Ahmak Davası’ gibi hukuk dışı süreçlerle, hapis ve siyasi yasak cezaları verilmiştir. Yalnızca bu yıl içinde, dokuz tutuklama dalgasıyla belediye yöneticilerimiz, çalışma arkadaşlarımız, gazeteciler ve hatta aile bireylerimiz hedef alınmıştır. Ne Sayın İmamoğlu’na ne de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik baskılar, bizleri yolumuzdan çevirebilir.

Bizler; demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesine aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Halkın iradesine güveniyoruz. Demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemiz hem İstanbul’da hem Türkiye’de daha güçlü bir şekilde sürecektir. Yanımızda duran, demokrasi ve adalete inanan tüm meslektaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum.”

COLLBONİ: “ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İÇİN BİR ARADAYIZ”

Aslan’ın sözü devrettiği Barcelona Belediye Başkanı ve Eurocities Başkan Yardımcısı Collboni ise, “Bugün burada, İBB’de, sizlere dayanışma mesajımızı göstermek ve değerli meslektaşımız İmamoğlu’nun yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’na da sergilediği cesaret için teşekkür ediyoruz. Bu misyonumuzun başlangıcı, Eurocities ve Gent Belediye Başkanı Mathias De Clercq tarafından harekete geçirilmiştir. Kendisi bizzat burada bulunamadı. Ama bu toplantıda ne kadar çok istediğini biliyorum.

Muğla’dan Sayın Aras, bize, Baraga’da bir davetiye vermişti geçtiğimiz Haziran’da ve biz de buraya geldik. Avrupa belediye başkanları olarak İstanbul’a geldik ve Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu’na dayanışmamızı göstermek için buradayız. Şehirler, gerçek demokrasinin somut olduğu yerlerdir. İnsanların onuru, eşitliği ve kamu hizmetlerini, yaşadığı ve günlük ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerdir.

Bu nedenle biz Avrupa belediye başkanları olarak; özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü için bir aradayız. Sayın Ekrem İmamoğlu, çok güçlü bir şekilde bize bir hatırlatmada bulundu. Şehirler, adaletin somutlaştığı, elle tutulur hale geldiği yerlerdi. Biz, ortak hedeflere şehirlerde ulaşabiliriz,” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, SİLİVRİ’DEN DİLEK HANIM ARACILIĞIYLA SESLENDİ: “BU ÖDÜL, TÜRKİYE’DE VE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA, ADALET VE ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENEN, OTORİTER BASKILARA BOYUN EĞMEYEN TÜM YURTTAŞLARA AİTTİR”

“Özel Demokrasi Ödülü”ne layık görülen İmamoğlu’nun ödülü, eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’na, Collboni tarafından takdim edildi. Ödülü alan Dr. İmamoğlu, İBB Başkanı eşi İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden yolladığı mesajı, heyetle ve kamuoyu ile paylaştı:

“Değerli meslektaşlarım; öncelikle bana bu anlamlı ödülü layık gören sizlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Verdiğiniz ‘Özel Demokrasi Ödülü’, sadece bana verilmiş bir onur değildir. Bu ödül, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında adalet ve özgürlük için direnen, otoriter baskılara boyun eğmeyen tüm yurttaşlara aittir. Çocukların savaşlarda hayatını kaybettiği, masum sivillerin katliamlara kurban gittiği, basının susturulduğu, muhalif seslerin hedef alındığı, yargının bir silaha dönüştürüldüğü bir çağda yaşıyoruz.

İşte biz, tüm bu tabloya karşı, demokrasinin sadece bir yönetim biçimi değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu hatırlatıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları da, geleceğe dair umudumuzu da en yakından hissedenler şehirlerdir. Halkın taleplerinin, özgürlük özleminin, adalet arayışının en doğrudan duyulduğu yerler yine şehirlerdir. İstanbul’da biz, bunu katılımcı, yeşil, adil ve demokratik bir yönetim modeliyle hayata geçirdik. Biz, ‘İstanbul Modeli’ni tüm ülkeye yaymak istedik. Bugün hapiste olmamın nedeni, bu değişim isteği, daha demokratik, adil ve refah içinde bir ülke özlemidir.”

“KARARLILIĞIM AZALMADI; TAM TERSİNE DAHA DA GÜÇLENDİ”

“Beş aydan uzun süredir cezaevindeyim. Ancak bilin ki kararlılığım azalmadı. Tam tersine daha da güçlendi. Okuyor, yazıyor, dünyada olup bitenler üzerine düşünüyor, notlar alıyor, çözümler geliştiriyorum. Demir parmaklıklar aramızda olsa da yurttaşlarımızla omuz omuza, barış ve demokrasi için mücadele etmeyi sürdürüyorum. Ben, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve partimin seçilmiş cumhurbaşkanı adayı olarak, bu ödülü başta kendi şehrim, kadim ve dirençli İstanbul olmak üzere direnen ve daha iyi bir gelecek için mücadele eden tüm şehirlerin ve demokrat yurttaşların ortak iradesi adına kabul ediyorum. İstanbul ziyaretiniz ve desteğiniz için teşekkür ediyor, özgür günlerde buluşmayı diliyorum.”

İmamoğlu’nun mesajının okunmasının ardından, bazı konuk belediye başkanları da görüşlerini Türkiye, Avrupa ve dünya kamuoyu ile paylaştı:

SOFYA: “SAYIN EKREM İMAMOĞLU’YLA OMUZ OMUZA DURMAK İÇİN BURADAYIZ”

Sofya Belediye Başkanı Terziev: “Şehirlerin demokrasinin atan kalbi olduğunu göstermek için buradayız. Bizi doğrudan seçmiş insanların temsilcileri olarak, demokrasinin hayata geçirildiğini bizzat göstermekteyiz. Belediye başkanları saldırıya uğradığında, bu şahsi bir saldırı değil, milyonlarca insanın, demokrasi yolunda inanca sahip olan insanların umutlarına yapılan bir saldırıdır. Bugün İstanbul’da bulunmamızın sebebi, yalnızca İmamoğlu’nun değil, hiçbirimizin susturulamayacağını göstermek içindir.

Biz, halklarımız tarafından seçildik. Kendilerini temsil ederek, demokratik toplum değerlerini savunmak için buradayız. Farklı kültürlere sahip, farklı ülkelerden geliyor olsak da fedakarlık ve kararlılıkla savaşarak, ülkelerimizde demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek, güçlü kurumlar, bağımsız hukuk ve adalet sistemleri kurmak için çalıştık. Bu mücadelemiz hiçbir zaman sona ermeyecek.

Bu nedenle İmamoğlu ve Türk halkı için sesimizi yükseltiyoruz. Özgür şehirler olmadan demokrasi yoktur. Hukukun üstünlüğü olmadan özgürlük yoktur. Bu nedenle Sayın Ekrem İmamoğlu’yla omuz omuza durmak için, Türkiye halkıyla ve belediye başkanlarıyla yan yana durmak için buradayız. Mücadeleden de vazgeçmeyeceğiz.”

UTRECHT: “SAYIN İMAMOĞLU’NU SERBEST BIRAKMA ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM”

Utrecht Belediye Başkanı Dijksma: “Şehrimiz, kendini ‘insan hakları şehri’ olarak tanımlamaktadır. Aynı zamanda Hollanda Belediyeler Birliği’ni temsilen buradayız. Artık tarihte bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünmekteyiz. Tüm dünyada otokratik liderler, demokratik değerlerimizi elimizden almaya çalışmaktadır. Bu nedenle dayanışmamızı göstermek, farkındalık oluşturmak ve politik baskıları, bizlerin bu değerlerini yıkmaya çalışanların üzerine yıkmak için buradayız. Ekrem İmamoğlu hapse atıldığında, sadece büyük ve başarılı bir belediye başkanı değil, aynı zamanda bir eş ve bir baba hapse atılmış oldu. Bu, bence gerçekten yürek burkan bir durum ve biran önce sona ermelidir. Bu nedenle gücü olan herkese, Sayın İmamoğlu’nu serbest bırakma çağrısında bulunuyorum.”

ATİNA: “UMUDUMUZU AYAKTA TUTMAK İÇİN BURADAYIZ”

Atina Belediye Başkanı Doukas: “Demokrasinin beşiği olan Atina’dan gelerek, Sayın İmamoğlu’nu varlığımızla, bir dayanışma ruhuyla perçinlemek için buradayız. Burada demokrasi mücadelesi için bulunmaktayız. Ve umudumuzu ayakta tutmak için buradayız.”

ZAGREB: “SAYIN EKREM İMAMOĞLU,TÜM AVRUPA’DAKİ EN SAYGIN BELEDİYE BAŞKANLARINDAN BİRİDİR”

Zagreb Belediye Başkanı Tomaseviç: “Türkiye, oldukça güzel ve gururlu bir ülkedir. İstanbul, nüfus açısından en büyük Avrupa şehridir ve medeniyetin beşiklerinden bir tanesidir. Ekrem İmamoğlu, 3 kez demokratik olarak bu büyük şehri yönetmek için seçilmiştir. B40 Ağı, 4 yıl önce Sayın Ekrem İmamoğlu’nun liderliğinde kurulmuştur ve Balkan şehirleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve aynı zamanda güneydoğu Avrupa şehirlerini bir araya getirmek için çalışmıştır ve çalışmaktadır. Sayın İmamoğlu tutuklandığından beri 6 ay oldu. Türkiye’de gördüğümüz şu şekilde: Sadece muhalefet belediye başkanları yolsuzluk suçlamalarıyla hapse atılıyor ve bu da kafalara bazı soru işaretleri getiriyor.

Ekrem Bey, benim için bir meslektaş değil sadece. Kendisini aynı zamanda şahsi bir dostum olarak görmekteyim. Bu vesileyle, gösterdiği destek ve sergilediği güç için Sayın Dilek Kaya İmamoğlu’nu da tebrik etmek istiyorum. Şahsi inancım; Sayın Ekrem İmamoğlu’nun masum olduğu yönündedir. Bu inancımın sebebi de kendisiyle pek çok kez görüşmüş olmam, kendisini tanıyor olmam ve kendisinin verdiği tepkileri görmüş olmamdı. Söyleyebileceğim tek şey; oldukça dürüst, oldukça karakterli ve cesur bir insan olduğudur.

Her zaman kamu yararını kendi şahsi çıkarlarının önünde tutan bir insan olduğu yönündedir görüşüm. Burada sadece birkaç Avrupa şehrinin başkanı olabilir. Ancak pek çok Avrupa şehrinin belediye başkanının imzalamış olduğu bildirimizde de görüleceği üzere, Sayın Ekrem İmamoğlu, tüm Avrupa’daki en saygın belediye başkanlarından biridir. Destek ve dayanışma için Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.”

MADRİD: “DOĞRULUĞUNA KİMSENİN İNANMADIĞI BİRTAKIM İDDİALARLA…”

Madrid Belediye Başkanı José Luis Martínez-Almeida adına da Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Antonaya, bir konuşma yaptı: “Dünya genelinde de seçilmiş belediye başkanları, yerel hükümetler, popülist otoriter liderlerin baskılarıyla karşı karşıyalar. Burada da durumun böyle olduğunu görüyoruz. Şahsi motivasyonlarla suçlandıklarını, tutuklandıklarını ve yargı tacizine maruz kaldıklarını, bu yöntemlerle de demokratik kurumların temelden engellenmeye ve susturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması da ne yazık ki bu küresel trendin bir göstergesi. Doğruluğuna kimsenin inanmadığı birtakım iddialarla, siyasi motivasyon sahibi iddialarla tutuklanmış olması, halkın demokratik iradesine layık olması ve cumhurbaşkanlığına aday olmasına engel olma çabalarından başka bir şey değildir.”

Heyet, Silivri Cezaevi önünde de bir açıklama yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)