"KAYABAŞI HEMEN İSTİFA ETMELERİ GEREKİR !"
Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen protestoda, sağlıkta yaşanan skandallara ve ilgili yetkililerin istifasına yönelik sert bir açıklama yaptı.
SAĞLIK BAKANI VE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ İSTİFA !
Kayabaşı, “Dünyaya gözünü açmadan mali politikalarınızla borçlu dünyaya gelen çocuklarımızı bir de yetmiyormuş gibi para uğruna göz açmasına fırsat vermeden cani planlarınız ile ölüme terk ettiniz. Kınıyoruz ve lanetliyoruz. Sorumlular biran önce istifa etmeli” ifadelerini kullandı.
SORUMLULAR HESAP VERMELİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Milletvekilleri ve parti yöneticileriyle birlikte yapılan açıklamada Kayabaşı, “Bu ülkede ormanlar yandı, işçiler öldü, kadınlar öldü, çocuklar öldü, hayvanlar öldü. Bir bakan çıkıp onurluca istifa etmedi” diyerek bütün bu vahşet karşısında sesini çıkarmayanların görevde kalmaması gerektiğini belirtti.
HASTANE KAPATMAKLA OLMAZ
Beyzade Kayabaşı, “Müdür görevden almakla, hastane kapatmakla olmaz. Biran önce istifa etmeliler” diyerek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini savundu. Meclis, Kadın, Gençlik ve yönetim olarak ortak bir sesle “Sorumlu bakan ve il sağlık müdürü istifa etmelidir” mesajı verdiklerini duyurdu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner