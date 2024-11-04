TÜRKİYE İŞ BANKASI 46. İSTANBUL MARATONU’NU BAŞLATTI

Belirli bölümlerinde koşan, zaman zaman da adımlayan İmamoğlu, basın mensuplarına da kısa bir değerlendirmede bulundu. “Maraton, İstanbul'un çok özel bir anı, kutlaması” diyen İmamoğlu, “Başlangıcından bugün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Nice nice yıllara olsun. İnşallah 50. yılı sonra 100. yılı olsun. Bugünkü burada atılan, koşulan her adımın memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum. Başta hak, hukuk, adalet adımları; başarı, huzur, sağlık erdemli bir dönemin, kabiliyetli bir dönemin, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın en büyük altı maratonu arasında yer alan ve Gold Label kategorisinde koşulan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun verdiği startla başladı. İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği, 1.500’ü gönüllülerden toplam 9.060 kişinin görev aldığı dev organizasyonda, 4 kıtadan 31’i erkek ve 16’sı kadın, toplam 47 elit atlet derece almak için Asya’dan Avrupa’ya geçerek kıta değiştirdi. İmamoğlu, beraberindeki heyetle birlikte 42K ve 15K koşularının startını verdi.

“YARIŞA BAŞLAMAK İLK ADIM KOLAYDIR, SONRASI GİTTİKÇE ZORLAŞIR”

Çaldığı start kornası öncesi 42K koşucularına başarılar dileyen İmamoğlu, “Sevgiyle, barışla, huzurla güzel bir koşu olmasını diliyorum. Özellikle hem burada yarısının vatandaşımız ama diğer yarısının dünyanın farklı yerlerinden misafirlerin olmasıyla çok özel bir pozisyonu var. Yarışa başlamak ilk adım kolaydır, sonrası gittikçe zorlaşır ama tam bir hayat mücadelesi gibi olan bu maratonda sizlerin bu asil spor dalındaki koşunuzda hepinizi şimdiden alkışlıyorum. Başarılı bir yarış diliyorum” dedi.

BÜYÜT HAYALLERİNİ DE MARATONDA YERİNİ ALDI

42K startı sonrası fikir öncülüğünü eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi adına koşuya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektiren İmamoğlu, ardından 15K koşusunu başlattı. Start kornası öncesi kısa bir konuşma yapan İmamoğlu şunları söyledi:

“ZAMAN GEÇTİKÇE ZORLAŞAN KOŞULLARDA MÜCADELE EDECEKSİNİZ”

“İstanbul Maratonu, dünyanın en güzel coğrafyasında koşulan maratonu… Açıkçası canımız ne kadar sıkkın olursa olsun, problemli bir sürecin içinde de olsak; İstanbul Maratonu'nun içinde bulunduğunuzda içinizi umutla kucaklayan bir atmosferin içerisinde oluyorsunuz. Dolayısıyla şu an bütün güzel duygularla sizleri selamlıyoruz. Maraton çok asil bir spor, daha doğrusu atletizmin en önemli, en ana unsuru.

Bu koşu 42 bin 195 metreyi adım adım koşarken biliyoruz birçok zorlukla hareket edeceksiniz. İlk adım belki en kolayı… Zaman geçtikçe zorlaşan, koşullarda mücadele edeceksiniz. Vazgeçmemek, mücadeleye devam etmek, o maratonu bitirmek için tedbirlerinizi almak, koşullarınızı ona göre planlamak aslında bir insanın hayat koşusu için tam da felsefesi diyebileceğimiz bir zemini bu.”

“BUGÜNKÜ KOŞUNUZ 2036’DA ŞANS GETİRSİN”

“Bu maratona cesaret eden ben bunu koşarım deyip buraya katılanların kesinlikle şu an benim gözümde ve gönlümde başka bir boyutu başka bir yeri var. Katılan tüm hanımefendileri ve beyefendileri tebrik ediyorum. Özellikle bu büyük maraton koşusu bu sene burada bulunan bütün dostlarımız bilmeli ki yarısı vatandaşımız, diğer yarısı yurt dışından farklı ülkelerden konuklarımız, böylesi bir uluslararası boyuta evirilmesi de bizim için çok değerli. Özel bir startı birazdan vereceğiz. Hepinize başarılı bir koşu diliyorum.

Sizin bu koşudaki başarınız 2027’de İstanbul'da başaracağımız Avrupa Oyunlarının en güzel motivasyonu olsun ama daha da önemlisi sizin bugünkü koşunuz 2036’da İstanbul'da Olimpik ve Paralimpik oyunlara ev sahipliği yapacağımız muazzam bir spor coşkusunu elde etmemize şans getirsin. Hepinize başarılar. Hepinize starta ulaşmanız için bol şans diliyorum.”

“HAKKIN HUKUKUN KORUNDUĞU ÇOCUKLARIMIZIN KENDİNİ GÜVENDE HİSSETTİĞİ…”

Konuşmasının ardından maratona katılan İmamoğlu, 34 göğüs numarasıyla zaman zaman yürüdü, zaman zaman da koştu. Yarışa katılan koşucuların hatıra fotoğrafı isteklerini yerine getiren İmamoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, yürüyüş yaptığı esnada basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu açıklamasında, “Bugün 46.’sını adımlıyoruz. Maraton, İstanbul'un çok özel bir anı, kutlaması.

Başlangıcından bugün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nice nice yıllara olsun. İnşallah 50. yılı sonra 100. yılı olsun. Bugünkü burada atılan, koşulan her adımın memleketimiz için güzel adımlar olmasını diliyorum. Başta hak, hukuk, adalet adımları; başarı, huzur, sağlık erdemli bir dönemin, kabiliyetli bir dönemin, dünya ölçeğinde başarılı bir dönemin adımı olsun. Her güçlü adımın milletin bir adımına dönüşmesini diliyorum.

Ülkemiz adına güzel duyguların pekiştiği o kol kola omuz omuza milletçe birlikte koştuğumuz bir geleceğe pırıl pırıl bir geleceğe hakkın hukukun korunduğu çocuklarımızın kendini güvende hissettiği, bebeklerimizin güvende büyüdüğünü hissettiği, sağlıklı büyüdüğünü hissettiği, gençlerin bütün umutlarını bu ülke için beslediği ve her insanımızın da hak ettiği değeri bulduğu bir geleceğe adım atmak olarak yaşayalım istiyorum. Maratonu bu duygularla geçiriyoruz. Biz de birazdan Anadolu'dan Trakya'ya; Asya'dan Avrupa'ya doğru yürüyüşümüzü tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.



Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)