Mehmet Emin GÜNHAN

Eğitimci ve iş adamı olarak bilinen Mehmet Emin Günhan, uzun yıllara dayanan deneyimi ve mahalle içindeki çeşitli projelerdeki aktif rolüyle tanınan bir isimdir. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip eden ve çözüm odaklı projelerle öne çıkan Mehmet Emin Günhan mahallenin geleceğini daha yaşanabilir kılmak için kararlı bir vizyonla hareket ediyor.

Fındıklı Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Emin Günhan

*Projeleri:*

1. *Çevre Düzenlemesi:* Mahallemizi daha yeşil ve estetik bir çevreye kavuşturmak için çeşitli yeşil alan projelerini hayata geçirecek.

2. *Güvenlik Önlemleri:* Mahalle sakinlerinin güvenliği için etkin önlemler alarak, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.

3. *Sosyal Etkinlikler:* Topluluk birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek sosyal etkinliklerle mahalle sakinlerini bir araya getirecek.

*Vizyonu:*

Mehmet Emin Günhan dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine bağlı olarak, mahalle sakinlerinin fikirlerine değer veren bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Mahallemizi daha yaşanabilir, sosyal ve güvenli kılmak için birlikte çalışma çağrısında bulunuyor.

Mahalle sakinleri olarak, geleceğimizi şekillendirecek bu önemli süreçte Mehmet Emin Günhan 'nın yanında olmaya davetlisiniz. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir mahalle için el birliğiyle hareket edelim.

Mehmet Emin Günhan Maltepe Fındıklı Mahallesinde Muhtar Adayı Oldu. Mahallemizdeki dinamizmi ve birlik ruhunu daha da güçlendirmek için çıktığı bu önemli yolculukta, Mehmet Emin Günhan, mahalle sakinlerinin güvenini kazanmaya kararlı bir şekilde ilerliyor. Bir çok proje ve halka yaklaşım şekli ile belediye başkanlarına dahi örnek nitelikte çalışmalar yürütmekte.

Eğitimci ve iş adamı olarak bilinen Mehmet Emin Günhan, uzun yıllara dayanan deneyimi ve mahalle içindeki çeşitli projelerdeki aktif rolüyle tanınan bir isimdir. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip eden ve çözüm odaklı projelerle öne çıkan Mehmet Emin Günhan mahallenin geleceğini daha yaşanabilir kılmak için kararlı bir vizyonla hareket ediyor.

Fındıklı Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Emin Günhan

*Projeleri:*

1. *Çevre Düzenlemesi:* Mahallemizi daha yeşil ve estetik bir çevreye kavuşturmak için çeşitli yeşil alan projelerini hayata geçirecek.

2. *Güvenlik Önlemleri:* Mahalle sakinlerinin güvenliği için etkin önlemler alarak, güvenli bir yaşam ortamı oluşturmayı hedefliyor.

3. *Sosyal Etkinlikler:* Topluluk birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenecek sosyal etkinliklerle mahalle sakinlerini bir araya getirecek.

*Vizyonu:*

Mehmet Emin Günhan dürüstlük, şeffaflık ve katılımcılık ilkelerine bağlı olarak, mahalle sakinlerinin fikirlerine değer veren bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Mahallemizi daha yaşanabilir, sosyal ve güvenli kılmak için birlikte çalışma çağrısında bulunuyor.

Mahalle sakinleri olarak, geleceğimizi şekillendirecek bu önemli süreçte Mehmet Emin Günhan 'nın yanında olmaya davetlisiniz. Birlikte daha güçlü, daha yaşanabilir bir mahalle için el birliğiyle hareket edelim. Mehmet Emin Günhan ı Sosyal medyadan takip edebilirsiniz.

https://www.instagram.com/mehmetemin_gunhan/

https://tr-tr.facebook.com/mehmet.gunhan.5