1994 seçimlerinden buyana, İstanbul yerel seçimlerde blok oy kullanan demir ailesinin bu geleneği, Erdoğan’ın adaylığı ile başlamıştı.

İstanbul yerel seçimlerde, 1994 ‘ten beri blok oy kullanıyorlar

Dr. Hüseyin Demir’in liderliğinde sayıları bugün İstanbul’da 50 bin üzerinde yer alan ailenin, blok oy kullanımının ana nedeni, 1987 yılında uygulanmaya başlanan OHAL 1990 yılına gelindiğinde 10 ile yayılmış, 3 bin köy ile mezra boşaltılmış ve köylerden kentlere göç başlamıştı. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’nin 1995 Temmuz ayında TBMM’nin ilgili komisyonuna verdiği bilgiye göre yaklaşık 312 bin kişi köyünden, mezrasından, evinden ve tarlasından ayrılmak durumunda kalmıştı.

Köylerinden ve geçim kaynaklarından edilen köylüler şehirde işsizlikle yüz yüze kalmıştı. Evlerinden, köylerinden olan ve şehre göç etmek zorunda kalan Hüseyin Demir’in 19 amcası, 9 kardeşi ve yaklaşık 400 yeğenini, amca çocukları, dayıları, yakın akrabaları, aynı aşiretten ve komşu köylülerinden oluşan 5 bin civarında insan ekseriyeti İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere göç etmek zorunda kalmış ve OHAL’den dolayı binlerce insanın evinden, köyünden, topraklarından göç etmek zorunda kaldığı, terörün tırmandığı, faili meçhullerin zirve yaptığı, Mafyanın büyükşehirlerde cirit attığı, Can ve mal güvenliğinin olmadığı, herkesin acaba bugün evimize sağ salim gidebilecek miyiz? Sorusunu sorduğu ve siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik konularında kaos yaşanan kaotik 1990’lı yıllar da Hüseyin Demir, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde sn. Turgut Özal ile çalışıyor ve önemli görevler yürütmesinin avantajı ile o günler İstanbul’da 5 binin üzerinde hemşerisine iş bulmuş, iş kurdurmuş, ekmek teknesi sahibi olmalarına vesile olması ile oluşan birlikteliği daha da günlendirmek için 1994 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Recep Tayip Erdoğan’a blok şekilde oy verme kararı almaları ile başlamıştır.

Seçimlerde, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde Belediye başkanlarını değiştirecek oy potansiyelleri var.

1994’te alınan blok oy verme kararının belediyelerin 1990’larda köyünü, yurdunu terk edip İstanbul'a taşınan akrabalarının işlerini aksatmaması ve güç birliğine dayanmasından dolayı Diyarbakır, Van, Erzurum ,Mardin, Şanlıurfa ve Batman gibi illerden olan ailelerde blok oy kararına katılarak 1994’ten bu yana fatih bölgesinde belediye başkanlığını seçimini belirleyecek blok oy potansiyeline sahip olmuşlardır.

Demir ailesi,1994’ten buyana Başkan adaylarını Başkanlık koltuğuna taşıyor.

Fatih ve Esenyurt dışında Bakırköy, Kadıköy Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece olmak üzere hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakasında 50 bin’in üzerinde aile oyu ve ayrıca kendileri ile birlikte hareket eden 500 bin üzerinde oy potansiyelleri olan ailelerin Dr. Hüseyin Demir’in liderliğinde 1994’ten bu yana blok oy tercihinde sayısız başkanı koltuğa taşımışlardır. 31 mart yerel seçimlerinde hangi adaya, blok olarak oy verecekleri konusunda Dr. Hüseyin Demir tarafından bir açıklama henüz yapılmamıştır.