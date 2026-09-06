BURHAN BEYLER İSTİŞARE TOPLANTISINDAN SONRA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Türkmen iş dünyasının ve inşaat sektörünün değerli temsilcileri olarak bir araya gelerek; kentsel dönüşüm, inşaat süreçleri ve sektörümüzde yaşanan sorunlar üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik.

Gerçekleştirdiğimiz buluşmada; kentsel dönüşüm çalışmalarının daha hızlı, sağlıklı ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamayacağı şekilde yürütülmesi, inşaat süreçlerinde karşılaşılan sorunların birlikte değerlendirilmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunduk.

Bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak, birbirimize destek olarak ve istişare kültürünü güçlendirerek sektörümüze, şehrimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza daha fazla katkı sunabileceğimize inanıyoruz.

Bu güzel buluşmanın; birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize güç katmasını, yapılacak çalışmaların hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Birlikte istişare ediyor, birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz.

İŞTE STİŞARE TOPLANTISINA KATILAN FİRMA SAHİPLERİ

-Atabey Harabati İnşaat- Beşir Atabey • Yakup Harabati

-Beyler İnşaat - Burhan Beyler

-Beyleroğlu İnşaat - İsmet Beyler

-Törem İnşaat - Habibullah Bayat

-Türkmen İnşaat - İsmail Şimşek

-İslamoğlu İnşaat - Kadir İslamoğlu

-Nazar İnşaat - Nazar Türkgeldi

Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, çalışmalarımızı hayırlı Ve bereketli kılsın.” şeklinde konuşan Burhan Beyler yoğun işlerine rağmen davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)