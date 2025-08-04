YAZIN SICAK GÜNLERİNDE KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ’NDEN SOKAK HAYVANLARINA CAN SUYU ÇAĞRISI

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları etkisini sürdürürken Küçükçekmece Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için mama ve su takviyelerine aralıksız devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli periyotlarla ilçede belirlenen beslenme odaklarının temizlik çalışmaları gerçekleştirildikten sonra kuru mama ve su takviyesi yapılıyor. Ayrıca gelen talepler doğrultusunda vatandaşlara da mama ve su kabı dağıtımı gerçekleştiriliyor.

“Gölge Alanlara Su Koymayı Unutmayın”

Küçükçekmece Belediyesi Veteriner Hekimi Çiğdem Eral, “ Sokak hayvanları yazın bu sıcak günlerinde serinleyecek alan bulmakta zorlanıyor. Özellikle asfalt ve beton zeminler vücut ısısını artırırken, susuzluk hayati tehlike oluşturuyor. Vatandaşlarımızın gölge alanlara temiz su kapları koyması, onlara yaşam desteği olacaktır. Aynı zamanda bilinçli mama desteği de açlıkla mücadele eden bu canlılarımız için hayati rol oynar. Bu noktada en çok kuru mamayı tercih ediyoruz. Bizimle birlikte doğadaki canlıları yalnız bırakmayan tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sokak hayvanları ile ilgili hizmetler ve Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ilgili detaylı bilgi için 444 4 360 numaralı telefondan Küçükçekmece Belediyesi’ne ulaşılabilir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)