TUTUKLU KİPTAŞ GENEL MÜDÜRÜ ALİ KURT BİR ÇOK KONUYA DEĞİNDİ VE BAŞAKŞEHİR İLE İLGİLİ ŞUNLARI SÖYLEDİ…

Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 2025 yılının Mayıs ayında tutuklandı.

Hakkında hazırlanan iddianamade sıralanan suç unsurlarını tek tek yanıtladı.

Ayrıntılı açıklamalar yaptı.

İBB davasının 21. gününde gerçekleşen duruşmada, kesin ve net bir dille aylardır neden tutuklu olduğunu anlattı.

Ailesine gönderdiği mektupta öne çıkan duygu gerçekliğin boy aynasıydı.

"Devletin malını koruduğum, işgalden kurtardığım için buradayım."

SİZ SÖYLEYİN BAŞAKŞEHİR BELDİYE BAŞKANI YASİN KARTOĞLU

Başakşehir Sular Vadisi'ni İBB'ye geri kazandırmak için beş yıl uğraş verdik.

Demir parmaklıklar arkasında tutulma sebebimin başında bu gelir.

Başakşehir Belediyesi başkanı Yasin Kartoğlu konuları çok iyi bilir.

Kiptaş kurum yöneticisi olarak işgal edilen Sular Vadisi'nde illegal yolları önlemeye çalıştım.

Sürece sahip çıktım.

Kanunsuzlukla ilişkilendirilen bir durum varsa, imzacısı Yasin Kartoğlu'dur.

Mahkeme kararıyla Başakşehir Belediyesi'ni Sular Vadisi'nden tahliye ettirdiğim için tutukluyum.

Devletin malını koruduğum için yargılanıyorum.

METROKENTİN KARŞINDA BUKUNAN İBB MÜLKÜ YERİ PETEK KOLEJİ KAÇ SENE KULLANDI

Başakşehir’deki Sular Vadisi’ndeki tesis alanı nasıl usulsüzce okula çevrildi.

İmzayı atan kişi şu an Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu..

Burayı 17/25'ten önce Hakan Şükür'e vermek istiyorlar.

17-25 olunca vazgeçip başka birine veriyorlar.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na sorabilirsiniz;

"Burayı ne amaçla vermiş beyefendiye.."

İDDİANAME KURGUDAN İBARET

Eylem 30 başlığında belirtilen iddialar bana göre dosyanın en saçma bölümünü içeriyor.

KİPTAŞ'ı Türkiye'nin en büyük 11. şirketi haline getirdik.

Buna rağmen KİPTAŞ'ı dolandırıcılıkla yargılanan bir bireyim.

️"KİPTAŞ Uzmanı" gazeteciler var.

Teknik bilgileri olmadan yorum yaparlar.

Özellikle kendini gazeteci diye, araştırmacı gazeteci nitelendiren, okuma özürlü olan bazı şahıslar.

Sözüm ona KİPTAŞ'ı bizden daha iyi biliyorlar. Herkes KİPTAŞ uzmanı.

Mahkeme beni yargılar.

Gazeteci yargılayamaz.

Ali Kurt'un iddianamesiyle ilgili hiçbiri demiyor ki: 'Ya bu adamın bir tane cümlesi yok burada.'"

Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Ali Kurt olarak her şeyi yapmışım tek başıma.

Süpermen!

İmza yetkim yok ama her şeyi yapmışım.

Nasıl olabilir ki?

ALİ KURT KİMDİR

Ali Kurt 1981, İstanbul doğumludur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodozi ve Fotogrametri Mühendisliği mezunudur.

Okan Üniversitesi'nde "Kentsel Dönüşüm" üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Harita mühendisi ve kentsel dönüşüm uzmanıdır. 2005-2013 yılları arasında TOKİ İstanbul

biriminde çalışmıştır.

2019 yılının Ağustos ayında KİPTAŞ Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Kurumun yönetim kurulu başkanlığı yanı sıra

İBB Şehircilik Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

