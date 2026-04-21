GAZETECİ BÜLENT ÇAVUŞ TAM 9 YILDIR EVLADININ HAYATINI KARARTAN KURŞUNUN NEREDEN ATILDIĞINI ARIYOR AMA BİR ARPA BOYU YOL ALINAMADI GÜLİSTAN DOKU OLAYI BABA’YA UMUT OLDU…

Adalet Bakanı’na Ahmet Emre Çavuş Çağrısı: “Evladımın Dosyasını Tozlu Raflardan İndirin. Gazeteci Bülent Çavuş, 9 yıldır faili bulunamayan oğlu Ahmet Emre Çavuş’un dosyası için Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslendi: “Adalet bekleyen sesimizi duyun.”

İstanbul Times Haber Merkezi – Yıldız Çetiner

Türkiye’de son günlerde Gülistan Doku, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş gibi kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaların Adalet Bakanlığı tarafından mercek altına alınması, adaleti bekleyen diğer acılı aileler için yeni bir umut ışığı oldu.

2015 yılında Sultangazi’de bir maganda kurşunuyla hayatı kararan Ahmet Emre Çavuş’un babası, Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu Başkanı ve Gazeteci Bülent Çavuş, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e anlamlı bir çağrıda bulundu.

9 Yıldır Dinmeyen Acı: Ahmet Emre Çavuş’u Kim Vurdu?

İstanbul Sultangazi’de 2015 yılında arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla boynundan vurulan Ahmet Emre Çavuş, iki yıl süren zorlu yaşam mücadelesini 2017 yılında kaybetmişti. Aradan geçen 9 yıla rağmenfailin yakalanamamış olması, ailenin adalet arayışını bir hukuk mücadelesine dönüştürdü.

Yerel gazeteci ve aynı zamanda bireysel silahlanma karşıtı mücadelesiyle tanınan baba Bülent Çavuş, oğlunun katillerinin bulunması için çalmadık kapı bırakmadı.

Bakan Akın Gürlek’e Açık Çağrı: “Sesimizi Duyun”

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in şüpheli ölüm dosyalarını yeniden inceleme kararı üzerine sosyal medya hesabından seslenen Bülent Çavuş, adaletin kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Çavuş, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Sayın Bakanım, Gülistan Doku ve diğer dosyalardaki hassasiyetiniz bizler için büyük bir umut oldu. Oğlum Ahmet Emre, sadece yolda yürürken hayattan koparıldı. 9 yıldır her gün aynı soruyu soruyoruz: Katil kim? Lütfen bu dosyayı tozlu raflardan indirin ve adaletin tecelli etmesini sağlayın.”

Bireysel Silahlanma Türkiye’nin Kanayan Yarası

Bülent Çavuş’un mücadelesi sadece kendi evladıyla sınırlı değil. Başkanlığını yürüttüğü Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu aracılığıyla, Türkiye’deki denetimsiz silahlanmanın yarattığı tehlikelere dikkat çeken Çavuş, “maganda kurşunu” kurbanı olan binlerce ailenin de sesi olmaya devam ediyor.

Adalet Bakanlığı’nın, Ahmet Emre Çavuş dosyasında yeni bir inceleme başlatıp başlatmayacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)