DİN ADMALARI OKUDUKLARI KUR’AN İLE GÖNÜLLERDEKİ PASI SİLDİLER

Merkezefendi camisi imam Hatibi Ali Sevindik, Seyitnizam camisi müezzini Şaban Kızılkaya ve Zeytinburnu’nun sevilen hocası Enin Çiftçi’ nin okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile rahmetle yad edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

DOSTLARI TAZİYEDE KÜÇÜK AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Yunus Küçük taziye evinin giriş kapısında bütün misafirlerini teker teker karşılayarak buyur etti. Taziye programına Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ve Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, CHP Meclis üyesi Satı Oral, Ak Parti meclis üyeleri Coşkun Toraman ,Haklan Güler balta olmak üzere çok sayıda kişi Küçük ailesini taziye kabulünde yalnız bırakmadı.

YUNUS KÜÇÜK GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ ;

“Gerek Cenaze namazında gerekse vefatının 7.gününde yaptığımız taziye abulünde bizi yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediye Başkanı sayın Ömer Arısoy’a, Ak Parti Zeytinburnu İlçe başkanı ve meclis üyemiz arkadaşım Mustafa Yalçınkaya, CHP Meclis üyesi Satı Oral’a, AK PARTİ Meclis üyeleri Coşkun Toraman ve Hakan Güler başta olmak üzere taziye kabulümüzde bizi yalnız bırakmayan bütün akraba, arkadaş ve dostlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuşan Yunus Küçük yemek ikramından sonra yine konuklarını kapıda uğurlayarak kendilerini taziye kabulünde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Bizde İstanbul Times Gazetesi ve Tv olarak merhume Huriye Küçük’ e Allah’tan rahmet Yunus Küçük başta olmak üzere geride kalan yakınlarına bir kez daha baş sağlığı dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)