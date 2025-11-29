MERHUMEYİ SON YOLCULUĞUNA KALABALIK BİR CEMAAT UĞURLADI

Zeytinburnu Seyitnizam camisinde 23 Kasım 2025’de kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Mustafa Yalçınkaya, Zeytinburnu Belediye Meclis 1.Balkan vekili iş insanı Cüneyt Tezcan başta olmak üzere çok sayıda meclis üyesi, siyasi parti ilçe yöneticileri, mahalle muhtarları başta olmak üzere kalabalık bir cemaat merhume Huriye Küçük’ ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

EVLADI MECLİS ÜYESİ VE İŞ İNSANI YUNUS KÜÇÜK ACILARINI PAYLAŞAN DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kıymetli annemiz Hacı Huriye Küçük’ün vefatı nedeniyle acımızı paylaşan; cenaze törenimize katılan, arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden taziye dileklerini ileten tüm dostlarımıza, akrabalarımıza ve Zeytinburnu halkına gönülden teşekkür ederiz.

Bu zor günümüzde yanımızda olan; Zeytinburnu Belediye Başkanımız Ömer Arısoy’a, AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Yalçınkaya’ya, Eski Belediye Başkanımız Murat Aydın’a, Meclis 1.başkan Başkan vekilimiz Cüneyt Tezcan’a, Belediye Meclis Üyelerimize ve tüm hemşehrilerimize şükranlarımızı sunarız.

Ailemizi acılı gününde yalnız bırakmayan bütün dostlarımıza ailemiz adına teşekkür ederim. Rabbim tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.

Küçük Ailesi Adına; MECLİS ÜYESİ-İŞ İNSANI YUNUS KÜÇÜK

Biz de İstanbul Times Medya Grubu olarak Merhume Huriye Küçük’ e Allah’tan rahmet, evladı Yunus Küçük başta olmak üzere geride kalan bütün yakınlarına sabırlar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)