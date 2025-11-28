ÖMRÜNÜ ÜLKENİN MENFATİNE OLAN İŞLERE AYIRDI…

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı diğer Kuvvacı İstanbullu Kara Fatma nene 7 Ekim 2023’de İsrail’in Gazze üzerine yağdırdığı ölüm ve göz yaşını ilk günden beri 9 yabancı dilde protesto pankartları yaparak hem medyada yayınladı hem de boynuna takarak cadde sokak gezerek insanların dikkatini Filistin’de yapılan soykırıma dikkat çekmek adına canla başla çalıştı, çalışıyor, ve Allah ömür verirse daha da çalışacağını ifade ediyor.

FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU,KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ;

“Her canlı’nın bir gün ölümü tadacağını hepimizi biliyoruz. Bundan dolayı gayet kısa olan dünya hayatında doğru işlerin yanında olmak gerektiğini yaşam felsefesi yaptım kendime.

Ben 80 yıllık ömrümde 54 yıl avukat katibesi olarak çalıştım. Son 45 yıldır hem bağımsız olarak İBB Başkanlığına hem de milletvekilliğine aday oluyorum.

Bunların dışında da Türkiye de ki milli bayramlara başımda Kuvvayı Milliye şapkası ve kolumda görevli yazısı ve elimde İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe, Atatürk resmi ve Türk bayrağının bulunduğu pano ile katılıyorum.

Milli bir bilincin oluşması için Milli bayramların ve şehirlerimizin düşman işgalinden kurtuluş günlerini gelecek nesillere aktarılması adına önemli buluyorum.

Kendi alanlarında ülke ve millet adına güzel hizmetler yapan yazarlarında gerek vefat etmişler olsun gerekse yaşayan olsun mutlaka sürekli gündem de tutmak gerekir. Örneğin Mehmet Akif’i unutursak olmaz.

Özellikle fikirlerimi ve düşüncelerimi geniş kesimlere iletmek için son iki yıldır İstanbul Times Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi gazeteci yazar sayın Hüseyin Çetiner’e teşekkür ederim.

İstanbul Times Gazetesi bir çok görüş ve düşüncelerimi milyonlarca kişiye ulaştırdığı için bir daha kendilerine teşekkür ederim dedi.

GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER KUVVACI İSTANBULLU KARA FATMA İÇİN ŞUNLARI SÖYLEDİ

“Ben İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma’yı doğup büyüdüğü Cağaloğlu’nda yayıncılık yaptığım dönemde tanıdım. Son 30 yıldır zaman zaman sohbet eder konuşurduk ancak 7 Ekim 2023’den sonra ise nerede ise haftada 3 gün görüşüyoruz.

Bir bakıyorum elinde Almanca’ ya çevrilmiş Netanyahu’yu protesto eden bir pankart ile çıkıyor bir gün sonra Çince bir pankart ile ÇİN’ in Doğu Türkistan hükümetine yaptığı zulmü gündeme getiriyor.

Bir başkan gün ise Japonca dilinden İsrail’in Filistin katliamlarını gündeme taşıyor. İşte nene bu yaşında zulme karşı böyle dim dik duruyorken benimde bu çabaları milyonlara aktarmazsam olmazdı. Ben de onu yapıyorum ve bazen abartarak da 12 sayfalık gazetemizin 4 sayfasını sadece Nene’ nin haberlerine yer verdik.

Ben nene’ ye sağlıklı ve uzun ömrüler dilerim.

