GENEL KURULUN DİVAN BAŞKANI ARISOY OLDU

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arsıoy’un divan başkanı olduğu genel kurula Zeytinburnu kaymakamı Dr.Adem Uslu’nun yanı sıra çok sayıda STK Temsilcisi katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

DELEGELER TEK ADAY OLARAK CÜNEYT TEZCAN’I ÖNERDİ VE TEK LİSTE OLARAK OY BİRLİĞİ İLE BAŞKAN SEÇİLDİ

Divan Kurulu tarafından Kent Konseyi Başkanlığı’na Belediye Meclis 1.Başkanvekili Ak Parti Zeytinburnu ve İBB Meclis üyesi iş insanı Cüneyt Tezcan önerildi ve öneri oy birlği ile kabul edildi.Yapılan oylama sonucu bütün delegelerin oyunu alan Tezcan kent konseyinin yeni başkanı olarak seçildi.

Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi Akdeniz Salonu’nda yapılan toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler yoğun bir ilgi gösterdiler.

Program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal marşından sonra divan kurulu oluşturuldu.

Divan Kurulu Başkanlığına Zeytinburnu Belediye Başkanı Av. Ömer Arısoy seçilirken, divan üyeliklerine Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Aydın ve Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş belirlendi.

59 kişinin katıldığı genel kurul toplantısı birlik içinde yapıldı.Toplantı yeter sayısı sağlandığı anlaşıldıktan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başkanlığındaki Divan Kurulu tarafından Kent Konseyi Başkanlığı’na Belediye 1.Meclis Başkanvekili Ak Parti Zeytinburnu ve İBB meclis üyesi iş insanı Cüneyt Tezcan önerildi.

Teklif oya sunuldu ve teklif oybirliği ile kabul edildi. Divan Kurulu tarafından yürütme kurulu üyeliği aday listesi de okundu ve oylamaya geçildi. Oy birliği ile Cüneyt Tezcan Kent Konseyinin başkanı oldu.

Tezcan seçildikten sonra kısa bir selamlama konuşması yapara Belediye başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere kent konseyi başkanı olmasına destek veren herkese teşekkür etti.

Genel kurul toplantısı, dilek temenniler, eski ve yöneticilerin aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İŞTE YENİ SEÇİLEN ZEYTİNBURNU KETN KONSEYİ YÖNETİM KURLU ÜYELERİ

1-Cüneyt Tezcan , Başkan

2-Mustafa Aydın,Genel Sekreter

3-Sami Ünlü,Sosyal İşler Müdürü

4-Enes Şen ,Kenstel Dönüşüm Müdürü

5-İsmail Çetinkaya, Milli Eğitim Müdürü

6-Dr.Havva Kaplan ilçe Sağlık Müdürü

7-Edanur Menteş Arıkbuğa,Telsiz Mahalle Muhtarı

8-Yavuz Tekçe,İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı

9-Şehus Aydoğan, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı

10-Ayhan Balcı ,Kızılay Şube başkanı

11-Mehmet Zeki Menteşe,Yeşilay Başkanı

12-Asuman Sula Durmuşoğlu ,Yedi Renk Tek Yürek Patformu Kadın K.Baş.

13-S.Sema Murat ,Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Başkanı

14-Şevket Serbest, Amatör Spor Külüpler Birliği Başkanı

15-Dilman Kaya, ZEYDEF Başkanı

16-Murat Tufan,İZEDEF Başkanı

17-Av.İsmail Tarhan,Erikli Baba Cemevi Yöneticisi

18-Vehbi Bodur,Yeniyüz Derneği Başkanı

19-Semra Demirer, UPS Kültür ve Spor Kulübü Genel Koordinatörü

20-Yunus Gülmek, Emekli Memur Sen İlçe Başkanı

21-Dr.Fatih Hasdemir ,FSM, Vakıf Üniversitesi Genel Sektereri

22-Ayhan Özsoy ,ZİAD Başkanı

23-Uğur Çakar ZETSİAD Başkanı

24-Ali yavuz Boynukısa,Kürk Sanayicileri Dernek Başkanı

25-Cengiz Sarıgül , TDKD,Türkiye Deri Kofeksiyoncuları Dernek Başkanı

Kaynak: İstanbul Tİmes Haber Ajansı (İTHA