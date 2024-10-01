Zeytinburnu’nda ikamet eden ve okuyan 15-25 yaş arası gençler Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM)’nin üçüncü dönemini ücretsiz düzenlediği Üç Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Atölyesi sayesinde günümüzün en popüler teknolojilerinden biri olan 3D tasarım ve yazıcıları yakından tanıyacaklar.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Günümüzde üretim teknolojisinde etkin olarak kullanılan ve devrim oluşturan nitelikte değişiklikler ve yenilikler getiren üç boyutlu yazıcılar insanoğlunun hayal gücünü zorlamaya devam ediyor.

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) de kendini bu alanda yetiştirip geliştirmek isteyen gençlere üçüncü defa eğitim imkânı sunuyor. 8 hafta sürecek olan “ZEYGEM 3 Boyutlu Tasarım ve Yazıcı Atölyesi” için kayıtlar 01 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. Zeytinburnu’nda ikamet eden ve okuyan 15-25 yaş arası herkes atölye için kayıt yaptırabiliyor.

Her bir atölye için kontenjanın 20 kişi ile sınırlı tutulduğu eğitimlerin ilki 30 Ekim 2024 Çarşamba günlü başlayacak. Kayıt için başvurular www.zeygem.org.tr adresinden yapılıyor.

NEDEN 3D TASARIM VE YAZICI ATÖLYESİ?

Üretkenliğinizi geliştirin: Sınırsız bir hayal gücüne sahip olun ve tasarımlarınızı gerçeğe dönüştürün.

Geleceğin teknolojilerini öğrenin: 3D tasarım ve yazıcılar, birçok sektörde kullanılan önemli bir teknolojidir. Bu alanda bilgi sahibi olmak, size kariyerinizde avantaj sağlayacaktır.

Problem çözme becerinizi güçlendirin: 3D tasarım yaparken karşılaşacağınız sorunları çözmek için farklı yöntemler deneme fırsatı bulacaksınız.

Yeni insanlarla tanışın: Atölye ortamında benzer ilgi alanlarına sahip gençlerle tanışarak yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)