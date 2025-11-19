Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Çocuk Hakları Şenliği, 22–23 Kasım tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde (HKÇKM) çocukları atölyelerden foruma, konserden tiyatroya uzanan kapsamlı bir programa davet ediyor. İki gün sürecek etkinliklerde çocuklar hem üretecek hem de haklarını ifade edecekleri alanlarda söz sahibi olacak.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner



Kadıköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen şenlik kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik atölyeler, sergi, konser ve tiyatro gösterimi olacak.

Şenliğin ikinci günü olan 23 Kasım Pazar günü saat 14.00’te, HKÇKM Büyük Salon’da “Melodiden Söze, Sözden Oyuna: Çocukların Sesi Kadıköy’de! Çocuk Hakları Forumu – ‘Söz Bizde!’” etkinliği gerçekleştirilecek. Program, Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi Orkestrası’nın konseriyle başlayacak.

Konserin ardından Kadıköy Belediyesi Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Forumu ile çocukların; katılım, eğitim, oyun, eşitlik ve güvenli yaşam gibi temel haklar üzerine düşünmeleri ve çözüm önerileri geliştirmeleri amaçlanıyor. Forum süresince söz tamamen çocuklara bırakılacak.

Program, HKÇKM Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi’nin sahneleyeceği “Minik Hikâyeler Büyük Haklar” adlı oyunla sona erecek. Çocuklar, kendi kaleme aldıkları hikâyeler aracılığıyla haklarını sahneye taşıyacak. Etkinlik, her çocuğun oyun oynama, kendini ifade etme, sevilme ve hayallerini gerçekleştirme hakkına dikkat çekmeyi hedefliyor.

“ÇOCUĞUN HAKLARI VAR”

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde (HKÇKM) düzenlenen Öykü Yazarlığı ve Çizgi Roman Yazarlığı atölyelerine katılan çocuklar, “hak” kavramı üzerine tartışarak kendi öykü ve çizgi romanlarını üretti. Çocukların haklara dair bakış açısını yansıtan bu çalışmalar, şenlik süresince “Çocuğun Hakları Var!” adlı sergiyle ziyaretçilere sunulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)