Kadıköy Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği iş birliğiyle, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine yönelik yaz okulu programı başlatıldı. 5–19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen program kapsamında 22 mimarlık öğrencisi Kadıköy’de staj yapıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner – Kadıköy - İstanbul

Program kapsamında öğrenciler Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK) çatısı altında hem teorik eğitimlere hem de uygulamalı atölyelere katılıyor. Aynı zamanda Kadıköy’ün mimari yapısını yerinde inceleme fırsatı da bulan öğrenciler, belediyenin farklı birimlerini gezerek yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinecek.

Protokol törenine Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Alper Ünlü, Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Saltuk Yüceer, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülgün Mıstıkoğlu ve Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, protokol töreninde yaptığı konuşmada bu tür iş birliklerinin sadece eğitim değil ülkenin geleceği açısından da önem taşıdığını vurguladı. Bugünün mimarlarının geleceğin şehirlerini tasarlayacaklarını ifade eden Kösedağı şöyle konuştu:

“Kadıköy Belediyesi olarak biz, belediyeciliği sadece altyapı işleriyle sınırlı görmüyoruz. Gençlerle çalışmak, onların yaratıcı fikirlerine alan açmak, kent yaşamını katılımcı bir anlayışla birlikte tasarlamak bizim için temel bir ilke. Tasarım Atölyesi Kadıköy de zaten bu anlayışın somut bir ürünü. Hatay gibi büyük bir yıkım yaşamış bir şehirden gelen genç mimarlarımızı burada ağırlamak bizim için çok değerli. Onların yeniden inşa sürecinde edinecekleri her bilgi, her gözlem ileride belki de bir kentin kaderini değiştirecek. Genç arkadaşlarımızın vizyonuna ve yaratıcı gücüne güveniyoruz.”

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülgün Mıstıkoğlu ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimiz için Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası ile gerçekleştirilen bu iş birliği çok değerli. Özellikle son sınıf dışında ara sınıf öğrencilerimizin de yer alması, onların mesleki deneyimlerini artırmaları açısından önemli. İstanbul ve Kadıköy gibi belediyecilik anlayışının gelişmiş olduğu bir kentte deneyim kazanmaları büyük fırsat. Bu bilgileri depremden etkilenen Hatay’da uygulayarak belki de bir kenti yeniden ayağa kaldırabilecekler. Bu nedenle protokole katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Şubat 2023 depremlerinden sonra Hatay’da eğitim süreçlerimiz çok zor geçti. Bu yaz okulu uygulaması, öğrencilerimizin eksiklerini tamamlaması açısından oldukça kıymetli.”

Programa katılan mimarlık bölümü öğrencilerinden Mahbule Bolat duygularını şöyle ifade etti: “Burada bir staj programına katıldık, çok heyecanlıyım. Kadıköy, daha önce İstanbul’a geldiğimde de çok sevdiğim bir yerdi.

Burada bir proje yürütmek benim için çok eğlenceli olacak. Bu proje, portfolyom için de değerli olacak. Daha önce hiç bulunmadığım bir şehirde, yeni bir çevrede proje çizmek çok farklı ve öğretici.”

Bir diğer öğrenci Sidar Polat ise şunları söyledi: “Tasarım Atölyesi Kadıköy projesi ile buraya geldik. Hatay’da yaşadığımız zorlu süreçten sonra bu staj eğitimi bizim için çok iyi oldu. Bugün belediyeyi gezdik, birimleri inceledik, başkanımızla konuşma fırsatı bulduk. Bu birimlerde ileride çalışabilir miyiz diye düşünmeye başladık. İstanbul’u ve Kadıköy’ü çok seviyoruz.”

Yaz okulu programı kapsamında öğrenciler, 5 Temmuz – 19 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi bünyesinde stajlarını sürdürecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)