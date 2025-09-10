CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile birlikte bu akşam Kadıköy’de düzenlenecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesi belediyeyi ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve heyetini, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı karşıladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Kadıköy - İstanbul

Özel, Kadıköy Belediyesi ziyaretinde yaptığı konuşmasında şunları söyledi; “Kadıköy Belediyesi şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin en güçlü olduğu ilçe belediyelerinden bir tanesi. Mesut Kösedağı da Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni yönetim anlayışının bir izdüşümü, partinin bir evladı. Gençlik Kolları’ndan gelen kırmızı yeleklilerden birisinin, Kadıköy’de bu görevi yapması çok çok kıymetli.

Biz Kadıköy’ü partinin Gençlik Kolları’ndan gelen ve partinin ocağına odun çekmişlerden birisinin yönetmesinin, örgüte verebilecek en önemli değer olduğunu düşündük. Görev yaptığınız günden beri de partimizi gayet iyi temsil ediyorsunuz. Sizin şahsınızda size oy veren, vermeyen tüm Kadıköylüleri de selamlıyorum.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i Kadıköy’de ağırlamaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da, “Partimiz çok zor süreçten geçiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak daha çok çalışmaya daha çok üretmeye devam ediyoruz. Gerek meclis üyesi arkadaşlarımla gerek yöneticilerimizle burada sizleri ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz, Kadıköyümüze hoş geldiniz.” dedi.



Kösedağı, Özel’e Kadıköy Belediyesi’nin hazırlamış olduğu afet ve acil durum çantası ile Atatürk resmi hediye etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)