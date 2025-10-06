Kadıköy Belediyesi hem iklim değişikliği ile mücadele etmek hem de kurumsal karbon emisyonunu azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi’nin çatısına 2021 yılının Aralık ayında kurulan 384 güneş paneli, Evlendirme Dairesi’nin elektrik enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 40 ile 45’ini karşılamaya devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner



Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdür Yardımcısı Eren Saygılı, güneş panelleri projesi ve proje ile bağlantılı diğer çalışmalar hakkında şunları söyledi.

“Güneş enerji santrali ile bugüne kadar 725 megavatlık elektrik üretimi sağlandı. Bundan sonra da güneş enerji santrali kurulumlarına devam edeceğiz. Kurulum için 9 hizmet birimimizin fizibilite çalışmaları tamamlandı.

Öncelikli olarak Moda İdea ile Alan Kadıköy’de çalışmalar devam ediyor. Bu iki hizmet biriminde güneş panelleri kurulumu tamamlandığı zaman birimlere güneş enerjisinin ürettiği elektrik enerjisinden faydalanan elektrikli araç şarj istasyonları da yerleştirilecek.” diye konuştu.



“YENİ İSTASYONLAR KURULACAK”



Evlendirme Dairesi bahçesinde yer alan elektrikli araç şarj istasyonunun elektrik enerjisini güneş panellerinden sağladığını dile getiren Eren Saygılı bilgilendirmeyi şöyle sürdürdü: “Küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün daha yakından hissediyoruz. Bu nedenle Kadıköy Belediyesi olarak ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak için de 2023 yılında elektrikli araç şarj istasyonlarını hayata geçirdik.

Bu proje ilçemizde fosil yakıtlı araçların yerine temiz enerjiyle çalışan araçları teşvik ederek iklim değişikliğiyle mücadeleye somut bir katkı sağlıyor. Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Kadıköy için enerji dönüşümünü hızlandırıyoruz, iklim dostu ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz.

Şu an Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi, Fenerbahçe Khalkedon, Moda İdea, Alan Kadıköy, Caferağa Spor Salonu Otoparkı, Koşuyolu Mahalle Evi, 19 Mayıs Cafe, Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Sağlık Polikliniği ve Caddebostan Kültür Merkezi'nde istasyonlar var. Bu istasyonlara 8 tane daha yeni lokasyon ekleyeceğiz.”

“GELECEK İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kadıköy Belediyesi’nin çevre dostu projeler ve uygulamalarla sürdürülebilir bir gelecek için çalıştığını söyleyen Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da “Kentimizin geleceği için kararlı adımlar atıyoruz. Enerji verimliliğini artırmak, temiz ulaşımı desteklemek ve karbon ayak izimizi küçültmek istiyoruz. Yeşil enerji projeleri ve çevre dostu ulaşım altyapısıyla Kadıköy’ü sürdürülebilir bir kent olarak güçlendirme çalışmalarımız kesintisiz sürüyor.

Özellikle kamu binalarımızda güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Kadıköy Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğumuz 384 panel, binanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılıyor. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyle sadece elektrik üretmiyor, aynı zamanda belediye binalarımızın karbon salımını ciddi ölçüde düşürüyoruz.

Kentimizi ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla gelecek için çözümler üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)