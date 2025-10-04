Kadıköy Belediyesi, çarşının unutulmaz simgelerinden kaz Rodi’nin anısını yaşatmak için yeni bir heykel dikti. Açılış töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı şunları söyledi: “Bugün heyecanlıyız, çünkü çarşının maskotu Rodi’yi tekrar Kadıköy’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu heykel esnafımıza emanettir, bir daha çaldırmayacağız. Kent hafızasına sahip çıkıyoruz. Rodi, çarşının bekçisiydi. Şimdi anısını hep birlikte yaşatacağız.”

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Törene, Rodi’nin sahibi Nimet Köseoğlu’nun oğlu Ümit Köseoğlu ile yeni Rodi heykelini tasarlayan heykeltıraş Sevda Balaban da katıldı.

Kadıköy Belediyesi, 2007 yılında Rodi’nin ilk heykelini yaptırmış ancak bu heykel kısa süre sonra çalınmıştı. Belediye, Kaz Rodi’nin heykelini yeniden çarşıya kazandırdı.

RODİ’NİN HİKÂYESİ

Kadıköy Çarşısı’nın sevilen simalarından biri olan Rodi, bir balıkçı dükkânından çıkıp tüm semtin gönlünde taht kurmuş bir kazdı. Onun hikâyesi, yalnızca bir hayvan dostluğu değil; sadakat ve dostluğun sembolü olarak hafızalara kazındı.

Rodi’nin öyküsü 2002 yılında başladı. Aydın’ın Kardeşköyü’nden İstanbul’a gelen Nimet Köseoğlu, köydeki balık restoranını kapatıp Kadıköy Çarşısı’nda balıkçılık yapmaya başladı. Hayvanlarının çoğunu geride bırakmasına rağmen, Rodi’yi yanında getirdi. Çünkü Rodi, sahibine derin bir bağlılık gösteren sıradışı bir kazdı.

Nimet Köseoğlu, Rodi’yle olan bağını şöyle anlatıyordu: “Mesela beni iki gün görmesin, üzerime doğru koşar gelir, ‘Baba! Baba!’ diye bağırır. Moda’ya gideriz; parkın havuzuna girer, ben gazetemi okurum. Acayip bir hayvandır bu.”

Çarşının içinde Nimet Baba’nın yanı başında salına salına yürüyen, kırmızı ışıkta duran, yeşil yandığında usulca geçen Rodi, kısa zamanda esnafın gözbebeği haline gelir. Esnaf kadar Çarşı’ya uğrayanların da selam vermeden sevmeden geçmediği bir arkadaştır Rodi.

YAŞARKEN HEYKELİ DİKİLEN KAZ

Rodi’nin ünü Kadıköy sınırlarını aşınca, Kadıköy Belediyesi 2007 yılında Kaz Rodi’nin heykelini yaptırdı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Nilüfer Ergin tarafından yapılan heykel, Aya Efemiya Kilisesi yakınındaki meydana yerleştirildi.

Böylece Rodi, yaşarken heykeli dikilen nadir hayvanlardan biri oldu. Ancak bu sevinç kısa sürdü. Heykel, dikildikten sadece üç ay sonra çalındı.

Çarşıda “Kadı Nimet” ya da “Balıkçı Nimet” olarak tanınan Nimet Köseoğlu ise 3 Mayıs 2008’de yaşamını yitirdi.

Rodi, sahibinin ölümünden sonra büyük bir yasa büründü. Yemeden içmeden kesildi, yapılan tüm veteriner müdahalelerine rağmen toparlanamadı.

Esnafın gözü önünde günden güne eriyen Rodi, Nisan 2009’da hayatını kaybetti. Çok sevdiği “babası” Nimet Bey’in ayak ucuna, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)