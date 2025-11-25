Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için uzun yıllardır mücadele eden Kadıköy Belediyesi, kadınların güçlenmesini, haklarına erişimini ve güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını amaçlayan çok yönlü çalışmalar yürütüyor. 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi'nin temel ilkeleri doğrultusunda hareket eden belediye, hem önleyici hem destekleyici hizmetleriyle yerel yönetimler arasında örnek gösteriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Kadıköy Belediyesi, Türkiye’de kadın sığınma evi açan ilk yerel yönetimlerden biri olarak 2008’den bu yana şiddete maruz kalan kadınlara ve çocuklarına gizlilik esaslı, güvenli ve ücretsiz barınma sağlıyor. Sığınma evinde sunulan hizmetler barınmayla sınırlı kalmıyor; kadınların yeniden bağımsız ve güvenli bir yaşam kurabilmesi için psikososyal ve sosyoekonomik destekler de veriliyor. Bu hizmetler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’yla işbirliği içinde yürütülüyor.

Şiddet karşısında bilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan kadınlar için çalışan 0216 349 9 349 numaralı Alo Kadına Şiddet Hattı ise hafta içi 08.00–17.00 saatlerinde ulaşılabilir durumda. Hat üzerinden kadınlara şiddetin türüne göre hakları anlatılıyor, güvenlik planlaması yapılıyor, hukuki süreçlere dair bilgilendirme sağlanıyor ve ihtiyaç halinde ilgili kurumlarla bağlantı kuruluyor.



DANIŞMANLIK, EĞİTİM VE DAYANIŞMA HİZMETLERİ

Kadın Dayanışma Birimi, ilçede şiddet ve ayrımcılıkla mücadelede önemli bir başvuru merkezi olarak işlev görüyor. Birim hem krize müdahale hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımını destekleyen politikalar üretiyor. Kadın örgütleriyle işbirlikleri, toplumsal cinsiyet eşitliği temelli eğitimler ve farkındalık çalışmaları bu birimin düzenli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Türkiye’de yerel yönetimler tarafından açılan ilk merkez olan CİSAM (Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgilendirme ve Danışmanlık Merkezi), kadınlara ve gençlere cinsel sağlık, üreme sağlığı, ilişkiler ve beden bilgisi konularında danışmanlık ve eğitim sunuyor. Belediye ayrıca 6 sosyal hizmet merkezinde kadınlara psikososyal danışmanlık, yönlendirme ve sosyal destek sağlıyor; kadın hakları, toplumsal cinsiyet, ebeveynlik ve sosyal haklar gibi başlıklarda düzenli atölyeler düzenliyor.

Kadıköy Belediyesi’nin KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı) ve KSEP (Kadın Sağlığı Eğitim Programı) gibi kapsamlı eğitimleri, kadınların hem hukuki hem sağlık alanındaki haklarına dair farkındalığını artırmayı ve günlük yaşamlarında güçlenmelerini hedefliyor. Gençlere yönelik Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ise lise ve üniversite öğrencilerinin ilişkilerde şiddeti tanımasını ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirmesini amaçlıyor.



EKONOMİK GÜÇLENME VE MESLEKİ DESTEK

Kadınların ekonomik bağımsızlığını artırmak için yürütülen Potlaç modeli, 2016’da belediye bünyesinde başlayan ve daha sonra kooperatife dönüşen bir dayanışma ağı olarak dikkat çekiyor. Potlaç; üretim atölyesi, satış dükkânı, kadın istihdamını destekleyen kafe ve üretici stantlarıyla kadınların kendi emekleriyle gelir elde etmesine olanak sağlıyor.

Potlaç, Habitat Derneği işbirliğiyle düzenlenen dijital beceri eğitimleriyle kadın girişimcilerin dijital okuryazarlık ve e-ticaret kapasitesini de güçlendiriyor.

Belediye ayrıca Ataköy Soroptimist Kulübü işbirliğiyle “Kadın Kaynakçılar Yetişiyor” projesini hayata geçirerek kadınların erkek egemen bir sektörde mesleki beceri kazanmasını destekliyor. Gedik Eğitim Vakfı tarafından verilen ücretsiz kaynakçılık eğitimi, kadınlara yeni iş ve istihdam olanakları yaratıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ÇOCUK BAKIMI

Kadıköy Belediyesi’nin sağlık hizmetleri arasında Gebe Okulu, menopoz sürecine hazırlık eğitimleri ve iki farklı kadın sağlığı polikliniğinde ücretsiz jinekolojik hizmetler bulunuyor. Dr. Rana Beşe Sağlık Polikliniği ile Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Kadın Hastalıkları Polikliniği; gebelik danışmanlığı, aile planlaması, smear testi, HPV taraması, ultrason, menopoz takibi ve genel kadın sağlığı danışmanlığı gibi hizmetleri ücretsiz sunuyor.

Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi ise meme sağlığına yönelik erken tanı hizmetleri ve kendi kendine meme muayenesi eğitimleriyle kadınların koruyucu sağlık hizmetlerine erişimini güçlendiriyor.

Belediyenin 1990’dan bu yana sürdürdüğü çocuk yuvaları hizmeti de özellikle çalışan ailelerin çocukları için güvenli ve nitelikli bir erken çocukluk eğitimi sunuyor. Altı ayrı yuvada yaklaşık 550 çocuk eğitim alıyor. Kadıköy Belediyesi, tüm bu çalışmalarla kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi, şiddetten korunması ve sosyal haklara eşit şekilde erişmesi için kapsamlı, erişilebilir ve bütüncül bir destek sistemi sunmaya devam ediyor.

KASIM AYI ETKİNLİKLERİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bu yıl da genç kadınlara, kadın örgütlerine ve ilçe sakinlerine yönelik kapsamlı bir etkinlik programı yürüttü.

Etkinlik takvimi, 17 Ekim’de üniversiteli genç kadınlarla düzenlenen slogan ve kamu spotu içerik atölyesiyle başladı. Ardından 15 Kasım’da, BOMOVU Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Psikolojik Öz Savunma Atölyesi ile program devam etti. 22 Kasım’da ise Potlaç Kadınları ile organize edilen Baskı Atölyesi’nde ise katılımcılar dayanışmayı ve toplumsal farkındalığı ön plana çıkaran özgün tasarımlar üretti.

Kasım ayı etkinlikleri, 29 Kasım’da CİSAM’da gençlere yönelik düzenlenecek Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi ile sürdürülecek; 30 Kasım’da başlayacak “Kadınlar Sahada” Dayanışma Antrenmanı projesi sayesinde kadınlar beş hafta boyunca spor etkinliklerinde bir araya gelerek dayanışma içinde buluşacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)