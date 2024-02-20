Başkan Arısoy Sümer Mahallesi’nden Destek İstedi Başkan Arısoy Sümer Mahallesi’nden Destek İstedi

işte Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üye Lisetsi 

1- Cüneyt Tezcan 

2-Muhammed Kaynar 

3-Işıl İlgin Oktay 

4-Emrehan Sav 

5-Reşat Ok 

6-Mustafa Yalçınkaya 

7-Hurşit Bekaroğlu 

8-İbrahim Cin 

9-Nazif Tunç

10-Suna Düzenli 

11-Ömer Ekin 

12 -Yunus Küçük  

13-Selim Baş 

14-Ridvan Çakar 

15-.....

16-Beytullah Bıyk 

17-Mehmet Can İlgörmüş  

18-Ahmet Ilgaz 

19-Ramazan Boğatur 

20-Fatih Ege 

21-Adem Çelk 

22-Nihat Sezer 

23-Gökhan Turgay 

24-Hüsna Boztepe 

25-Emirhan Saray 

26-Kadir İslam

27-Hurşide Artiş 

28-Yasin Akdarama 

29-Kasım Savcı 

30-Mesut  Uçar 

31-Nimet Varışlı 

32-Nur Dilek Alparaslan 

33-Furkan Şit 

BELEİDYE MECLİS KONTENJAN ADAYLAR 

1- Abduhakim Kaya 

2-Hakan Güler 

3-Coşkun Toraman 

4-Abdulkerim Turdi 

Ak Parti Meclis üyelerinin % 95'ini tanıyoruz genel olarak iyi olmuş ancak içlerinde görmek  istediğimiz başka isimlerde vardı demek ki  imkan bulamamşlar ki onlar yok. Sonuç  olarak Zeytinburnu'muza hizmet etmelerini dileriz.

Özellikle Cüneyt Tezcan'ın liste başı olarak onurlandırılması yerinde bir karar olmuş.

Çünkü Rumeli camiasında karşılığı olan iyi ve yerinde bir aday olmuş. Başta 1.sıra adayı sayın Cüneyt Tezcan olmak üzere 1 den 33'e ve 4 kontenjan adayını tebrik ederiz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)