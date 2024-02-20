işte Ak Parti Zeytinburnu Belediye Meclis Üye Lisetsi
1- Cüneyt Tezcan
2-Muhammed Kaynar
3-Işıl İlgin Oktay
4-Emrehan Sav
5-Reşat Ok
6-Mustafa Yalçınkaya
7-Hurşit Bekaroğlu
8-İbrahim Cin
9-Nazif Tunç
10-Suna Düzenli
11-Ömer Ekin
12 -Yunus Küçük
13-Selim Baş
14-Ridvan Çakar
15-.....
16-Beytullah Bıyk
17-Mehmet Can İlgörmüş
18-Ahmet Ilgaz
19-Ramazan Boğatur
20-Fatih Ege
21-Adem Çelk
22-Nihat Sezer
23-Gökhan Turgay
24-Hüsna Boztepe
25-Emirhan Saray
26-Kadir İslam
27-Hurşide Artiş
28-Yasin Akdarama
29-Kasım Savcı
30-Mesut Uçar
31-Nimet Varışlı
32-Nur Dilek Alparaslan
33-Furkan Şit
BELEİDYE MECLİS KONTENJAN ADAYLAR
1- Abduhakim Kaya
2-Hakan Güler
3-Coşkun Toraman
4-Abdulkerim Turdi
Ak Parti Meclis üyelerinin % 95'ini tanıyoruz genel olarak iyi olmuş ancak içlerinde görmek istediğimiz başka isimlerde vardı demek ki imkan bulamamşlar ki onlar yok. Sonuç olarak Zeytinburnu'muza hizmet etmelerini dileriz.
Özellikle Cüneyt Tezcan'ın liste başı olarak onurlandırılması yerinde bir karar olmuş.
Çünkü Rumeli camiasında karşılığı olan iyi ve yerinde bir aday olmuş. Başta 1.sıra adayı sayın Cüneyt Tezcan olmak üzere 1 den 33'e ve 4 kontenjan adayını tebrik ederiz.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)