Festival, BaBa ZuLa’nın canlı performansı eşliğinde gerçekleştirilen sine-konserle başladı. Grup, Ernst Marischka’nın 1920 yapımı sessiz filmi Enis Aldjelis, Doğunun Çiçeği’ne canlı müzikleriyle eşlik ederek izleyicilere unutulmaz bir sinema deneyimi sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Festival kapsamında tarihi Paşabahçe Vapuru’nda düzenlenen özel gösterimler de sinemaseverlerle buluştu. Kabataş’tan Büyükada’ya uzanan yolculuk boyunca Bekçiler Kralı seyir hâlinde izlenirken, Büyükada İskelesi’nde ise vapurda Selvi Boylum Al Yazmalımın unutulmaz hikâyesine hep birlikte tanıklık edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Kültür, İBB Miras, İBB Taş Mektep, İstanbul Sinema Ofisi, FilmKoop ve Adalar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 6. SinemAda Film Festivali; film gösterimleri, söyleşiler, canlı performanslar ve özel etkinliklerle 26 Temmuz’a kadar Büyükada, Heybeliada, Kınalıada ve bu yıl ilk kez programa dâhil edilen Paşabahçe Vapuru’nda devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)