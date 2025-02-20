DON VE BUZLANMAYA KARŞI GECE BOYUNCA ÖNLEYİCİ ÇALIŞMA YAPILDI

İBB ekipleri, İstanbul genelinde gece boyunca tuzlama ve solüsyon uygulaması yaparak buzlanma riskine karşı önlem aldı.

Ana arterler, bağlantı yolları ve yüksek kesimlerde yollar tuzlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

DON VE BUZLANMAYA KARŞI YOĞUN ÖNLEMLER ALINDI

Metrobüs, metro girişleri, üst geçitler, iskeleler ve toplu ulaşım bağlantı noktalarında gece boyunca tuzlama çalışmaları sürdü. Ayrıca hastane ve acil servislerin önünde ve çevresinde çalışmamalar aralıksız yapıldı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kaygan zeminlere karşı önleyici tedbirler alındı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK AZALDI, KRİTİK YOLLAR AÇILDI

Dün akşam saatlerine doğru yüzde 90 seviyelerine çıkan trafik yoğunluğu alınan tedbirlerle normal değerler olan yüzde 40 seviyelerine düştü. İBB sorumluluğunda olmayan noktalarda yaşanan olumsuzlara karşı da AFAD koordinasyonunda tuzlama ve küreme çalışmaları yapıldı.

İBB KARLA MÜCADELEDE TAM KAPASİTE SAHADA

İBB, yoğun kar yağışı nedeniyle 11.916 personel ve 3.375 araç ile sahadaydı. İBB ekipleri, İstanbul’un dört bir yanında kar temizleme ve buzlanma önleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugün de önümüzdeki günlerde de 24 saat esasına göre aynı kapasiteyle sahada olmayı sürdürecek.

4.140 kilometrelik yol ağı üzerinde 637 kritik noktada ekipler hazır bekliyor.

Metrobüs güzergahında (104 km) 44 araç ve iş makinesi ile çalışmalar yapılıyor.

240.000 ton tuz stoku ile ilçe belediyelerine 19.000 ton tuz desteği sağlandı.

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kapsamında 60 noktada risk takibi yapılıyor.

Köy yollarının açık kalması için 170 adet kürüme aparatlı traktör muhtarlıklara tahsis edildi.

EVSİZ VATANDAŞLAR İÇİN BARINMA DESTEĞİ

İBB, kış şartlarından etkilenen evsiz vatandaşlar için 11 Kasım 2024’ten bu yana barınma hizmeti sunuyor.

Şu anda 573 evsiz vatandaş (473 erkek, 100 kadın) İBB tesislerinde misafir ediliyor.

Kasım ayından bu yana toplam 2.139 kişi sıcak barınma hizmetinden faydalandı.



Evsizler Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası, Tuzla BAHAR Merkezi Spor Salonu ve anlaşmalı otellerde konaklatılıyor.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA DESTEĞİ

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, soğuk hava koşullarında haftada 520 noktada günlük 2 ton mama dağıtarak sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.

TOPLU ULAŞIM VE TRAFİKTE YOĞUN ÖNLEMLER

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları ek seferler düzenliyor.

53 çekici ve kurtarıcı araç, trafik kazalarına ve kapanan yollara anında müdahale için hazır bekliyor.

31 kritik noktada bariyer açma planlaması yapıldı.

Mobil büfeler, hastane acil servisleri ve yoğun trafik noktalarında sıcak içecek, çorba ve su servisi yapıyor.

6 mobil tuvalet, trafiğin yoğun olduğu noktalarda hizmet veriyor.

SON DURUM: KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK!

İBB Afet İşleri Dairesi AKOM’un tahminlerine göre, İstanbul’da akşam saatlerine kadar (20.00) Anadolu Yakası Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası genelinde kar yağışı kuvvetli şekilde etkili olacak.



27 Şubat’a kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

28 Şubat-10 Mart tarihleri arasında sıcaklıkların normale dönmesi bekleniyor.

AKOM, İstanbulluları zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, kış lastiği kullanmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul’da karla mücadele çalışmaları kesintisiz devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)