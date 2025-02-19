SARIYER BELEDİYESİ’NDEN KAR YAĞIŞI UYARISI: TÜM EKİPLERİMİZ GÖREV BAŞINDA

Bugün öğleden önce başlayan kar yağışına karşı tüm araç ve ekipleriyle sahada olduğunu açıklayan Sarıyer Belediyesi, özellikle ana arterlerde İBB ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını duyurdu. Sarıyer Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, sağlık kuruluşları başta olmak üzere toplu kullanım alanlarının açık tutulmasına öncelik verildiği belirtilerek tuzlama ve kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Yapılan duyuruda ayrıca ihtiyaç durumunda Sarıyerli komşularının Ayazağa, Ferahevler, ve Zekeriyaköy şantiyelerinden tuz temin edilebileceklerini de belirtildi.

Zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda da Sarıyerli komşularını uyaran Sarıyer Belediyesi, trafiğe çıkan komşularının da kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı. Engelli, hamile ve yaş almış ilçe sakini komşuları daha çok dikkat etmesi gerektiği konusunda uyaran Sarıyer Belediyesi, sokak hayvanları için de besleme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini açıkladı.

Sarıyer Belediyesi ayrıca, herhangi bir olumsuzluk durumunda, tüm komşularının Sarıyer Belediyesi’ne 444 1 722 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşabileceğini duyurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)