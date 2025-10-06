QUA Granite, İBRE Yapı ve SİEM Grup sponsorluğunda, Bayraklı Bella Vista Event'te gerçekleştirilen gecede, İzmir’in önde gelen müteahhit, mimar, yapı malzemeleri sektörü temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri bir araya geldi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Girişte kurulan 10 tanıtım standıyla adeta sektörel mini bir fuar havasının yaratıldığı geceye, ekonominin lokomotifi konumundaki inşaat sektörü ve alt sektörlerini temsil eden güçlü markaların temsilcilerinden oluşan bine yakın konuk katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından başlayan gecede, ana sponsorlar QUA Granite, İBRE Yapı ve SİEM Grup yanısıra fuar alanındaki standlarıyla ilgi gören Çuhadaroğlu, Batıbeton, Asaşpen, Aklima, Gürhanlar Yapı, Artuna ve Hürsan Şömine firmalarının yöneticilerine de destek ve katılımlarından ötürü teşekkür plaketi sunuldu.

EKONOMİNİN TEMELİ İNŞAATIN GÜCÜ

“İnşa Edenler” gala gecesinin açılışını yapan İnşaat Deryası İmtiyaz Sahibi Niyazi Gültekin, 200’ü aşkın alt sektörü harekete geçiren inşaat sektörünün “ekonominin temeli, ve inşaatın gücü” olduğunu söyledi.

Gültekin, şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada, İzmir’in kalbinde; ekonomimizin omurgası olan inşaat sektörünü tek çatı altında buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Çünkü sizler sadece beton döken değil, şehirlerin ruhunu şekillendiren, ekonomiye nefes veren, milyonlarca insana istihdam sağlayan vizyonerlersiniz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR AN ÖNCE YAPILMALI

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisinde büyümenin en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ayhan Sulak da, kentsel dönüşümün ivedilikle çözülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sulak şöyle devam etti: “İnşaat malzemeleri, demir çelik, çimento, mobilya,taşımacılık gibi paydaşlarımızıda düşünürsek gayri safi milli hasılada yaklaşık yüzde 30 oranında paya sahibiz. Dolayısıyla sektörümüzün yavaşlaması ülke ekonomisini de etkiliyor.

Bu dönüşümü ada bazında planlayarak şehrimizin gençleşmesini, alt yapısının yenilenmesini, sosyal donatı alanlarının, otoparklarının oluşmasını sağlayabiliriz. Bu dönüşümü sektörümüzün de kamunun da yalnız çözebilme imkanı bulunmuyor. Kamunun, odaların, STK’ların bir arada olduğu ortak akılla şehrimizi yenilemeliyiz. Müteahhitler Federasyonu olarak sektörümüz adına elimizden gelen tüm katkıyı koymaya hazırız”

BÜROKRATİK VE FİNANSAL SORUNLAR YAŞIYORUZ

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman da, finansman konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Sektör olarak bürokratik ve finansal sorunlarımız var. Burada yüksek faiz ve kredilerle ilgili sorunlar önde geliyor. gecenin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ İHRACATINI 29 MİLYAR DOLARA ÇIKARDI

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu da, sektör temsilcilerine şu sözlerle seslendi: “İnşaat sektörü bugün her bileşeniyle sanayicisi müteahhidi mimarı ve esnafıyla ülkemizde kritik rol oynuyor. üretime her zamankinden daha çok ihtiyacı olacak. Kentsel dönüşüm konusu da çok önemli. Esnaftan üreticiye sanayiciye daha çok çalışarak ülkemizin yarınlarını birlikte inşa edeceğiz”

İNŞAAT SEKTÖRÜ, DEĞERLER ZİNCİRİ YARATIYOR

Yapı sektörünün yalnızca binaların değil, kentlerin yaşam kalitesini de artırdığını kaydeden İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da şu görüşleri dile getirdi: “İnşaat sektörünün sadece bina ya da yol inşa etmenin ötesinde şehirleri ruhunu ve toplumların yaşam kalitesini şekillendiren bir güç olduğuna inanıyorum.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)