Sumud Aktivistlerini Neden Sadece Ak Parti İl Başkanı Ve Milletvekili Uçağın Kapısında Karşıladı ?

Her fırsatta Filistin ve Gazze sadece bir ülke parti sorunu değil bir dünya ve insanlık sorunudur diyen Ak Parti neden sumud aktivistlerini Mecliste grubu olan siyasi parti İstanbul parti il başkanlarının tümü ile değil sadece kendi il başkanı ve milletvekili ile karşılaması kapsayıcı olmadı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

FİLİSTİN SORUNU SİYASET ÜSTÜ OLMALIDIR….

İktidar’ da hangi parti olursa olsun Filistin ve Gazze sorununu sadece kendisine mal ederek siyasi bir malzeme yapması kabul edilemez. Keşke Sumud Aktivistlerini sadece Ak Parti İstanbul il başkanı Abdullah Özdemir’in ve Ak Parti İstanbul Milletvekili ve grup idare amiri Hasan Turan’ın tek başlarına değil diğer parti il başkanları ve milletvekilleri ile beraber uçak kapısında karşılasalardı daha kapsayıcı ve doğru bir mesaj olmamaz mıydı ?

Elbetteki daha iyi olurdu. Ak Parti toplum nezdinde Gazze’ye yeteri kadar desteği vermiyor eleştirilerini hafifletmek için kendi parti yöneticilerinin uçağın kapısına kadar gidip poz vermesi siyasi bir aksiyon olarak algılandı.

GAZZE’DE ŞEHİT SAYISI 60 BİN DEĞİL NETANYAHU’NUN SUÇ ORTAĞI ESKİ GENEL KURMAY BAŞKANINA GÖRE EN AZ 200 BİN BM ÇALIŞANI FRENÇESKA’YA GÖRE İSE 600 BİN GAZZE’Lİ İKİ YILDA ‘İTRAİL’ TARAFINDAN HUNHARCA KATLEDİLDİ….

‘İTRAİL’ in 7 Ekim 2023 ‘den sonra tam 2 yıl içinde Gazze’de kullandığı bomba hem 1. Hem de 2, dünya savaşından daha çok bomba kullanıldığı uzmanlar tarafından sık sık ifade ediliyor. Öldürmek üzere programlanan bir avuç siyonist’ in 1948’den bu yana dünyaya yaşattığı acı, zulüm ve ızdırap’ı tarif etmek kolay değil…

Sumud filosu aktivistleri dünya’ya İsrail zulmü konusunda mesaj vermek için canlarını tehlikeye attılar…

İçlerinde Ak Partili hiç bir siyasetçi ve milletvekili olmamasına rağmen Ak Parti il başkanı ve milletvekili’ nin uçağın kapısına kadar çıkıp bu işi sadece bir siyasi parti’ ye mal etmeye çalışmaları kabul edilemez…

Sumud filosu için en büyük çabayı ortaya koyan siyasi parti Saadet Partisi olmasına rağmen Ak Parti’nin bu çalışma için İstanbul Havalimanında hiç bir risk almadan Filistin atkısı takarak buradan siyasi bir menfaat sağlamaya çalışması doğru değil.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)