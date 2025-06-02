Bilindiği üzere 18 Mart 2025’de İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi.

Akabinde 19 Mart 2025’de İmamoğlu ve 104 arkadaşı hakkında yolsuzluk ve terör’ e yardım gerekçesi ile büyük bir şafak operasyonu ile şok etkisi yapan bir göz altı süreci başladı.

Kim ne derse desin siyasi otorite böyle büyük bir rişki kesinlikle sadece İmamoğlu’nu görevden alıp yerine başkan vekili olarak CHP’li Nuri Aslan’ın başkan vekili olması için yapmadı.

Hatırlanacağı üzere 30 Ekim 2024’de Türkiye’nin en büyük ilçesi Esenyurt’un Belediye başkanı Prof.Dr: Ahmet Özer şafak operasyonu ile göz altına alınırken CHP,DEM ve demokrasi destekçileri aynı gün saat 11 veya 15 de 200 bin kişilik bir miting yapıp % 50’den fazla oy verdiğimiz irademizi görevine iade edin deyip bir eylem yapsaydı Prof.Özer Görevine iade edilir Esenyurt’ta böyle bir tepki aldıysak İBB’de daha büyüğünü alırız deyip kesinlikle BU RİSKİ almazladır.

Tutuklamadan bir gün sonra Belediyenin önünde değil Esenyurt meydanında yapılan mitingi çekmeye gittik. Orada 3 bin kişi ya vardı yay da yoktu. Kameraman arkadaşıma bu kalabalık ile siyasi otorite kesinlikle geriş adım atmaz ve Büyük Turp değdi İBB’ye de operasyon yapmak için cesaret aldı demiş idim. Keşke olmasaydı ama öngörüm ne yazık ki tuttu.

Kim ne derse desin bugüne kadar yüzlerce partinin kongresinde delegenin iradesi sakatlandı. Hangisi için dava açıldı.

Örnek vermek gerekirse 2006 yılında Ak Parti Zeytinburnu ilçe kongresi yapılırken ben ilçe başkan yardımcısı idim.

Biz Mustafa İbrahimoğlu yeni dönemde Zeytinburnu ilçe başkan adayı olsun diyerek bir irade ortaya koyduk. Ama O zamanın il başkanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu adamları aracılığı ile bizleri tehdit ederek siz kim oluyorsunuz ki bizim irademiz dışında aday çıkarıyorsunuz. Siz aday olup kazansanız bile sisi görevden alırız diye tehdit ettiler.

O zaman Ak Parti İstanbul İl Başkanı olan Mehmet Müezzinoğlu adayımız yine Ahmet Dokumacı ile seçime gireceğiz dedi. Bizim adayımız Mustafa İbrahimoğlu kıramayacağı bir dostunun adaylıktan çekil talebi ile çekildi.

Ancak biz delegeler bu baskı ve tehdit’e boyun eğmeyerek ilginç bir mesaj vermek için 431 delegenin tam 182’si BOŞ OY KULLANARAK siz bizi tehdit ederseniz bizde bu şekilde sizi protesto ediyoruz dedik.

Delegenin % 95’i hazirun listesine imza attığı halde 118 kişi’ de tepki olarak hiç oy kullanmayıp salonu terk etti.

182 boş oy, 131 oydan daha fazla olduğu halde Ahmet Dokumacı bu şekilde tam 3 yıl ilçe başkanlığı yaparken BİZ DELEGENİN İRADESİ ZEDELENMEDİ AMA CHP’NİN KURULTAYINDA MENFAAT SAĞLADIĞI İDDİASI İLE delegenin İradesi sakatlandı diye dava açılıp iptal kararı verilmesi için ciddi bir uğraşın olduğunu görünce aklıma acaba Ak Parti daha önce onlarca kez yendiği Kemal Kılıçtaroğlu’na partiyi teslim edip şok bir karar ile erken seçime gidip CHP kendi iç kavgası ile meşgul iken baskın bir şeçim ile seçmen’ e bakın CHP kendi partisini idare edemiyor nasıl ülkeyi idare edecek diyerek seçimi kazanmayı düşünüyor diye aklıma gelmiyor değil.

Bugüne kadar onlarca partinin kongresinde delegenin iradesine saygısızlık yapıldı. Ancak hiç biri için dava açılmazken CHP’nin 38.kurultayı için dava açılması manidar.

Bu kongrede haksızlık oldu mu olmadı benim elimde bilgi ve belge olmadığı için bir hüküm veremem Sayın Kılıçdaroğlu’nun günahı ile kusuru ile kongre CHP’nin iç meselesi.

Benim hiçbir beklentim ve talebim de yoktur. Kongremizde herhangi bir usülsüzlük yoktur derse savcının dosyayı kapatırım dediği ifade edildi. Bakalım duruşma gününe kadar ne olacak ?

Acaba Ak Parti daha önce defalarca sandıkta yendiği Kemal Kılıçdaroğlu gibi zayıf bir rakibi CHP’nin başına getirip parti içinde bir iç çekişme başlatıp ana muhalefet partisinin içinde bir FETRET dönemi başlatıp fırsat bu fırsat deyip Kasım 2025’de ŞOK bir erken seçime gidebilir mi ? Yapılan şok bir şeçim ile Ak Parti yeniden kazanırsa tertemiz bir 5 yıl ile kılçıksız balık misali daha rahat hareket etmek için zaten 2027’de öne alınmış bir seçim düşünen hükümet kendisini güçlü görünce İmamoğlu daha mahkemede dava açıp iptal edilen diplomasını geçerli hale getirmeye fırsat veremden CHP’yi 4’de bölerek İmamoğlu,Yavaş,Kılıçdaroğlu ve Özel’in taraftarları bir birleri ile uğraşırken AK Parti yapılacak bir şok erken seçim ile aradan çıkabilir mi hesaplarının yapıldığını düşünmek için elimizde yeteri ŞÜPHELER var.

Ak Parti açısında düşündüğümüz zaman CHP’nin başına geldiği ilk seçimde partisini birinci yapan bir Özgür Özel yerine elbette daha önce defalarca yendiği bir Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında olmasını ister.

Sayıştay raporlarına göre Türkiye’de ki belediyelerin % 95’inde Yolsuzluk, rüşvet, irtikap özetle başkanların yaptığı yanlış iş ve işlemlerde kamu kurumlarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile haklarında ciddi raporlar düzenlendiği biliniyor.

Yargının daha doğrusu Ak Parti’nin hükümet bende dilediğim belediye başkanı hakkında işlem başlatırım dilediğim hakkında başlatmam diyor ve diyebilir.

Ancak halk yapılan her şeyi değişik mecralardan görüp izliyor.

CHP 2002’DEN SONRA İSTANBULBAS PARAYI AL İMARI MANTIĞI İLEİSTANBUL’U AVRUPA’NIN GÖKDELEN CENNET YAPTIĞINI HALK’A ANLATMALI…

CHP Erdoğan ile gireceği hiç bir kavgadan galip çıkma şansı yok. O halde kaybedeceği bir savaşla neden girsin.

Erdoğan kendisi medeniyetimiz dikey değil yataydır dedi. Birde İstanbul’a ihanet ettik bende bundan sorumluyum dedi.

Ana muhalefet CHP başta olmak üzere hangi muhalefet partisi bu konuyu işledi ?

Bizans’ın 1.120 yıl, Osmanlı’nın 470 yıl, Türkiye Cumhuriyetinin bir sente muhtaç olduğu dönemlerde bile 79 yıl imar’a açmayı aklında geçirmediği ; Ataköy sahili, Basın Ekspres yolu, Zeytinburnu sahili, Kasımpaşa Kulaksız mezarlığı ile deniz arasına RİXOS otele imar ve Haramidere başta olmak üzere imar İstanbul’un bir çok yerine verdiği haksız ve insan hayatını tehlikeye atan imarlar için dava açılmayacak mı ?

2009 İstanbul Sel felaketinde merhum Kadir Topbaş İkitelli Tır garajında tam benim önümde yaptığı basın toplantısında basın expres yolunda var olan tek veya 2-3 katlı binaları yıkacağız dediği halde hiç birisi yıkılmadı.

Aksine geçen sürede 69 gökdelen yapıldı aynı yerden. 2002’den sonra Bas Parayı al imarı mantığı ile verilen imarlar ile İstanbul Avrupa’nın gökdelen cenneti oldu.

Prof. Dr. Ali Elmas’a göre Ataköy sahilinde yolun alt tarafına yapılan bütün binalar kıyı kanununa aykırı bir şekilde yapılmış diyor…

Hükümet sadece Eyüpsultan Göktürk’te Demirören Holding’in yeşil alanını imar’a açarak Medya organlarını kendi bülteni gibi kullanan Ak Parti sadece burada bu gruba 600 milyon dolar rant sağladığı söyleniyor.

Ziraat bankası işini gücünü bırakmış Demirön’e Doğan Medya Grubu’nun satın alınması için verdiği alınan 1 milyar dolar kredisini tahsil edebilmek için yeşil alanları imar’a açarak 5-6 katlı binalar yapıp satarak bu Holding’e 600 milyon dolar gelir sağladığını neden muhalefet partileri gündeme getirmez ?

Milli Piyango vs. Neden Demirören Holding’e verildi…? Bu halk her şeyin farkında … Artık kimse yaptığım yanıma kar kalacak diye düşünmesin…

BU HALK VE EKONOMİ ÇEVRELERİ ACABA YARIN SABAH ŞAFAKTA KAÇINCI DALGA OLACAK DİYE UYANMAK ZORUN DA MI ?

İstanbul halkı her sabah tutuklamaların olduğu bir dalga ile uyanmak zorunda mı ?

Bu dalgalar neden Ataköy sahilinde Kuzu İnşaatın Sea Pearl Projeşine imar verenlere, Zeytinburnu 16.9, Büyük Yalı ,Yedi Mavi, Basın Ekspres yolundaki dereye, Haramidere’ye ve İstanbul’u son 20 yılda Avrupa’nın gökdelen cenneti yapan imarları verenlere karşı neden BİR TUTUKLAMA DALGASI Yapılmıyor ?

Eğer Hükümet rahat edecekse CHP’nin İstanbul’da 31 Mart 2024’de Seçimi Kazandığı 26 İlçe Belediye Başkanlarının tamamını görevden alıp zindan’ a atın. Yerlerine de seçimi kazanamayan Ak Parti adaylarını Kayyım olarak atayın aynı uygulamayı meclis üyeleri içinde yapın halkı her gün bir Dalga ile yormayın.

Ey yargıçlar neden dere yataklarına imar verenler ve sayıştay raporları ile belediyelerini zarara uğratan diğer bütün başkanlar hakkında neden tutuklama kararı verip dava açmıyorsunuz ?

Hz. Ali’ye devletin dini nedir diye soruyorlar o büyük zat “Devletin Dini Adalettir” diyor.

Benim belediye başkanım yaparsa mübah seninki yaparsa hemen tutuklama ve dava açma adil değil.

Dava açılacaksa Demirören Holding’ine ait yeşil alanı imara açıp 600 milyon dolar rant sağlayan’ a da dava açılsın.

Aslında yazacak o kadar çok şey var ki artık yoruldum.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner -2 Haziran 2025