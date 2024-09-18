HASAN DAYI YA SUS YADA SENİN EVİNE GİRİP ADAMLARININ DONUNA BAĞLADIĞI MESAJLAŞMA CİHAZI İLE 3 BİN ADAMINI ÖLÜMLE YÜZ YÜZE GETİREN SİYONİST İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİT MESAJLARI YAYINLAMA ...
İslam ülke yöneticileri artık hamaset kokan boş konuşmaları bir kenara bırakarak imkan ve güçleri var ise kendileri ile dalga geçen bir avuç siyonist'e cevap vermeleri en doğru yol ve yöntem iken sürekli füze gösterip seni vuracağız,seni yok edeceğiz tarzındaki boş konuşmaların artık bir değeri ve kıymeti kalmadı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu
Yemendeki Husiler Siyonit İsrail'e 2.000 Km. uzakta olmalarına rağmen siyonistlere verdikleri zarar Hizbulah ve İrdan'dan daha fazla... İran ve Hizbullah ya İsrail karşısında boş tehditler yaparak Amerika yönetimin bu tehditleri bahane ederek Amerikan halkının vergilerini siyonistlere daha rahat aktarma dışında tehditleriniz hiç bir işe yaramıyor.
Ey Nasrallah eğer elinden bir şey geliyorsa,senin evine girip aynı anda 3 bin adamını çağrı cihazı ile hastanelik eden siyonitlere karşı sadra şifa olacak bir cevap verebiliyorsanız verin yoksa susun ve boş tehditler yapıp bunlar ile de siyonistlerin ekmeğine yağ sürmeyiniz.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner