CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANI KAYABAŞI: "AMATÖR SPORUN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ!”



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından amatör spor kulüplerine yönelik yapılan malzeme dağıtım etkinliğine katıldı. Etkinlik, Başakşehir İlçe’deki amatör spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu malzemelerin dağıtımı amacıyla gerçekleştirildi.



SPORUN DESTEKLENMESİ ÖNEMLİ



Kayabaşı, etkinlikte yaptığı konuşmasında, amatör spor kulüplerinin gençlerin gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirterek, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen bu malzeme dağıtımı, sporun desteklenmesi ve amatör kulüplerin güçlendirilmesi açısından son derece önemli bir adım. Bu bağlamda, spordan sorumlu ilçe başkan yardımcımız Ali Taşkelek’in katkılarıyla düzenlenen etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.



TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEKLERİ



Beyzade Kayabaşı, etkinlikte emeği geçenlere de teşekkürlerini iletti. "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İBB emekçilerine ve spora katkı sunan tüm kulüp yöneticilerine destekleri için çok teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerimiz, geleceğin sporcularını yetiştiren önemli kuruluşlardır. Bu vesileyle, tüm kulüplerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Kayabaşı, Başakşehir'deki amatör spor kulüplerinin daha da güçlenmesi ve başarılı sportif faaliyetlerle adlarını duyurması için her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. "Hep birlikte daha güçlü bir spor kültürü oluşturmak için mücadele etmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.



Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, sporun ve sporcuların desteklenmesi konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu ve Başakşehir'deki amatör spor kulüplerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)