Türküler geçmişten günümüze sevincimizi, üzüntümüzü dile getirdiğimiz unutulmaz türküler… Şimdi o türkülere yeniden soluk veren bir isim var Dilek Albayrak… Hayatını Türk halk Müziğine adayan ve bu uğurda uzun yıllardır emek veren Albayrak, tarzı ve yorumu ile türküleri yeniden sevdiren isim oldu. Çıktığı TV programlarının yanı sıra yapımcılığını üstlendiği programlarda da türküleri genç nesillere sevdirmeye çalışan Dilek Albayrak, sadece müzik dünyasının değil tüm türkü severlerin dikkatini çekti.

Usta isimlerin derlediği hemen herkesin hafızasına kazınmış türkülerin yanı sıra kendi türkülerini de seslendiren Dilek Albayrak, sahne aldığı hemen her yerde seyircinin büyük ilgisi ile karşılaşıyor.



Sanat dünyasında adım adım sesini duyuran ve güzel eserleri zevkle okuyan sanat dünyasına bir güneş gibi doğan ses sanatçımız ve Türk Halk Müziği sanatçısı Dilek Albayrak, siz sevgili dinleyicileri ile sık sık bir araya gelmenin onurunu yaşıyor… ‘Bir Dileğim Var’, 'Nerdesin', ’Bu Dünyanın Derdi Bitmez’, ‘Can Anam’ ve ’Bir Meçhule Döndüm’ gibi ilk kez kendi seslendirdiği türküler seyirciden de büyük istek alıyor.



AŞIK VEYSEL’İN MEMLEKETİ

Büyük Halk Ozanı Sivaslı Aşık Veysel’in hemşerisi olan Dilek Albayrak, “Çocukluğumda onun türkülerini çok dinledim, onunla türküleri sevdim büyüdükçe türküler benim hayatım oldu” dedi. Popüler kültürün Türk Halk Müziğine zarar verdiğini kaydeden Albayrak, “Türküler Anadolu insanını anlatıyor. Düğününü anlatıyor, sevincini anlatıyor, üzüntüsünü, acısını anlatıyor. Türküler Anadolu insanının tam da kendisi” diye konuştu. Türkülerin yaşatılması gerektiğinin altını çizen sanatçı, Türk Halk Müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.



SAHNEDE BÜYÜK İLGİ



Sanatçı kendine has tarzı ile dinleyenlerini de adeta büyülüyor. Özellikle sahne aldığı yerlerde türkü severlerin büyük beğenisini kazanan Albayrak, izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Kültür Bakanlığı ses sanatçısı olan Albayrak, “Sahnede seyirci ile bütünleşmek, onlara hoş vakit geçirtirken türküleri de sevdirmek çok önemli” dedi. Popüler kültürün ticari kaygıyla dayattığı müziklere dikkat çeken Albayrak, “Bugün bakın yüz yıl önceki türküleri biliyoruz ve söylüyoruz ancak iki yıl önce hit olan bir pop müzik parçasını ise hatırlamıyoruz. Türküler bizim vazgeçilmezimiz olmalı” diye konuştu.

Haber: Orkun KARAKOÇ - DÜNYA HABER AJANSI (DHA)