Malatya’da Milli Türk Talebe Birliği’nin düzenlediği konferansta konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın "Bu, namuslularla namussuzların mücadelesi" ifadesine sert tepki göstererek, "Polemik yapmak başka bir şey terbiyesizlik başka bir şeydir. Bu ülkenin neredeyse yarısına 'namuslularla namussuzların' kavgası diyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Peki, 'namussuzluk kasetle genel başkan değiştirmek değil midir' derlerse ne diyeceksiniz? 'Namussuzluk Avrupa'da kendi ülkenin Cumhurbaşkanı'nı yuhalatmak değil midir?' derlerse ne diyeceksiniz? 'Namussuzluk, neredeyse tüm belediyelerinizi cumhurbaşkanlığı kampanyasının rüşvet merkezi yapmak mıdır' derlerse ne diyeceksiniz?" dedi.

Turan, Battalgazi Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Küresel Kodları" programında yaptığı konuşmada, CHP'li Başarır'ın sözlerinin FETÖ’cü Fuat Avni hesabına ait söylemler olduğuna dikkat çekerek, “ ‘Yargılanacaksınız' söylemi, FETÖ'cülerin söylemidir. Böyle saçmalık olabilir mi? Tüm siyasi arkadaşları daha saygılı bir dil kullanmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BRÜKSEL MİTİNGİ’NE TEPKİ

Chp’nin Brüksel Mitingi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yuhalatmasına da tepki gösteren Bülent Turan “Avrupa’nın göbeğinde miting yapıp, bu ülkenin cumhurbaşkanını yuhalatma iddiası var. Bu kabul edilebilir birşey mi? Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa’ya gidip “Osmanlı kötüdür” mü dedi? “Padişahlar kötüdür” mü dedi? Burada siyasi kavga yapılır ama Avrupa’da Cumhurbaşkanını yuhalatmak ne demek?” diye sordu.

Konuşmasında Terörsüz Türkiye Süreci devam ederken meydana gelen birtakım provakasyonlara da temas eden Bülent Turan, DEM Parti’ye de uyarılarda bulundu.

BİZDEN ÖNCE SİZ BARIŞ DEYİN

"Sayın Bahçeli'nin büyük risk almasıyla çok iddialı bir söylemle bu sürece başladık. Esası, 'Bu ülkede kan akmasın' oldu. Bundan daha ulvi bir yaklaşım olabilir mi? Yıllarca bu ülkede kan aktı. Bu iddialı yapıyı ortaya koyduğumuzda büyük bir heyecanla süreci takibe başladık. Komisyon kuruldu, kararlar alındı.

Risk alarak görüşmeler yapıldı. Geldiğimiz yerde üzülerek söylüyorum, sanki 2009-2014 yıllarında yapılan bazı yanlışların bir daha yapılması ihtimalini görüyoruz. Bundan rahatsızım bu ülkenin bir evladı olarak.

Meclis'te slogan atmak, Diyarbakır'da hepimizi mahcup eden o görüntüleri yaratmak, şehide 'ceset' demek... Bunlar tahrik kokan, bu yolu sabote etmek için atılan adımlar gibi geliyor bize. Yapmayın. Bu ülkenin evlatlarına tekrar kötü bir sayfa açmayın. Bu memlekette terörden kurtulan bir parti olamaz mı? Yapın bunu ya. Bizden önce siz 'barış' deyin. Kurtulun terör vesayetinden. Sizi barışın, kardeşliğin inşa edildiği bir Türkiye'ye davet ediyorum. Ama siz bilirsiniz, biz aynı yerdeyiz. Devletimiz askeriyle polisiyle güvenliğiyle istihbaratıyla çok zamandan daha güçlü bir yerde. Bu konuda herkesi aynaya bakmaya, sorumlu olmaya, dikkat etmeye davet ediyorum."

FİLİSTİN SORUNU YOK, İSRAİL SORUNU VAR

Konuşmasında Ortadoğu’daki jeopolitik duruma ve İsrail’in gerçekleştirdiği soykırıma da yer veren Bülent Turan, “Dünyada Filistin Sorunu yok, İsrail Sorunu var. İsrail bir sonuç, bir aparat ve maşadır. İsrail'in patronları, ağabeyleri var.

Kendi arka dünyasında onu yönetenler var. İsrail hem bizim yani Müslümanların yanlışlarının bir sonucu hem İsrail'in ağabeylerinin isteğinin bir sonucu olarak bölgemizde maalesef hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yıllarca böl, parçala ve yut diye bir formül ürettiler. Böldüler, parçaladılar ama yönetemediler. Sadece bölme ve parçalama tarafında oldular.

İsrail, Türkiye'nin takip ettiği, çok iyi bildiği bir çöküş süreci yaşıyor. İsrail kendi tarihinde en saçma en ahmak dönemini yaşıyor. Sadece hazır ağabeyleri arkalarında destek olurken, ne kadar savaşırsak o kadar iyi diyorlar. Ne kadar katliam o kadar iyi diyorlar.

Kendi başbakanlarının çok büyük yolsuzlukları var. Savaş bitse normalleşme olsa yargılanacağını ve cezaevine gireceğini herkes biliyor. O yüzden savaş bitmemesi lazım ki, yargılanmasın ki göreve devam etsin. Hala saldırmaya devam ediyor.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)