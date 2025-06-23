DOSTLARI ÖZBAYSAR VE TÜRKASLAN AİLELERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADI

Esenler Belediyesi Kültür Merkezi Balo salonu' nda yapılan nikah ve dün merasimine Özbaysar ve Türkaslan ailelerinin dostları katıldı. Mutlulukları gözlerinden okunan Seda Ve Mahmut mutlu günlerinden kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Esenler - İstanbul

Gelinin Babası Orhan Özbaysar gazetemize şunları söyledi "Öncelikle uzaktan ve yakından evlatlarımızın nikah ve düğün merasimlerine katılan her iki ailenin misafirlerimize bir kez de sizin gazeteniz aracılığı teşekkür etmek isterim. İyi ki varlar ve iyi ki bizleri bu önemli günümüzde yalnız bırakmayan bütün akraba, arkadaş ve dostlarımıza çok teşekkür ederim. Bu arada İstanbul Times Gazetesinin yönetimine de bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim şeklinde konuşan Orhan Özbaysar iki aile adına herkese teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)