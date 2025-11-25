En basit tanımı ile her insan çalıştığı ve aldığı para ile kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürmek ister.

Elbette ki hiçbir zaman asgari ücret ile rahat bir yaşam söz konusu olmamıştır. Ancak son 4-5yıldır yaşandığı gibide olmadı.

Bundan 4 sene önceye kadar en düşük emekli maaşı veya asgari ücretli bir kişi maaşının % 15 ile kira ödeyebiliyorken bugün 5 milyon emeklinin aldığı 16.500 TL veya milyonlarca asgari ücretlinin aldığı 22.104 TL lik asgari ücretin tamamı ile İstanbul’un en uzak ilçesinde bile kiraya yetmediğini herkes biliyor.

Düşünsenize bir emekli 25-30 sene boyunca yaşlandığı zaman insanca bir yaşam sürmek için devlete pirim ödüyor.

Oysa devlete ödediği pirim yerine 3- 4 tane daire alsaydı bugün 30 bin TL den 120 bin lira kira alırdı.

SGK yani devlet aldığı pirimleri yeteri kadar güzel değerlendiremediği ve hükümetlerin oy hesabı yaptıkları için 38 yaşında insanlara emekli ettiler.

Örnek vermek gerekirse Erdoğan 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden bir kaç sene önce canlı yayınlarda seçimi kaybetmeme neden de olsa EYT denenen kişileri emekli etmeyeceğim demişti.

Oysa seçimi kazanması riskli hale gelince aynı anda 2.5 milyon kişiyi emekli eden yasayı çıkarmaktan bir an bile geri durmadı.

Bu yasa çıktı da bütün sorunlar bitti mi elbette ki hayır…Aynı gün yeni bir sorun çıktı. Aynı yaşta hatta meşhur örnekte iki kardeş aynı gün aynı yerde işe giriyorlar. İşyeri birinin işe girişini 08.09.1999’da yapmış diğerinin işe girişi bir gün sonra olmuş.

Hükümet hiç bir bilimsel yönü olmayan birsine diyor ki eğer işe girişin 08.09.1999’ dan önce ise yaşına bakmadan seni emekli edeceğim.

Ama bir gün sonra işe girmişsen yaş şartı olduğu için 17 sene hem maaş almayacaksın hem de pirim ödeyeceksin hem de çalışacaksın diyor. Bunun neresinde hak, hukuk ve adalet var ?

Benim şirketimde çalışan arkadaşlarım 43 yaşında 5.700 gün ile emekli oldukları halde benim tek suçum sadece 08.09.1999’dan önce değil de 04.10.2000’de yani 13 ay sonra sosyal güvenlik kurumuna dahil olmamdır.

Adil ve doğru olan EYT yasası çıktığı zaman KADEMELİ bir şekilde bu hak yasanın çıktığı tarihe kadar sosyal güvenlik sistemi içinde olan herkese uygulanması gerekirdi.

ÖRNEK: 08.09.1999’ dan önce sisteme dahil olan 2.5 milyon kişi 2023’de emekli edildi.

Ben 08.09.1999’dan 13 ay sonra sisteme girdiğim için emekli işlemlerim de 13 sonra olmalı idi.

Yani benim 25 yıllı geçkin 9.100 gün ödenmiş pirim gün sayım var 2 sene önce emekli olmam gerekirken 53 yaşındayım halen 7 sene bekle her ay hem 8 bin TL pirim öde hem de maaş alma 60 yaşında emekli ol denilmesi doğru mu?

Üstüne üstlük Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2023 genel seçimlerinden önce bas bas bağırıp iş sahibi Bağ Kurlu arkadaşımın yanında çalışan kişi 7.200 gün ile emekli olurken neden İş sahibi Bağ Kur’ lu arkadaşımdan emekli olması için 9.000 bin gün pirim istenmesi de adil değil diyerek Bağ Kurlu’ da 7.200 gün ile emekli olacak dedi.

Bu sözden sonra tam 3 sene 36 ay geçti. Güya 7.200 gün ile emekli olacaktık. Pirim gün sayım 9.100 günü geçti. Ancak emekli edilmedik.

ERODĞAN’A seslenmek isterim bizim halimiz ne olacak ?

Özetle yazımızın başına dönecek olursak halkın hükümetten en büyük beklentisi insanca bir yaşam için gerekli önlemlerin alınmasıdır.

İnsanını bir okestra şefi gibi ahenk içinde yönetemeyen hiçbir hükümetin yönetimde kalması doğru değil.

Bende bu halkın bir bireyi olduğum için beni yöneten hükümetin ana muhalefet ile kavga etmek yerine enerjisini halkın sorunlarını çözmeye ayırırsa daha iyi olur.

Hükümet iktidarda kalmak istiyorsa muhalefeti dizayn etmekle değil EKONOMİ ve ADALET başta olmak üzere diğer konularda artık halkın sorunlarını çözmeye kendini adamalıdır.

İstanbul Times Hüseyin Çetiner - 25 Kasım 2025