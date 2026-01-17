23 Yıldır tek başına ülkeyi yöneten Ak Parti halkın yaşamış olduğu bunca sorun var iken İBB’nin bir bağlı şirketi olan BELTUR zarar ediyor şu oldu bu oldu, şu olmadı bu olmadı diyerek CHP‘yi bilbor ilanlar eleştiriyor.

İşi eleştiriye dökmeye kalksak Ak Parti bunların altında kalır.

İşi eleştiriye dökmeye kalksak Ak Parti bunların altında kalır.

AK PARTİ’NİN 23 YILDA YAPTIKLARI VEYA YAPAMADIKLARINI ÖZETLEYELİM ;

-4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.143 TL, yoksulluk sınırı ise 98.188 TL olduğu bir yerde 5 milyon emekli 16.500 TL Maaş alıyor, milyarlarca kişi 22.104 TL asgari ücret ile çalışıyor.

Gelecek ay en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak, Asgari ücret de 28.000 Küsür TL olacak.

Ak Parti sefalet ücreti alan 5 milyon emekli’ nin ve asgari ücretlinin açlık sorununu çözmek yerine İstanbul’a afiş asarak İmamoğlu ve ekibi İstanbul’u yönetemiyor diyor.

Peki Ak Parti ülkeyi yönetebiliyor mu ?

Keşke evet diyebilseydim ama çevreme baktığım zaman uyuşturucu kullanma yaşı 13’e düşmüş,

Mustafa Kemal Atatürk ‘Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim demiş.

Ama kendi oynadığı maça bahis oynayandan tutun ne kadar hile varsa hepsini yapan sporcular bu dönemde ortaya çıktı…

Para için bebeklerimizi öldüren sağlık çalışanları bu dönemde ortaya çıktı.

Üstüne üstlük o dönem İstanbul il sağlık müdürü olan Sayın Memişoğlu görevden alınması gerekirken Türkiye Cumhuriyetine sağlık bakanı yapıldı…

Bolu Kartalkaya’ da çıkan otel yangınında 78 vatandaşımız acı bir şekilde öldüğü halde Turizm bakanı bırakın İSTİFA Etmeyi ifade bile vermedi.

İki emekli ve asgari ücret aylığı ile bir ev kiralanamadığını 102 yıllık ülke tarihinde ilk kez bu hükümet döneminde yaşadık…

Ak Parti’nin İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı halkın gözünde çalışmayan, beceriksiz algısını yaymak için Ankara’yı su ile, İstanbul’u da bir senedir İBB’de başkan dahil beyin takımı sayılabilecek 100’den fazla kişiyi tutuklayıp,500’e yakın kişi hakkında dava açarak onları TOPAL Ördek yapacağız sözünüzü yerine getirmek için ciddi bir çaba’ nın içinde olduğunuzu halk görüyor…

Ak Parti sanki 23 yıldır kendisi iktidar değilmiş gibi bir siyaset güdüyor…

Devleti dolandırdığı iddia edilen D.P. ve türevleri keyif çatarken emeklimizin 2008’de yapılan bir yasal değişiklik ile emekli maaşları eridi.

Seyyanen yapılan zamlar olmasaydı 5 milyon emekli’ nin maaşı çok daha komik bir hale düşecekti ve ancak 7-8 bin lira civarında olacaktı…

Şu an Ak Parti’nin 2008 yılında yaptığı sinsi bir yasal değişiklik ile 5 milyon düşük ücretli emekli başta olmak üzere emekli’ nin maaşı çok düşük bir seviyede kaldı…

Ak parti sanki kendisi iktidar değilmiş gibi bütün sorunların kaynağı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’mış gibi bir algı yapması inanılır gibi değil.

Ak Parti genel başkanı sayın Erdoğan 2023 yılında 26 yıllık ve 9.200 pirim günü olan bir BAĞ KUR’lu ŞAHSIMI 7.200 gün ile emekli edecekti hani ne oldu ?

EYT İLE CİDDİ BİR MAĞDURİYET DAHA YAŞATILIYOR…

Ben bir iş verenim. Yanımda çalışanlar 08.09.1999’dan önce işe girdikleri için 5.700 gün ile 43 yaşında emekli oldular.

Ben ise 04.10.2000 tarihinde yani EYT’ den emekli olanlara göre 13 ay daha geç Bağ Kur başlangıcım olduğu için haklı ve mantıklı olarak benimde 13 ay sonra emekli olmam gerekiyor mu ?

Gerekiyor ama yasal engel koydukları için hem 10 sene fazladan aylık 10 bin lira pirim ödüyorum hem de 20 bin TL emekli maaşından mahrum bırakılmam doğru değil.

Erdoğan 14 Mayıs 2023 genel seçiminden aylar önce aynen şöyle dedi ;

“ Bağ Kur’lu iş insanının yanında çalışanlar 7.200 gün ile emekli olurken onunla aynı işi yapan patrona sen 9.000 gün pirim ödeyeceksin demek haksızlıktır diyerek bizi umutlandırmıştı.

Ancak aradan 3 sene geçti o zaman 8 bin gün olan Bağ Kur pirim gün sayım 9.200 gün oldu.

Ve halen emekli değilim… Hem her ay 10 bin TL ye yakın bir pirim ödemem var hem de aylık 20 bin TL emekli maaşından mahrum bırakılıyorum.

NEREDE kaldı REİSİN sözü ?

Uzun lafın kısası Ak Parti halk’ a gidip o Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şu işi yapamadı bu işi beceremedi demesin AK PARTİ kendisi neler yapacağını Halk’ a söylesin ;

-Uyuşturucu ,Alkol, Sanal Kumar’ın azalması için ne yapacak ?

-4 Kişilik bir ailenin açlık sınırı 30.143 TL, yoksulluk sınırı ise 98.188 TL

olduğu bir yerde 5 milyon emekli 16.500 TL Maaş alıyor, milyarlarca kişi

22.104 TL asgari ücret ile çalışıyor bunları ne zaman düzeltecek ?

-Ak Parti sandıkta yenemediği rakiplerini yargının pençesine atmaktan vaz geçsin

-Adalete güven % 15’e düşmüş bunu arttırsın

-Ekonomi malamat olmuş onu düzeltsin

-Eğitim içler acısı onu artık bir kritere oturtsun

-Sağlık -3-4-5-6-7-8 ay sonraya randevular veriliyor böyle bir şey olabilir mi hemen eksiği gidersin İmamoğlu ve Yavaş’ı eleştirenler.

Bu maddeleri 20 sayfa uzatmak mümkün ama gerek yok amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir.

Ak Parti başkasına suç atarak kendisini temize çıkarmaya çalışacağına biz nerede hata yapıyoruz ki son yerel seçimde İstanbul’u, Ankara’yı ,Adana’yı, Antalya yı, Manisa’ yı, Adıyaman’ı, Afyon’u ve diğer illeri neden kaybettik sorusunu kendisine sorup cevabını bulursa işte o zaman hem kendisi hem de ülke için iyi bir şey yapmış olur.

İlk iş olarak deliller toplandı, tanıklar dinlendi İBB tutukluları serbest bırakılıp yargılama tutuksuz yapılmalı.

Aksi halde son 50 yılın sorunu olan Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı beklenen birlik ve beraberlik sağlanamaz.

CHP son genel seçimde % 48 oy aldı. DEM ise % 10 oy aldı. Sadece bu iki parti’ nin seçmenleri % 58 yapıyor.

Hükümet bu iki partinin başkalarını hapse atarak veya yerine kayyım atayarak birlik sağlanamaz.

Ben Ali, Veli, Fatma Ayşe için değil ülkemiz için yazıyorum ülkemiz için birlik için beraberlik için idareciler daha sağlıklı kararlar vermek sorunadır.

Örnek olarak davet etmeleri halinde İmamoğlu her yere gidip ifade verdi ama şafak vakti kapısına yüzlerce polis ve araç ile dayanıp tutuklamalarının tek nedeni halkın gözünde düşürmek.

Ey Ak Parti yöneticileri ben nasıl bir karar versem Ak Partili yöneticiler memnun olur diye düşünüp ona göre karar veren savcılar ve hakimler hakkın RAZI olacağı kararlar vermeye gayret etsinler derim.

Vesselam…

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner -17 Ocak 2026