Bazılarınız bu yazı nereden çıktı diyebilir hemen söyleyeyim Murat Aydın 1999-2019 yılları arasında Zeytinburnu belediye başkanlığı yapmış bir kişidir. Daha sonra 5 sende Beykoz Belediye Bakanlığı yaptı. Kendisi Siyasi ve başkanlık serüvenini yayınladığı bir kitap yazdı.

Bu eseri baştan sona okudum. Bazı notlarımı bu makalede kaleme aldım. Tarihe not düşmek adına yayınlıyorum.

HADİ BAŞLAYALIM …

Murat Aydın 1999’da birçok sorun ve problemle boğuşan gece kondu ve çarpık yapılaşma ile ön plana çıkan Zeytinburnu Belediye başkanlığına ilk aday olduğu zaman bu satırların yazarı fakir ‘de İhsan Mermerci Lisesindeki 582 No’ lu sandığın Fazilet Partisinden sandık müşahidi olmuştum.

2004 Yılındaki seçimde de Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı olarak katkı sundum. 2009 Yerel yönetim seçimlerinde de Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında İl koordinatörü, gazeteci ve Zeytinburnu kitabının yazarı olarak destek verdim.

2014 Yerel yönetim seçimlerinde de Bir yazar ve gazeteci olarak elimden gelen katkıyı sundum.

Murat başkan her seçimde oyunu attırıp başkan seçildikçe alçakgönüllü halinden taviz vermedi.

Ak Parti ilçe koordinasyon toplantılarında hep bize derdi ki çarşıda ,caddede pazarda her yerde benimle ilgili şikayetler gelebilir.

Bunları bana net ve açık bir şekilde aktarırsanız kendimi gözden geçireceğim ancak arka kapılar adında o bilgi ile dedikodu yapılmasına müsaade etmeyin sözünü defalarca bizlere söylemişti.

Ben Murat Başkan’ı 1999’dan bu yana yani tam 26 yıldır tanıyorum ve yakından takip ediyorum.

Kendisi 1984 yılında belediye olan Zeytinburnu ilçesinin 41 yıllık belediye serüveninin tam % 50 sine denk gelen 20 yıl 4 dönem belediye başkanlığı yaptı.

İstanbul’un bir ilçesinde 20 yıl Zeytinburnu ve 5 yılda Beykoz’da olmak üzere 25 yıl belediye başkanı azdır sanırım .

Kendi adıma ufak tefek eleştirilerim olsa da Mesela Zeytinburnu ilçesinin bir mahallesinde 5.000 m2,10.000 m2 ve 20.000 m2 de üç ayrı proje ile örnek bir şekilde mahalle kültürü ile 5/6 katlı ÖRNEK bir kentsel dönüşüm projesi yapsaydı bu iş daha hızlı olabilirdi.

Şu an Zeytinburnu’nda ciddi bir dönüşüm var ama yine çarpık yapılaşma yine bitişik nizam mimari oluyor. 20 yılda ada bazlı bu yapılabilirdi diye düşünüyorum.

Diğer bir üzüntümde 25 yıllık bir başkanlıktan sonra kaybederek ayrılması hoş ve doğru olmadı. Keşke bu 25 yıllık başarılı Belediyecilik kariyerinden sonra seçimi kaybederek değil ben zaten çeyrek asırdır başkanlık yaptım. Partim uygun bulursa bir dönemde TBMM’de milletvekilliği. Yapmak isterim deyip Beykoz’a aday olmasaydı.

Ben seçim öncesi Birkaç kez Beykoz’da sokak röportajı yaptım. Murat başkan aşırı özgüvenden dolayı Beykoz’u kaybetti diye bir düşünceye sahibim.

Murat Başkan daha önce bize defalarca başarılı sokak röportajlarımızı takip ettiğini söylüyordu.

Beykoz’da seçimi kaybedeceğine dair bir endişesi olsaydı eminim ki merak edip bana birkaç tane sokak röportajı yapar mısın derdi, demediğine göre demek ki kaybedeceğini hiç düşünmemiş diye düşünüyorum.

Başkan’da kitap’ ta yazmış bir ilçe de Belediye başkanın partiye katkısı % 2/3 olur demiş. Bende bu düşünceye katılıyorum.

Beykoz’da 186.911 seçmen var bunların 154.403 kişisi oy kullanmak için sandığa gitmiş. CHP Adayı Alaattin Köseler % 45.86 ile 68.453 oy almış.

Ak Parti adayı Murat Aydın ise % 44.9 ile 67.020 oy almış. Aradaki puan farkı sadece 1.77. Oy farkı ise 1.433 bu bana şunu gösteriyor Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi caddeleri sokakları altın kaplama yapsanız bile gönülleri yapmadığınız sürece bunlar işe yaramaz sözü tescillenmiş oluyor.

Beykoz Tokatköy’ de sokak röportajı yaptım. Ak Parti seçmeni İsmail Çalcalı diye başkanın bir hemşehrisi olsa gerek Tokatköy’ de beni tam ikna etmeden yerimi yıktılar benim rızam yoktu diyerek buradaki kentsel dönüşümü eleştirmişti.

Başkan kitap’ ta buraya ayrı bir bölüm ayırmalıydı. Mesela TOKATKÖY’de önceki seçimde ne kadar oy almış bu seçimde ne kadar almış ? Bunun detayı benim açımdan önemli.

Diğer bir eleştirimde ben Zeytinburnu’ndan başkan’ a 20 sene katkı sundum 2008’den bu yana İstanbul’a yönelik etkin bir yayın yapıyorum. Siyasi Sokak röportajlarının duayeni olduğum söyleniyor. Defalarca da Beykoz’da sokak röportajı yaptım başkan bir sefer AHDE VEFA babında bir çay içmeye dahi davet etmemesi beni üzmedi desem yanlış olur.

Oysa ki başkan Zeytinburnu’nda 20 yıl boyunca kendisini takip eden bir basın mensubu olarak bizden yararlansaydı ve bizde yayınlarımızda Zeytinburnu çalışmalarınızı anlatsaydık 1.433 daha fazla oy alır seçimi kaybetmezdi diye düşünüyorum.

Kitabının bir sayfasına da Zeytinburnu’nda haberini yapan gazetelerin de bir küpürünü koyabilirdi.

Sakın Teker patladıktan sonra yol gösteren çok olur demeyin. Basın danışmanı Enes Buladı’ ya defalarca merkezimiz Zeytinburnu ama biz İstanbul’a hatta ülke geneline yayın yapıyoruz bizim imkanlarımızdan yararlanın demiştim ama başkan sadece Beykoz medyası ile çalışacağız dediği için bir gün dahi bizden yararlanmayı düşünmediler.

Kitaba dönecek olursak baştan sona okudum. Dikkatimi çeken en önemli şey Murat Başkan’ın Kadir Topbaş’ın Mental yorgunluktan dolayı görevden alınmalarına sıcak bakmadığını Kadir Topbaş’ı aradığını onunla birlikte hareket edebileceğini yazmış. Bu çok değerli ama asıl önemli olan o zaman sosyal medya da bu konu ile alakalı görevden alınmalara sıcak bakmadığını yazmış mı ? Partisinin genel merkezine o zaman herhangi bir mesaj yazıp siyasette mental yorgunluktan dolayı görevden almak diye bir şeyin olmayacağını yazmış mı ? Bunu eserde yazmamış ve Kadir Topbaş’ında kendisine ne dediğini yazmamış.

Yoksa Kadir Topbaş’ın görevden alınmasından 7-8 sene sonra yapılanın yanlış olduğunu söylemek bana manalı ve önemli geliyor ama asıl önemli ve değerli olan o zaman bu sözü söylemiş mi ? söylememiş mi ?ona bakmak gerekir bence.

Şunu söylemek isterim Evet ekonomi kötü Ak Parti enflasyonu düşüreceğim sözü, Bağ Kur’lu 7.200 gün ile emekli olacak sözü başta olmak üzere bir çok sözünü yerine getiremediği için oy kaybı yaşadı ama Beykoz’daki oy kaybı % 1.77 ve 1.433 oy başkan ilçedeki Muhtarlar, basın ve STK başkanları ile biraz daha yakın çalışsaydı bu farkı kapatabilirdi diye düşünüyorum.

Bence İstanbul’da GOP ve Beykoz’u Ak Parti’ li belediye başkanları aşırı öz güvenlerinden dolayı kaybettiler dersem abartı olmaz.

Olan oldu geçen geçti İstanbul’un iki önemli ilçesinde Murat Aydın’ın 25 sene belediye başkanlığı yapması önemli.

Ben maddi ve manevi Murat Aydın’a çok destek verdim (Sümer seçim lokalinin kirasını depozitosunu kendi param ile ödedim. O zaman bir karpuzcu esnaf kendi dükkanında karpuz satacaktı ama izin verilmesi gerekiyormuş, bana işgaliye için yardımcı olursanız bende mahalle seçim lokalinizin masrafları için size yardımcı olurum demişti.

Bende bu talebini merhum belediye başkan yardımcımız Aydın Çığrıkçı’ ya söyledim. Bana buna işgaliye versek herkes ister bunu yapmayalım sen git lokali tut, Masa sandalye, Çay Kazanı ve diğer malzemeleri satın al bizde destek oluruz demişti ama ne yazık ki ben para ödeyip lokali açtıktan sonra aylarca sözlerini yerine getirmelerini bekledim ama olmadı).

Ben hiç bir zaman hiçbir kimseden hatır gönül için reklam verin benimle çalışın demedim demeyeceğimde.

Ama Murat başkan’ın yardımcıları İstanbul Times medya grubu olarak zaten güzel ve faydalı işler yapıyorsunuz Beykoz Belediyesi olarak sizden istifade edeceğiz dediler. Ancak seçimi kandıktan sonra ne yazık ki bu sözlerini unuttular. Yan demek ki siyasette her şey mümkünmüş.

Beykoz Belediyesi ile 5 sene boyunca hiçbir çalışmamız olmadığını ifade etmek zorundayım.

Murat Aydın sevabı ile, günahı ile her iki ilçeye de güzel işler yaptı. Bana Ak Parti seçim ofis malzemeleri için verilen sözleri bilseydi kesinlikle sözlerini tutmalarını sağlardı. Ama ben hiçbir zaman basit ve küçük işler için zaten çok meşgul olan başkan’ a konuyu aktarmayı bile düşünmedim.

Türkiye Cumhuriyetinin Murat Aydın’ın bilgi birikime ihtiyacı var. Kendi adıma ilk genel seçimde Milletvekili olmalı. Ve Ak Parti genel merkezinde Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak görev almalı. Ben dürüst ve samimi insanlara hep destek olurum.

Şahsi olarak ve Yayın grubu olarak Murat Aydın’ın destekçisi olmaya devam edeceğim…Murat başkanıma eşi ile evlatları ile ve torunları sağlık sıhhat ve uzun ömürler dilerim.

Pandemi de hakka uğurladığı Babası ve annesine de ALLAH’ tan rahmet dilerim.

İstanbul Times -Hüseyin Çetiner -12 Kasım 2025