Hükümetin sık sık CHP genel başkanı Özgür Özel’in ülkesini dış devletlere şikayet ettiğini söyleyerek kamuoyunda destek almaya çalıştığına şahit olmaktayız.

Bir basın mensubu olarak CHP’nin hiçbir yetkilisinin Türkiye’yi şikayet ettiğine şahit olmadım.

Aksine Hükümet’in görüşleri doğrultusunda hareket ettiğini iddia ettiği ve daha önce siyasi görevleri olan bazı yargı mensuplarının AHMAK davası gibi basit ve bir ceviz kabuğunu doldurmayacak bir olay ile ilgili İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün HAPİS ve 4 Yıl siyasi yasağı şikayet etmesi Ülkeyi değil siyasi rakibi olan AK PARTİ’ yi şikayet etmesini Ak Parti ben DEVLETİM BEN,ÜLKEYİM, BENİ ŞİKAYET DEMEK ÜLKEYİ ŞİKAYET ETMEK DEMEKTİR DİYORSA BUNA SAYGI DUYARIM.

Çirkin dedin dava açtım, Aynı konu ile alakalı 8 bin bilirkişi var bana hep aynı kişinin denk gelmesi tesadüf olmaz.

Kura sonucu aynı bilirkişinin sürekli aynı kişiye denk gelmesi uzmanlara göre 9 milyonda bir olasılık deniyor. Ancak her ne hikmetse S.B ‘nin hep İmamoğlu’na denk gelmesi ile alakalı basın toplantısı yapıldı. Henüz toplantı devam ederken bilirkişinin yıpratıldığını söylenerek dava soruşturma açıldı.

İstanbul Senin uygulaması ile alakalı eksik yanlış ve hatalar olmuş olabilir. Bunun için İBB başkanı ve CHP’nin 15 milyondan fazla oy alan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na casusluktan soruşturma açılması başlı başına halkın gözünde düşürmeye matuf bir siyasi çalışma olduğu söylenebilir.

Çünkü 14 Mayıs 2023’de CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu aday olsaydı en az ilk turda % 58 ile 60 arasında bir oy ile seçilirdi görüşü 7 bin siyasi sokak röportajı yapan birisi olarak bende ve seçmende hakimdi.

Ama sayın Kılıçdaroğlu ortak akıl ile hareket edip kazanacak aday ile seçime girmediği için günün sonunda % 48 oy alsa da seçimi kaybetti.

ERDOĞAN ABD. İNGİLTERE VE ALMANYA LİDERLERİ İLE NE KONUŞTU ?

Erdoğan’ın ABD başkanı Donald Trump, Friederich Merz ve İngiltere başbakanı Keir Starmer ile kapalı kapılara ardında ne konuştuklarını tam olarak bilmek zor.

Ancak Emlakçı, narsist, paragöz Trump’ın Erdoğan’ın sandalyesini çekerken, İngiliz başbakanı Starmer’in Türkiye ye satacağımız Eurofigter Typhoon uçaklarından elde edeceğimiz Kâr ile 20 Bin İngiliz vatandaşına iş kapısı açacağız derken zevkten dört köşe idi..

Aynı şekilde diğer iki devlet yöneticisi de kendi ülkeleri açısından Türkiye ile Kârlı bir iş yaptıklarını açık açık söylediler.

Tabi işin içine para karıştığı zaman demokrasinin, hakkın, hukukun ,adaletin bir kenara itildiğini bu üç devlet yöneticinin Erdoğan ile görüşmesinde gördük.

Hiçbirisi dünyanın en büyük metropollerinden birisi olan İstanbul’un Büyükşehir Belediye başkanı ve ana muhalefet partisinin yani sizin rakip cumhurbaşkanı adayını hapse atmanızı kabul edemeyiz demek yerine biz buna sesimizi çıkarmayacağız sen de pahalı uçak ve kaya gazı almayı kabul et bizde EKREM İMAMOĞLU’NUU UNUTALIM DEDİKLERİ BAL GİBİ Ortada duruyor.

Yarın bunak Trum’ da bir şekilde yok olacak dikiş tutmayan İngiliz hükümetinin başbakanı Starmer’de yok olacak

Ama ALLAH ömür verirse İmamoğlu’ da Erdoğan’da var olacak. Saçma diploma iptali davası, Ahmak davası, çirkin davası, Bilirkişi davası gibi zorlama ve uydurma davalarla rakibinizi zora sokmak ve halkın gözünde düşürüp seçim dışı bırakıp orada başarı yakalamayı düşünen iktidar ciddi bir yanlışın içinde olduğunu seçmen sokakta bize söylüyor.

Hükümetin yapacağı tek şey Konut, Kira, Yüksek gıda fiyatlarını aşağı çekip 5 sene önce olduğu gibi emekli ve asgari ücretli maaşının % 15’i ile kira ödeyebilecek duruma getirsin. Rakibini ayak oyunları ile devre dışı etmek yerine hodri meydan desin ve çıksın sahalara emin olun daha çok oy alır.

İmamoğlu devre dışı edeyim, Mansur Yavaş’ı yıpratayım, Özgür Özel’in dokunulmazlığını kaldırayım yargılayayım ve onu da devre dışı bırakayım hesabı yapılıyor.

İktidar bunları çok kolay da yapar ama halkın nezdinde karşılığı yoktur diye söyleyeyim.

Denebilir ki seçmen ve halk hükümetin umurunda değil o başka şekilde bir daha ülkenin yönetimini almak istiyor.

AK PARTİNİN Adayı Erdoğan CHP’nin adayı İmamoğlu olsun ya Kasım 2026’da yada Mayıs 2027’de erken seçim kararı alınsın ülke tekrar rayına girsin diye düşünüyorum.

Sakın kimse bana ülke zaten rayında demesin ÖDEDİĞİMİZ HER 100 LİRALIK BORCUN 48 LİRASI FAİZ İSE GİDİYORSA KİMSE ÜLKEDE İŞLER RAYINDA DEMESİN BANA.

İktidar Muhalefet kavgasının ne bu iki partiye ne ülkeye ne de millete faydası yoktur.

Bir an önce TERÖRSÜZ ve KAVGASIZ Türkiye’yi tesis edelim ve yolumuza bakalım herkes için en makul ve mantıklı yol budur.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 1 Kasım 2025