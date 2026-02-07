Hayatım boyunca güçlüden yana olayım çünkü o hep kazanır bende kazananın yanında olayım havam olsun ve bende imkanlardan nemalanayım demedim demeyeceğim de.

Yıllar önce Recep Tayyip Erdoğan 4 aylık hapis cezasını çekmek için şatafatlı bir tören ile Pınarhisar cezaevine giderken ŞİİR okuduğu için verilen cezaya isyan etmiş ve tam 4.5 saat Saraçhane de belki bize ihtiyacı olur ve kalabalık bir şekilde uğurlayalım diye göre aşkı ile beklemiştim.

Bu olaydan yıllar sonra yine bütün engellemelere rağmen halkın dini ile, yaşamı ile, inancı ile sorunu olmayan ve halkın her kesimi ile muhteşem bir işteşim kurabilme becerisini olan Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2019’da bende İBB başkanlığında varım deyince rakibi Binali Yıldırım’ın ekibi çok yanlış bir şey yaparak bizim adayımız başbakan onların adayı ise bir kenar ilçe belediye başkanı diyerek ENAMİYETLERİNİ bariz şekilde oryaya koyarak rakiplerini küçümsediler.

BIRAKIN AK PARTİLİLER BİR ÇOK CHP’Lİ ÜST DÜZEY SİYASETÇİ BİLE BİNALİ YILDIRIM EN AZ % 15 OY FARKI ATARAK SEÇİMİ KAZANIR DİYORLARDI PEKİ NE OLDU ?

31 Mart 2019 gecesi çok uzun oldu. İmamoğlu’nun önde olduğu anlaşılınca Anadolu Ajansı verileri durdurdu.

O zamanki Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak elinde veri yok iken biz seçimi 3.870 oy farkı ile kazandık açıklaması yaparak bir oldu bir bittiye imza atmak istedi. İmamoğlu durun bakalım eskisi gibi oldu da bitti maşallah çıkışlarınız işe yaramayacak benim sandık verilerim benim 20 binden fazla bir oy ile önde olduğumu söylüyor diye itiraz edince AK PARTİ artık eskisi gibi sonucu kabullenip geri basan bir CHP’’nin yani İmamoğlu’nun olmadığını görünce ilk kez SERT bir kayaya çarptığını anlamış oldu.

Daha sonra YSK İmamoğlu’nun 20 bin küsür oy farkı ile seçimi kazandığını açıkladı. Ak parti bu kadar az oy ile kaybetmiş olamam diyerek itiraz etti

-Oylar dikine sayıldı

-Oylar enine sayıldı

-Oylar aşağı sayıldı

-Oylar yukarıya doğru sayıldı

Velhaslı kelam Ak Parti allem etti kalem etti ancak 13 bin farka düşürdü. Bununla yetinmeyen Ak Parti elinde hiçbir bilimsel veri yok iken Bir şeyler oldu diyerek az oy farkı ile İstanbul’ u kaybetmeyi onuruna yediremediği için kullanılan 5 pusulanın 4’ünü geçerli ve doğru kabul ederek sadece seçimi kaybettiği İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığı seçimini iptal ederek 23 Haziran 2019’u yeni seçim günü olarak belirledi.

O zaman bu hareketlere çok kızmıştım ancak 19 Mart 2025’den sonra Ak Parti’nin yaptığı gayri ahlaki hareketleri görünce o zaman kötülükte LEVEL ATLAYIP SEN BİR KENAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANISIN SEN KİM OLUYORSUN Kİ ;

-Cumhurbaşkanına

-17 Bakana

-Adayımız eski başbakanımız ve TBMM başkanımızı

-39 kaymakamına

-39 Ak Parti İlçe belediye başkan adaylarına karşı geleceksin ve 1994’den 2019’a kadar tam 25 yıldır Ak Partili yöneticiler tarafından yönetilen İBB’yi bizden alacaksın yok kardeşim sana İBB’yi vermiyoruz demediklerine sevinir olduk.

ÇÜNKÜ :

19 Mart 2025’de İBB’ye yönelik yapılan Şafak Operasyonu ile İmamoğlu dahil yüzlerce İBB çalışanının ŞAFAK operasyonu ile göz altına alınmalarından sonra İSNAT EDİLMEYEN HANGİ SUÇ KALDI BEN BİLMİYORUM.

-İBB ve ülkede söz sahibi olmak için seçim kazanmak

-İhaleye fesat

-Casusluk

-Çirkin Dediğin İçin Dava

-Ahmak dediğin için 2 yıl 7 ay 15 hapis cesası,4 yıl siyaset yasağı cezası verdim

-Diploma İptali

Burada İmamoğlu hakkında yazılan bütün başlıkları yazmaya çalışsak 10 sayfa yazı ortaya çıkacağı için yapılan suçlamaların hepsini yazmıyoruz.

Ancak gerçekten bu zorlama bir şekilde (istenirse aynı suçlamaların bir çoğu Ak Partili Bir çok büyükşehir belediye başkanı içinde ileri sürülebilir ama tepede iktidar kim ise onun borusu ötüyor galiba) açılan davalar ile MURAD edilen tek şey Ekrem İmamoğlu’nu halkın gözünde düşürmek ancak 28.01.2026’da Pendik -Merkezde 110 kişi ile dev bir seçim sokak röportaj yaptık halkın % 75’inin Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söylediği videolarımızı yayınladık.

BEYLER,BAYANLAR İMAMOĞLU’NA NE KADAR SUÇ İSNAD EDERSENİZ EDİN BU TUTMAYACAK VE TERS TEPECEK EN İYİSİ SİZ DOĞRUSU OLAN EKONOMİYİ, ADALETİ, EĞİTİMİ VE ESNAFI YOK ETMEYE ÇALIŞAN MEHMET ŞİMŞEK’İ DÜZELTMEYE BAKIN BU SİZE VE ÜLKEYE DAHA ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK…

Bakın yıllar önce devrin siyasi muktedirleri sayın Erdoğan’a ne kadar zorluk çıkarmaya çalıştılar. Hatta devrik ACHERMAN’I Reha Muhtar o artık Muhtar bile olmaz derken ki haber sunumu kulaklarımda çınlıyor. Neler olduğunu hepiniz biliyorsunuz.

Ne Oldu ?

Halkın desteği olduğu sürece hiç bir güç siyasetçinin önünü kapatılamaz.

İster kabul edin, ister etmeyin her gün ülkenin sokaklarında sokak röportajı yapan bir olarak 11 aydır Ekrem İmamoğlu hakkında İSNAD edilmeyen suç kalmadı.

Aylarca gazeteler İBB’nin 2019-2024 bütçesi 490 milyar olduğu halde İmamoğlu EKO sistem için 565 milyar para çaldı diyerek SÜRMANŞET VE MANŞET ATTILAR. PEKİ İDDİANAMEDE YARISI FARAZİYELER ÜZERİNE YAPILAN CEBECİ DÖKÜM SAHASINDAN ELDE EDİLDİĞİ İDİASI İLE 160 MİLYAR iddanamede geçti. Daha neler neler söylendi.

İsteyen bizimle sokak röportajlarımıza katılabilirler soralım bu Pazar günü bir erken genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz veya Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor sorularını beraber soralım göreceksiniz ki bütün PROPAGANDALARA RAĞMEN Halkın Ekrem başkanı olan desteğinden bir milim düşme yok aksine artış bile var.

Ben söylüyorum hiç bir siyasi parti hükümet gücünü kullanarak rakibi siyasi suçlamalar ile devre dışı bırakamaz.

Bakınız 17 Mart 2025’de Eminönü’ de yaptığım bir sokak röportajında seçmen’e İmamoğlu tutuklanır mı veya İBB ‘Ye kayyım atanır mı sorusunu sormuştum CHP’li seçmenler engellemek için her şey mümkün derken Fanatik bir çok Ak Partili seçmen bu Ak Parti için intihar olur kesinlikle böyle bir şey olamaz dediklerini görmek isterseniz İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalımızdan 18 Mart 2025’den sonra yayınladığımız videolara bakın lütfen.

19 Mart 2025’den bu yana bu kadar da olamaz dediğimiz ne kadar ABSÜRD suç var ise hepsi ne yazık ki Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına İSNAD edildi, ediliyor, ve edilecek de.

Bundan 28-30 sene önce Erdoğan’a HAKSIZLIK YAPILIRKEN NASIL Kİ MALUMUN YANINDA durmuşsam bugünde yine mazlumun yanındayım.

Bunları söylerken de İBB’de hata yanlış eksik olmadı diyenlerden de değilim.

Sakarya, Konya veya diğer bir Ak Partili bir çok büyükşehir belediyesinde olan yanlış hata ve suistimaller İBB’ de olmuş olabilir.

Ancak benden olana dokunmayıp rakibime dokunayım anlayışı da kabul edilebilir değil.

Deniliyor ki çalan CHP’li, Şikayet eden CHP’li, biz ne yapalım. Buna da cevabım şu şekilde olur.

PEKİ Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu eski görevden alınan Ak Partili Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Melih Gökçek için Ankara’yı Parsel parsel sattı demişti.

Yani burada çalan AK Partili şikayet eden Ak Partili ama her ne hikmetse 200 polis Şafak operasyonu ile Gökçek’in kapısına dayanmadı polislerimiz.

Demedi demeyin Melih Gökçek hakkında en az İmamoğlu hakkında ileri sürülen başlıklar ile dava açılmadığı ve ŞAFAK operasyonu ile tutuklanmadığı sürece seçmeni İKNA etme şansını yok.

Bu saatten sonra bunu yapsanız bile artık işe yaramaz.

En iyisi hükümet enerjisini Ekonomiyi, Adalet’i, Eğitim’e, 5 milyon düşük emekli maaşı alan kişilerin maaşlarının % 15 ile kira ödeyebilecekleri seviyeye gelmedikleri sürece iktidarın işi zor.

Herkese selam olsun …

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner – 7 Şubat 2026