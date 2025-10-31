1985 yılından beri kitap ve matbuat işlerinin içindeyim. 6 Şubat 2008’den bu yana da yani 18 yıldır kedim günlük 3 milyon oku/izleyici ve takipçisi olan İstanbul Times Gazetesi ve Tv nin kurucusu ve imtiyaz sahibiyim.

Ben 11 yaşına kadar ana dili kürtçe olan Malatya’nın Kale ilçesine bağlı eski ismi ile PİROT yeni ismi ile Kıyıcak köyünde çocukluğum geçti.

Merhum babam Hacı Remzi ve Annem Zeynep her zaman bana hangi görevde olursan ol adil ve yardımsever ol derler bu konuda bana masal (ÇİROK) anlatır kişiliğimizin pekişmesi adına nasihatlerde bulunurlardı.

Bizim 18 yıldır Esenyurt ilçesinde yaptığımız sokak röportajları sadece bizim mecralarımızda günlerce en çok izlenen videolar kategorisinde kalmıştı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanında yaptığımız ve adına “Açtı ağzını yumdu gözünü videomuz” Sadece İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımızda 4 milyondan fazla kez izlendi.

Prof.Dr. Ahmet Özer’in adı CHP Esenyurt Belediye başkanı olarak adı açıklandığı zaman davet ettikleri her toplantılarına icabet ettik. Ahmet başkan daha aday iken bizi davet ettiği ilk toplantısı Aşık Veysel mahallesindeki Hasırlı Konya restoran’ da yaptığı toplantıya katılmış ve profesyonel kamere ile çekimini yapıp yayınlamıştık.

Hakeza 29 Ekim 2024’de Esenyurt’ta yapılan Fener alayında Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr Ahmet Hocam ile yan yana yürümüştük.

Bir sonraki sabah aracıma binip iş yerine giderken dinlediğim haber kanalında Esenyurt Belediye başkanı tutuklandı anonsunu duyunca şaşırmıştım.

Maalesef 30-31 Ekim 2024’de Esenyurt’ta yapılan eylemlerin katılımı çok düşük seviyede idi.

Orada 150 -200 bin kişi ellerinde TÜRK bayrakları ile iradenize sahip çıkıyoruz diye etkili bir eylem yapsalardı Prof. Özer aynı gün ifadesi alınıp serbest bırakılırdı.

30 Ekim 2024’de CNN TÜRK kanalında Taha Hüseyin Karagöz ismindeki meslektaşımız aynen şunları söyledi; mitinge katılanlara baktığım zaman orada toplamda 2.500- 3.000 kişi olduğunu gördüm. Bunların içinde CHP parti mensupları 1.000 kişi vardır.

DEM’ Partide 1 bin kişiyi oraya taşımış olsa diğer 500 kişide meraktan oraya gelmiş demişti.

Erdoğan organize kitle hareketlerine önem verir. % 2.000 eminim 30 Ekim 2024’de Esenyurt Meydanında 200 bin kişi olsaydı ve ellerinde sadece Türk bayrağı olup barışçıl bir eylem yapsalardı Küçük Turp olan Esenyurt Belediye başkanı Prof. Özeri’in ifadesi alınıp serbest bırakılacaktı.

Ve denecekti ki küçük TURP olan Esenyurt’ta bu kadar mukavemet olmuşsa büyük TURB İBB ‘de iaşe yer yerinde oynar deyip ve fantastik hayallerinden vaz geçecekti.

Ama maalesef CHP ve DEM Parti yeteri kadar tutuklamadan sonra kitleyi demokratik eylem için alana taşımadı veya taşıyamadı.

İşte burada ki zayıf destekten cesaret alan siyasi otorite pek tabi İBB’ye de operasyon yapabiliriz dedi ve yaptı da.

Burada da emellerine ulaşıp İBB ye kayyım atamak için her türlü hazırlık yapılmıştı. Neden göz altı Pazartesi değil de Çarşamba günü yapıldı ? Eğer Pazartesi günü gözaltı yapılsaydı Perşembeyi Cuma’ya bağlayan gece tutuklama olup kayyım atanacaktı ve EKONOMİ etkilenecekti.

Operasyonu bile bilinçli olarak Tutuklama Cumartesi günün Pazar’a bağlayan gece olsun diye Çarşamba gününe denk getirdiler.

Ancak siyasi otorite İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin bu gözaltına sert tepki gösterip protesto eylemlerini Türkiye de ki diğer üniversitelere sıçratınca yargı daha önce edindiği siyasi hava ile tutuklamayı ekonomik suçtan verdirdi.

Sevgili okurum veya özgür yayınlarımızdan rahatsız olan takipçi dostum emin ol yarın senin bir haksızlığa uğradığını duysam ve görsem bu seferde senin haklarını savunurum.

Ekrem İmamoğlu’na AHMAK sözünde dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 4 senede siyaset yasağı verirseniz tarafsız ve özgür bir gazeteci olarak Bravo mu diyeceğim ?

Veya İmamoğlu’nun 30 sene önce aldığı diploma iptal ediliyorsa iyi mi oldu diyeceğim.

Neymiş efendim İmamoğlu İstanbul Üniversitesini kazanamamış gidip Kıbrıs’a kayıt olmuş sonra nakil ile gelmiş. Evet bu İmamoğlu’nun sorunu değil. Üniversite gazeteye ilan vermiş dışarıda okuyun ve not ortalaması 4 üzerinden 2.5 olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir demiş Ekrem İmamoğlu’nun da şartları buna uygunmuş ve kaydını yapıp okumuş.

İmamoğlu CB adayı olmasaydı üniversite diploması iptal edilir miydi cevap beli HAYIR…

Benim oyunları görüp kabul etmemem neden sizi beni tehdit etme seviyesine getiriyor ?

Ahmet Özer’inde İmamoğlu’ nun da a HUKUKİ değil siyasi olarak TUTUKLANDIĞI akıl sahipleri de bilir.

Daha 3//5 ay önce Adem Soytekin için İmamoğlu’nun kasası diyordunuz ne oldu savcılık ifade tutanaklarında söylediklerinin % 80’inin hayal mahsulü olduğu ortaya çıktı. DAHA önce bu zatın İTİRAFLARINI pardon İFTİRALARINI Yandaş medya MANŞET yapıyordu.

Yalan olduğu ortaya çıkınca minik bir haber yapıp bu kişi herkesi kandırdı diyemediler bile.

Benimde bunlar gibi olmamı bekliyorsanız ölürüm de yalan haber yapmam.

Ahmet Özer, Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun Kaan Sürmegöz ile beraber çay içmişliğim var. Bunlar hakkında ileri sürdüğünüz ağır ithamları kabul etmem mümkün değildir.

Bir zamanlar Ahmet Kaya’ya Çatal Kaşık fırlatanlar daha sonra özür yarışına girdiler gün gelecek bugün İmamoğlu’na CASUS diyenler, Rüşvetçi diyenler hızsız diyenler helallik dileyecekler ama onlar kabul eder mi bilmem.

Çok şükür ki sokaktaki irfan sahibi halkımızın % 80’ i İmamoğlu ve arkadaşları hakkında ileri sürülen yalan ve yanlış iddialara inanmıyor.

30 Ekim 2024’den bu yana siyasi saiklerden dolayı tutuklanan ve zindanlara atılan bütün başkan, bürokrat ve memurlara bir an önce özgür günler diliyorum.

İstanbul Times - Hüseyin Çetiner -31 Ekim 2025