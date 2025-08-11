ERDOĞAN’IN BÜTÜN HAYATI KAVGA VE MÜCADELE İLE GEÇMİŞ DURUMDA CHP BÖYLE BİR SİYASETÇİ İLE GİRECEĞİ KAVGAYI ZATEN BAŞTAN KAYBETMİŞTİR,BÖYLE BİR DURUMDA EN İYİ SEÇENEK CHP’NİN BU KAVGADAN UZAK DURMASI DEĞİL Mİ ?

Ana muhalefet partisi olmasından dolayı bir çok seçmenin sadece Ak Parti’nin en güçlü rakibi olması nedeni ile oy vereceğim dediği CHP halkın asıl gündemi olan, ekonomi, adalet, tarım, bayındırlık ve ülke insanını zora sokan konularda hükümet oldukları zaman ne tür çözümleri olduğunu halka anlatmaları ve inandırmaları halinde iktidar olurlar.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Yayın grubu olarak 6 Şubat 2008’den bu yana sürekli halkın içinde gündeme dair sokak röportajları yapıyoruz.

Giresun Gazi caddesinde yaptığımız bir sokak röportajında bir seçmen aynen şunları söylemişti ”CHP’nin bana Erdoğan’ı göndereceğiz demesine gerek yok. Bana ve diğer seçmenlere iktidar olmaları halinde Ekonomi, Adalet, Tarım, Bayındırlık, Ulaşım, Sağlık, Çevre, Dış ilişkiler konusunda ne tür çalımalar yaparak bur sorunlara çözüm bulacakları çalışmalarını seçmen’ e anlatsın bizleri ikna ederse zaten ona oy verirsek Erdoğan’da kaybeder” dedi.

Yine İstanbul’da bir seçmen de şunları söylemişti “Bizim ülke olarak sorumuz hükümet değil. Bizim muhalefet sorunumuz var. Bakın ülke olarak son 10 yıldır çok ciddi sorun ev sıkıntılar yaşıyoruz. Buna rağmen seçim öncesi ana muhalefet biz kazanıyoruz diyor ama ülke sorunlarına köklü çözümler üretemediği için her saferinde Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Ak Parti kazanıyor.

Ben politik olmayan bir seçmenim. Ak Parti, CHP veya başka herhangi bir partinin seçimi kazanması ve kaybetmesi hiç umurumda değil. Ben ve halkımızı yakından alakadar eden en önemli şey hangi parti kazanırsa kazansın bizi alakadar eden şey refahımızı ne kadar artıracakları bizi yakından alakadar ediyor.

Şu an 14 ve 28 Mayıs 2023’de yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminde Ak Parti 1. olmuştu. Ancak bir sene bile olmadan 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde ise aynı seçmen kitlesi bu sefer CHP’yi 1.parti yaparak Ak Parti’nin 23 yıllık ülke yönetiminde dikkat çeken bir sonuç ortaya çıkardı.

Yapılacak olan ilk genel seçimde seçmen kimi isterse onu iktidar yapar. Cumhur ittifakı yani Ak Parti ve MHP erken seçime ihtiyaç yok diyorsa da fanatik olmayan bir seçmen olarak ben şu an ülkemizin bir erken seçime ihtiyaç var diye düşünüyorum.

Ak Parti ve MHP ülkemizin rahat bir nefes almasını istiyorsa bir seçmen olarak fikrim ve düşüncem onlar için ne kadar önemli bilemem ama Mayıs 2026 içinde yapılacak bir erken genel seçimde halkın oy verdiği ve 1.olan parti daha rahat ve özgür bir şekilde siyasi çalışmalar yapabilecek diye düşünüyorum şeklinde konuşmuştu.

BU ORTAMDA HALKIN MAYIS 2028’E KADAR BEKLMEYE TAHAMMÜLÜ YOK

AK Parti ve MHP seçmen bizi Mayıs 2028’e kadar seçti bu hakkımızı sonuna kadar kullanacağız demesi demokrasiye aykırı bir istek değildir. Fakat ülke ve dünya konjöktörü her zaman bir erken seçimi zaruri hale getirebilir.

Ak Parti üst yönetiminin Erdoğan’ın 3.kez aday olması için Kasım 2027’de erken seçime’ e gideceğiz denilmesi ahlaki ve dürüst değildir.

Yasalar tabii ortamında Cumhurbaşkanın 2.dönemini sonuna kadar yapamaması halinde 2.dönemin devamı sayılabilecek 3.dönemde aday olabilmesi için yasal bir imkan verilmiş ama bu imkan ile hülle yapılmasına izin verilmemiştir.

Ya erken seçim en geç Mayıs 2026’da olmalı veya sadece Ak Parti’nin adayı 3.döneminde de aday olması için 6 ay öne alarak yasanın ruhuna uygun olmayan bir hareket seçmenin kabul edebileceği bir şey değildir.

Erken seçime gitmeme ısrarı cumhur ittifakı için ağır sonuçlar duğurabilir düşüncesi uzmanlarda hakim.

Bir çok seçmen ya seçime daha 2 sene varken öne alıp adil bir seçim yapın yada Mayıs 2028’e kadar bekleyin süresini tamamlayan Erdoğan yerine Cumhur ittifakı yeni bir aday ile seçime girsin ülkeye de kimse kötülük yapmasın diyor.

