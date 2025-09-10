Esenyurt Belediyesi, gençlerin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak yeni bir mekânı ilçeye kazandırdı. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde açılan Vatan Kitap Kafe, gençlerin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve ücretsiz ikramlar eşliğinde hoşça vakit geçirebileceği bir kültür durağı oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, açılış gününde gençlerle bir araya gelerek ilk kahvelerini birlikte içti. Gençlerin mekândan duydukları memnuniyeti görmekten mutluluk duyduğunu belirten Aksoy, “Vatan Kitap Kafe, gençlerimizin ders çalışabileceği, sosyalleşebileceği ve verimli zaman geçirebileceği önemli bir buluşma noktası olacak” dedi.

Aksoy ayrıca, Vatan Kitap Kafe’nin gençlerin hem eğitim hayatına katkı sağlayacak hem de kültürel gelişimlerine destek olacak bir merkez olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Esenyurt’a Emekliler İçin Kır Bahçesi Geliyor!

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde emekliler için yeni bir sosyal alan kazandırıyor. Geçmişte belediye tarafından kiraya verilen ve süresi dolan işletmenin Emekli Evi Kır Bahçesine dönüştürülmesi için talimat veren Aksoy, projede ilk adımı attı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)