ÇETİNKAYA CUMHURBAŞKANIMIZIN EN AZ 3 ÇOCUK YAPIN ÇAĞRISI ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ DEDİ

Malatya İzollu Vakfının Ocak 2026 Bursiyer toplantısı Ensar Vakfı Süleymaniye yerleşkesinde yapıldı. Saat 19.00 da yemek ikramı ile başlayan toplantı 19.30 da bu ayki konuşmacı olan TUİK başkanı Dr. Erhan Çetinkaya ilk olarak kendi yaşam öyküsü ile alakalı genlere faydalı ve yararlı bilgiler verdi.

Daha sonra ise slayt eşliğinde özellikle doğurganlık konusunda dünya 30 yılda yaşanan azalmayı biz ülke olarak 8 -10 sene içinde yaşadık. Bu sürdürülebilir bir durum değildir.

Cumhurbaşkanımızın sık sık 3 çocuk yapın talebi öyle söylenmiş bir söz değildir. İstatistiksel rakamlara bakıldığı zaman doğurganlık oranı ülkemizde 1.48’e gerilemiş durumda.

Bu düşüşün bir çok nedeni var. Uzun eğitim süresi, kırsalda yaşamın azalıp şehirde yaşamın artası başta olmak üzere nüfus azalması bir çok nedeni olabilir.

TUİK başkanı sunumunu yaptıktan sonra Vakıf yöneticilerinin ve öğrencilerin sorduğu sorulara cevap verdi. Soru soran bir kişinin TUİK’in ne kadar çalışanı var sorusuna başkan Dr. Çetinkaya toplamda 4.000 çalışanları olduğunu söyledi.

Diğer bütün surlara içtenlikle cevap veren Dr.Çetinkaya öğrencilerden tam not aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)